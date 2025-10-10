Tiskárny od Prusa Research se těší mimořádné popularitě

Tiskárny jsou neustále v provozu. Vytiskly přes tisíc kusů maskota Reného a více než dalších 600 kusů dalších drobných i větších předmětů v 3D tisku. Různá barevná provedení maskota je možné najít skryté na různých místech v pavilonu. Společnost Prusa Research je partnerem české účasti na Expo 2025.
„Expo 2025 vnímáme jako skvělou příležitost ukázat lidem, že 3D tiskárny nejsou jen specializované stroje do výroby, ale univerzální pomocník pro jakýkoliv projekt. A kde jinde tento koncept propagovat než v Japonsku, kde jsou vyspělé technologie běžnou součástí každodenního života. Vidíme, že se nám daří návštěvníky pavilonu nadchnout tím, jak snadný 3D tisk je,“ říká zakladatel společnosti Prusa Research Josef Průša. Tiskárny Průša jsou otevřené uživatelským úpravám a v rámci software i firmware se firma snaží co nejvíce uplatňovat principy open source. Firma tak na Expo 2025 přináší nejen špičkové technologie, ale i inspirativní příběh české vynalézavosti a zručnosti.
Prusa Research, založená Josefem Průšou v roce 2012, se během několika let vypracovala z malého startupu v Praze na globálního hráče, jehož 3D tiskárny využívají zákazníci ve více než 160 zemích světa. Firma klade důraz na maximální využití lokálně vyrobených dílů, u svých strojů dbá na co nejvyšší spolehlivost, uživatelskou přívětivost a prostor pro další technologický rozvoj. Ve své pražské továrně provozuje jednu z největších 3D tiskových farem na světě, kde více než 600 tiskáren vyrobí každý měsíc součástky pro více než 10 tisíc dalších strojů.
Jedinečnost české expozice na světové výstavě doplňuje právě živá ukázka 3D tisku přímo v návštěvnické trase pavilonu. Návštěvníci mohou každý den sledovat, jak vzniká maskot René – 15 cm vysoká figurka, jejíž tisk trvá přibližně čtyři hodiny. Na tiskárně byly již vyrobeny také popisky k vystaveným a nástěnným dílům, QR kódy, mapa Česka ve formě puzzle, které si lidé můžou při návštěvě složit, či organizéry nebo dveřní zarážky. To dokládá široké možnosti využití této technologie.
„Když jsme v květnu zahájili tisk našich maskotů René na 3D tiskárně, netušili jsme, že se z nich stane takový fenomén. Maskoti byli natolik jedineční, že si je návštěvníci začali spontánně odnášet domů. Místo abychom tomu bránili, rozhodli jsme se tento zájem proměnit v hravou aktivitu – začali jsme maskoty po pavilonu schovávat. Návštěvníci je hledají podobně jako v Česku oblíbené kešky. Zájem je obrovský a mnozí se k nám vracejí opakovaně – před dvěma týdny jsme například přivítali paní, která k nám přišla už poosmnácté,“ říká ředitelka českého pavilonu Akiko Sagae a dodává, že maskoty z 3D tisku nelze zakoupit, pouze najít v pavilonu nebo je případně obdržet jako dárek.
„Prusa Research je skvělým příběhem české zručnosti a toho, že česká kreativita a otevřenost novým nápadům a technologiím si ve světě umí najít četné příznivce. Návštěvníkům českého pavilonu ukazujeme, že 3D tisk je dostupný a užitečný nástroj nejen pro profesionály, ale i pro běžné uživatele. Během provozu na pavilonu je obsluhují naši attendanti neboli průvodci,“ doplňuje generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.
Společnost Prusa Research vnímá svou účast na světové výstavě jako příležitost ukázat českou vynalézavost, šířit povědomí o možnostech 3D tisku a jako prostor pro navazování nových mezinárodních partnerství. Návštěvníci mohou obdivovat nejnovější modely 3D tiskáren – vlajkovou loď Prusa CORE One a model Original Prusa XL pro tisk až s pěti materiály současně.
Více informací naleznete na webových stránkách české účasti na světové výstavě Expo 2025. Sledovat nás můžete také na Twitteru, LinkedIn, Facebooku, Instagramu a na YouTube.
Kancelář generálního komisaře je od ledna 2023 součástí sítě Českých center.
O Prusa Research
Prusa Research je česká společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu 3D tiskáren. Byla založena v roce 2012 Josefem Průšou a rychle se stala jedním z nejvýznamnějších světových výrobců 3D tiskáren. Společnost je známá důrazem na kvalitu, spolehlivost a uživatelskou přívětivost svých produktů. V portfoliu má jak FDM tiskárny (například modely MK4S, XL, MINI+ nebo CORE One), tak i SLA tiskárny (SL1S) a profesionální řadu Prusa Pro určenou pro průmyslové využití.
Prusa Research podporuje své produkty robustním softwarovým ekosystémem, včetně vlastního sliceru PrusaSlicer, online verze pro webové prohlížeče EasyPrint a komunitní platformy Printables.com. Zatímco hlavní část výroby s kapacitou přes 10 tisíc tiskáren měsíčně zůstává v Praze, Prusa Research nedávno rozšířila své výrobní kapacity i do Severní Ameriky. Její dceřiná společnost Printed Solid Inc. v Delaware nyní kromě servisu a distribuce zajišťuje také lokální výrobu 3D tiskáren a filamentů pro americký trh.