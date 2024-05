Tisková zpráva České stomatologické komory k amalgámovým výplním

Praha 15. května 2024 (PROTEXT) - Představenstvo České stomatologické komory (ČSK) ve shodě s orgány Evropské unie trvá na tom, aby amalgámové výplně byly nahrazeny pacientům jinou variantou, která bude plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Nesouhlasíme s doplatkem ve výši 40 % z ceny výplně pro děti, neb to asi nepovede ke snížení cen a udržení dostupnosti. Pokud by měl být doplatek, tedy alespoň ve výši 80 %, aby byl reálně uhraditelný i pro nízkopříjmové obyvatele. Peníze se Česko zavázalo zaplatit při hlasování o zákazu amalgámových výplní. Každopádně ČSK navrhla dvě varianty řešení bez doplatků. Podobně navrhla řešení v endodoncii – ošetřování kořenových kanálků. Ale i zachování úhrad některých protetických prací. Návrhy byly zaslány do připomínkového systému eKlep.