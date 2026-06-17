Tisková zpráva ke konferenci Dvě tváře ticha ve firmách

Ticho bývá v dnešní době často zaměňováno za prázdno. Za něco, co je protikladem výkonu, produktivity, úspěchu. Ve skutečnosti však právě ticho rozhoduje o tom, zda ve firmách panují zdravé vztahy a důvěra, daří se inovacím, anebo naopak panuje vyčerpání, strach a dlouho neřešené problémy.
Konference Dvě tváře ticha ve firmách, která se uskuteční 9. září 2026 v inspirativních prostorách Kláštera Řádu bosých karmelitánů na pražských Hradčanech, nabídne pohled na ticho jako jeden z nejméně pochopených fenoménů současného života.
Ticho má dvě tváře – může léčit i bolet.
Na jedné straně vytváří prostor pro soustředění, kreativitu, kvalitní rozhodování a dlouhodobě udržitelný výkon. Právě v tichu vznikají nové myšlenky, originální řešení, v tichu nacházíme kontakt s tím, co je skutečně důležité.
Na druhé straně může být ticho varovným signálem. Ve firmách bývá často příznakem psychologicky nebezpečného prostředí, neřešených konfliktů, bossingu, mobbingu nebo obav otevřeně promluvit.
Otázka proto nezní, zda je ticho dobré nebo špatné. Otázka zní: Jaké ticho právě panuje ve naší organizaci?
Ticho jako téma se týká každého.
Konference propojí psychologické, pracovněprávní, manažerské i osobnostně rozvojové pohledy. Nebude však pouze odborným setkáním, ale povede účastníky také k vlastní sebereflexi a zamyšlení nad tím, jak sami přispívají ke kultuře komunikace, naslouchání a psychologického bezpečí ve svých týmech.
Volba místa nebyla náhodná. „Hledali jsme prostor, který by nebyl pouhou kulisou, ale stal se součástí samotného sdělení. Klášter na Hradčanech nabídne účastníkům něco, co v běžném pracovním životě často chybí – možnost nejen poslouchat přednášky o významu ticha, ale skutečně v něm pobývat. Jsme přesvědčeni, že v prostředí, kde ticho po staletí provází soustředění, kontemplaci a hledání smyslu, získá téma hlubší a osobnější rozměr,“ řekla Věra Šimonová ze společnosti Verlag Dashöfer.
Psychologické bezpečí nezačíná pravidly. Začíná tím, že lidé mohou promluvit.
Jedním z témat konference bude psychologické bezpečí na pracovišti. Proč je důležité? „Psychologické bezpečí pomáhá otevírat potenciál pracovních týmů. Děje se tak prostřednictvím atmosféry, v rámci které se lidé nebojí vyjádřit svůj názor či pochybnost, ptát se nebo přiznat chybu, protože se nebojí, že budou za toto jednání potrestáni. Podobně jako v případě důvěry se i psychologické bezpečí buduje dlouho, ale ztrácí velmi rychle. Při jeho nastavování používáme dvě cesty, přímou a nepřímou," říkají Mgr. Michaela Švejdová a Mgr. Martin Matušek, experti na bezpečné a důstojné pracovní prostředí a prevenci šikany.
Na konferenci Vás čekají tato témata:
Ticho jako první příznak problému
- Ticho jako indikátor nezdravého pracovního prostředí
- Mobbing, bossing a šikana na pracovišti
- Psychologické a právní aspekty řešení podnětů
- Odpovědnost zaměstnavatele a role HR
Ticho není nečinnost, ale podmínka udržitelného výkonu
- Syndrom vyhoření a jeho prevence
- Práce s vnitřními očekáváními a tlakem na výkon
- Právo na zpomalení a benefity podporující rovnováhu pracovního i osobního života
- Ticho jako prostor pro regeneraci a soustředění
Ticho není slabost, ale jedna z nejsilnějších manažerských kompetencí
- Hlučný a tichý leadership
- Ticho jako podmínka pro strategické myšlení a efektivní rozhodování
- Kultura ticha v organizaci
- Cesty k vnitřnímu tichu
Co si odnesete?
- Schopnost rozpoznat, kdy je ticho přirozenou součástí zdravého pracovního prostředí a kdy signalizuje problém
- Praktické právní a psychologické postupy pro řešení mobbingu, bossingu a dalších forem nevhodného chování
- Nástroje pro vedení interních šetření a práci s kolektivem
- Nové pohledy vnitřní a vnější příčiny syndromu vyhoření a jeho prevenci
- Inspiraci pro vytváření prostředí podporujícího dlouhodobě udržitelný výkon
- Hlubší porozumění tomu, jak naslouchání, všímavost a schopnost pracovat s tichem ovlivňují kvalitu leadershipu
- Prostor pro vlastní zastavení, sebereflexi a nové impulzy pro profesní i osobní život
Přijďte zažít ticho. Uslyšíte tak víc.
Základní informace o akci
Konference: Dvě tváře ticha ve firmách
Termín: 9. září 2026, 9.00–16.30 hodin
Místo: Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů, Hradčanské náměstí 3, Praha 1
Určeno pro: personalisty, psychology, HR manažery, vedoucí pracovníky, firemní právníky i všechny, kteří se podílejí na vytváření zdravé firemní kultury
Více informací a registrace: https://www.kursy.cz/ticho/
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