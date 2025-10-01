?? odkaz na YouTube: https://youtu.be/5KbUhWSpvKE
Dokument Nenechám se nachytat shlédlo dosud ètvrt milionu divákù. Pøidejte se k nim a pomozte nám chránit pravdu proti lžím a nenávisti.
Jiøí Wald, mluvèí iniciativy KAS 25
Co je KAS 25?
Klub angažovaných seniorù (KAS 25)
- Obèanské hnutí, které vzniklo z potøeby:
- Hájit dùstojnost a práva starších lidí
- Podporovat aktivní a smysluplné stárnutí
- Udržovat a pøedávat hodnoty, které drží spoleènost pohromadì
?? Naše poslání
- Být respektovaným hlasem seniorù ve veøejném prostoru
- Podporovat mezigeneraèní dialog a solidaritu
- Bojovat proti ageismu, sociálnímu vylouèení a manipulaci
- Poskytovat informace v klíèových oblastech života seniorù
?? Co nabízíme formou e-informací
- Vzdìlávací a osvìtové informace (napø. jak se bránit dezinformacím, jak poznat manipulaci, jak využít moderní technologie)
?? Na èem stavíme
- Úcta ke stáøí, zkušenosti a životní moudrosti
- Zdravý rozum, pravda a slušnost
- Spoleèenská odpovìdnost a angažovanost
?? Úvodní deklarace Klubu angažovaných seniorù 25 (KAS 25)
Deklarace Klubu angažovaných seniorù
My, obèané Èeské republiky, kteøí jsme v roce 2025 dosáhli nebo pøesáhli vìku 65 let, jsme založili Klub angažovaných seniorù (KAS 25), iniciativu, jejímž cílem je:
- Chránit dùstojnost seniorù pøed manipulací, zneužíváním a lží.
- Bránit se proti tzv. šmejdùm, podvodníkùm a klamavé reklamì.
- Napomáhat seniorùm v orientaci v souèasném svìtì pomocí srozumitelných a ovìøených informací.
- Podporovat ctnosti, jako jsou moudrost, trpìlivost, soucit a zkušenost – tedy hodnoty, které stáøí pøirozenì pøináší.
- Upozoròovat spoleènost na hodnotu stáøí a na potøebu mezigeneraèní úcty.
Jsme hlasem tìch, kdo chtìjí nejen dožít, ale také žít smysluplnì, dùstojnì a ve vzájemné úctì.
Jiøí a Radana Waldovi, zakladatelé iniciativy
?? O nás: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16267550263-od-nuly/224562245010001/
Zdroj: Klub angažovaných seniorù 25