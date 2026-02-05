Tisková zpráva Jana Darmovzala po propuštění z venezuelského vězení k 4.2.2026

Průběh věznění byl extrémně náročný ze všech úhlů pohledu a daly by se použít různé kvalifikace jak se mnou bylo zacházeno. Dny probíhaly v neustálém stresu a nejistotě co může přijít dále. Kompletní izolace, nulový přístup k informacím, žádné konzulární návštěvy byly součástí praktik, které nás měly úplně “odstříhnout” od dění ve světě. Prakticky celou dobu jsem žil v cele o rozměrech 3,6 m x 1,9 m, kterou jsem sdílel s dalším spoluvězněm. Neustálé psychické a fyzické tresty vedly k několika pokusům o sebevraždy u ostatních vězňů, což vedlo k mnohým represivním krokům a dalšímu zhoršení podmínek, které byly i tak více než nelidské. Efektivní lékařská péče neexistovala. Neustálá zima a nulová hygiena vedla mnohdy k velmi vážným zdravotním komplikacím téměř u všech vězňů.
Rád bych vyjádřil poděkování těm, kteří se podíleli na řešení celé situace a to zejména své rodině, která opravdu udělala všechno možné i nemožné, aby mě dostala zpět domů. Má rodina ovšem měla podporu dalších lidí a to zejména mých přátel, kteří také udělali obrovský kus práce a patří jim mé velké díky. Cenné rady z pozic expertů na danou tématiku poskytli také lidé z institutu CASLA a další odborníci na zahraniční politiku, kteří byli neustále v blízkém kontaktu s mou rodinou. Nezapomenu na první fyzickou návštěvu, která se podařila s obrovským nasazením paní diplomatce, která zastupuje Evropskou unii ve Venezuele. Jí i celému jejímu týmu v Caracasu touto cestou dodatečně děkuji. V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří byli na palubě letadla, které pro mě a mé kolegy doletělo do Caracasu. Cením si vašeho času, nasazení a vděčím vám za bezpečný návrat do vlasti. Nemůžu opomenout ani vynikající péči lékařů a dalšího zdravotnického personálu v ÚVN, kteří se o mě postarali na naprosto profesionální úrovni.
Lidé známí i neznámí mě neustále zasílají velké množství zpráv, na které se snažím poctivě odpovídat. I Vám všem děkuju za nesmírnou podporu.
Podporu, která se během celé doby nashromáždila bych teď rád nasměroval, tam kde je nejvíc potřeba, pro osvobození a pomoc dalším politickým vězňům, které venezuelský režim stále nepropustil a mezi nimiž je spoustu mých přátel, kteří mi v těžkých dobách pomohli.
Prosím veřejnost a média o respektování soukromí pro mě a mou rodinu, jelikož jsme prošli náročnou zkouškou a vezme nám nějaký čas, než se věci opět ustálí.
Jan Darmovzal