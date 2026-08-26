Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty k vývoji domácího sektoru platebních karet

Ve sledovaném období byla nákupní poptávka populace v první polovině roku 2026 charakterizovaná pokračujícím růstem a stejně tak růstem v používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků. Základní transakční ukazatele v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů) vykázaly další intenzivnější používání a řadí tak tuzemský trh k nejrychleji se rozvíjejícím trhům v dané oblasti v Evropě. Růstový trend tuzemského ekosystému platebních karet, plateb a technologií je podpořen robustními finančními investicemi ze strany tuzemských bank a technologických společností, stejně tak intenzivním zaváděním technických a technologických inovací.
Celkový počet bezhotovostních transakcí v prvním pololetí 2026 v obchodních místech dosáhl výše 1,775 mld, tj. meziročně vzrostl o 12% (oproti 1,581 mld v 1. pololetí 2025) a celkový objem bezhotovostních transakcí v obchodních místech v 1.pololetí 2026 dosáhl 1,012 bilionu Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 10% (oproti 0,916 bilionu v 1. pololetí 2025).
Transakční dynamiku vykazovaly platby kartou a platebních prostředků v e-commerce
Počet e-commerce transakcí v prvním pololetí roku 2026 provedených platebními kartami a elektronickými platebními prostředky dosáhl 346 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o více než 20% (oproti 287 mil transakcí v 1. pololetí 2025).
Objem transakcí provedených platebními kartami a elektronickými prostředky na internetu v 1. pololetí 2026 dosáhl 344 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o více téměř 20% (oproti 289 mld Kč v 1. pololetí 2025).
Významná dynamika v používání mobilů a dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů)
Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) v 1. pololetí 2026 meziročně vzrostl o 26% na 958 mil (oproti 760 mil v 1. pololetí 2025).
Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky v 1. pololetí 2026 vzrostl o téměř 30% na 576 mld Kč (oproti 444 mld Kč v 1. pololetí 2025).
Trend v používání mobilních zařízení pro bezhotovostní platby je jedním ze zásadních charakterů dynamiky tuzemského trhu.
Konsolidovaná bankomatová síť je v liberálním prostředí domácího ekosystému i nadále důležitou součástí a službou infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám
Počet 60 mil výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 znamenal nižší úroveň v meziročním srovnání s 1.pololetím 2025 (64 mil výběrů v 1.pololetí 2025).
Objem vybraných peněz z bankomatů v prvním pololetí 2026 dosáhl výše 409 mld Kč, meziročně tak mírně vzrostl oproti úrovni v 1. pololetí 2025 (407 mld Kč v 1. pololetí 2025).
„V domácím sektoru platebních karet se během 1. pololetí 2026 projevoval pokračující zájem populace v používání zejména mobilních zařízení k bezhotovostním platbám. Pokračoval intenzivní růst základních transakčních ukazatelů. Rozvoj infrastruktury obchodních míst umožňující akceptaci platebních karet, mobilních zařízení a dalších elektronických platebních prostředků je doprovázen významnými investicemi do nových technologií s vysokou mírou ochrany a zabezpečení“, uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.
„Významná část domácí populace, napříč věkovou strukturou, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb mobilní zařízení a platební karty. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů. V 1. pololetí 2026 dosáhl počet bezhotovostních transakcí více než 1,7 mld platebních transakcí oproti 60 milionům výběrů hotovosti z bankomatů, lze tedy jednoduše dovodit, že na jeden výběr hotovosti z bankomatu připadá 29 bezhotovostních plateb. Objem bezhotovostních transakcí v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bilionu Kč oproti 409 mld Kč u výběrů z bankomatů“, doplňuje R.Kotlán.
Hlavní ukazatele tuzemského sektoru v prvním pololetí 2026 (v meziročním srovnání s rokem 2025)
Platební karty, elektronické platební prostředky k 30.6.2026
- Počet vydaných platebních karet celkem 18,5 mil (pro srovnání 16,9 mil v 1. pololetí 2025)
- Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 16,5 mil (pro srovnání 15,5 mil v roce 2025)
- Počet debetních platebních karet a prostředků 16,7 mil (pro srovnání 15,4 mil v 1. pololetí 2025)
- Počet charge & kreditních platebních karet 1,3 mil (pro srovnání 1,2 mil v 1. pololetí 2025)
- Počet virtuálních platebních karet 2 mil (pro srovnání 1,3 mil v 1. pololetí 2025)
Počet akceptačních míst v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce) k 30.6.2026
- Počet platebních terminálů 351 tis (pro srovnání 348 tis v 1. pololetí 2025)
- Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 312 tis (pro srovnání 310 tis v 1. pololetí 2025)
- Počet e-shopů akceptující platební karty 33,8 tis (pro srovnání 28,3 tis v 1. pololetí 2025)
Počty a objemy platebních transakcí v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)
- Počet platebních transakcí u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,775 mld (pro srovnání 1,581mld transakcí v 1. pololetí 2025)
- Objem platebních transakcí u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bil Kč (pro srovnání 0,916 bil Kč v 1. pololetí 2025)
- Počet platebních transakcí v e-shopech v 1. pololetí 2026 dosáhl 346 mil (pro srovnání 287 mil transakcí v 1. pololetí 2025)
- Objem platebních transakcí v e-shopech v 1. pololetí 2026 dosáhl 344 mld Kč (pro srovnání 289 mld Kč v 1.pololetí 2025)
Počty a objemy transakcí provedených prostřednictvím tokenů (mobily & elektronickými prostředky)
- Počet platebních transakcí prostřednictvím tokenů v 1. pololetí 2026 meziročně vzrostl na 958 mil (oproti 760 mil v 1. pololetí 2025)
- Objem platebních transakcí prostřednictvím tokenů v 1. pololetí 2026 vzrostl na 576 mld Kč (oproti 444 mld Kč v 1. pololetí 2025)
Bankomaty
- Počet bankomatů 5.303 v 1. pololetí 2026 (pro srovnání 5.428 zařízení v 1.pololetí 2025)
- Počet výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 mírně poklesl na 60 mil (pro srovnání 64 mil výběrů v 1. pololetí 2025)
- Objem výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 mírně vzrostl na 409 mld Kč (pro srovnání 407 mld Kč hotovosti v 1. pololetí 2025)
Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů
- Počet plateb u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,775 mld oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 60 milionů
- Objem plateb u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bil Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 409 miliard Kč
SBK
Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK: bankovnikarty.cz