Tisková zpráva Rezignace prezidenta České stomatologické komory

Rezignaci předcházela diskuse, kterou s ním představenstvo České stomatologické komory vedlo o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku. Vyústěním této diskuse byl návrh představenstva České stomatologické komory na odvolání doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., z funkce prezidenta České stomatologické komory.
Volba nového prezidenta České stomatologické komory se podle stavovských předpisů může konat nejdříve po uplynutí 60 dnů. O jejím přesném termínu rozhodne představenstvo České stomatologické komory během následujícího týdne. Spolu s volbou prezidenta se bude konat také volba viceprezidenta České stomatologické komory.
Představenstvo České stomatologické komory zůstává jejím řídícím, výkonným a statutárním orgánem. Do doby volby nového prezidenta pověřilo výkonem činností prezidenta podle stavovských předpisů člena představenstva MUDr. Jana Černého.
Představenstvo České stomatologické komory děkuje docentu Šmuclerovi za práci, kterou v čele České stomatologické komory vykonal.
Zdroj: Česká stomatologická komora
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60066.