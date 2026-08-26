Tisková zpráva Sdružení pro bankovní karty k vývoji domácího sektoru platebních karet

Autor:
  11:58
Sledovat Metro na Googlu

Praha 26. srpna 2026 (PROTEXT) - Sdružení pro bankovní karty (SBK) vydává tiskovou zprávu k vývoji oblasti platebních karet na domácím trhu v 1. pololetí 2026

Ve sledovaném období byla nákupní poptávka populace v první polovině roku 2026 charakterizovaná pokračujícím růstem a stejně tak růstem v používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků. Základní transakční ukazatele v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů) vykázaly další intenzivnější používání a řadí tak tuzemský trh k nejrychleji se rozvíjejícím trhům v dané oblasti v Evropě. Růstový trend tuzemského ekosystému platebních karet, plateb a technologií je podpořen robustními finančními investicemi ze strany tuzemských bank a technologických společností, stejně tak intenzivním zaváděním technických a technologických inovací.

Celkový počet bezhotovostních transakcí v prvním pololetí 2026 v obchodních místech dosáhl výše 1,775 mld, tj. meziročně vzrostl o 12% (oproti 1,581 mld v 1. pololetí 2025) a celkový objem bezhotovostních transakcí v obchodních místech v 1.pololetí 2026 dosáhl 1,012 bilionu Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 10% (oproti 0,916 bilionu v 1. pololetí 2025).

Transakční dynamiku vykazovaly platby kartou a platebních prostředků v e-commerce

Počet e-commerce transakcí v prvním pololetí roku 2026 provedených platebními kartami a elektronickými platebními prostředky dosáhl 346 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o více než 20% (oproti 287 mil transakcí v 1. pololetí 2025).

Objem transakcí provedených platebními kartami a elektronickými prostředky na internetu v 1. pololetí 2026 dosáhl 344 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o více téměř 20% (oproti 289 mld Kč v 1. pololetí 2025).

Významná dynamika v používání mobilů a dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů)

Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) v 1. pololetí 2026 meziročně vzrostl o 26% na 958 mil (oproti 760 mil v 1. pololetí 2025).

Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky v 1. pololetí 2026 vzrostl o téměř 30% na 576 mld Kč (oproti 444 mld Kč v 1. pololetí 2025).

Trend v používání mobilních zařízení pro bezhotovostní platby je jedním ze zásadních charakterů dynamiky tuzemského trhu.

Konsolidovaná bankomatová síť je v liberálním prostředí domácího ekosystému i nadále důležitou součástí a službou infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám

Počet 60 mil výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 znamenal nižší úroveň v meziročním srovnání s 1.pololetím 2025 (64 mil výběrů v 1.pololetí 2025).

Objem vybraných peněz z bankomatů v prvním pololetí 2026 dosáhl výše 409 mld Kč, meziročně tak mírně vzrostl oproti úrovni v 1. pololetí 2025 (407 mld Kč v 1. pololetí 2025).

„V domácím sektoru platebních karet se během 1. pololetí 2026 projevoval pokračující zájem populace v používání zejména mobilních zařízení k bezhotovostním platbám. Pokračoval intenzivní růst základních transakčních ukazatelů. Rozvoj infrastruktury obchodních míst umožňující akceptaci platebních karet, mobilních zařízení a dalších elektronických platebních prostředků je doprovázen významnými investicemi do nových technologií s vysokou mírou ochrany a zabezpečení“, uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

„Významná část domácí populace, napříč věkovou strukturou, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb mobilní zařízení a platební karty. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů. V 1. pololetí 2026 dosáhl počet bezhotovostních transakcí více než 1,7 mld platebních transakcí oproti 60 milionům výběrů hotovosti z bankomatů, lze tedy jednoduše dovodit, že na jeden výběr hotovosti z bankomatu připadá 29 bezhotovostních plateb. Objem bezhotovostních transakcí v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bilionu Kč oproti 409 mld Kč u výběrů z bankomatů“, doplňuje R.Kotlán.

Hlavní ukazatele tuzemského sektoru v prvním pololetí 2026 (v meziročním srovnání s rokem 2025)

Platební karty, elektronické platební prostředky k 30.6.2026

  • Počet vydaných platebních karet celkem 18,5 mil (pro srovnání 16,9 mil v 1. pololetí 2025)
  • Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 16,5 mil (pro srovnání 15,5 mil v roce 2025)
  • Počet debetních platebních karet a prostředků 16,7 mil (pro srovnání 15,4 mil v 1. pololetí 2025)
  • Počet charge & kreditních platebních karet 1,3 mil (pro srovnání 1,2 mil v 1. pololetí 2025)
  • Počet virtuálních platebních karet 2 mil (pro srovnání 1,3 mil v 1. pololetí 2025)

Počet akceptačních míst v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce) k 30.6.2026

  • Počet platebních terminálů 351 tis (pro srovnání 348 tis v 1. pololetí 2025)
  • Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 312 tis (pro srovnání 310 tis v 1. pololetí 2025)
  • Počet e-shopů akceptující platební karty 33,8 tis (pro srovnání 28,3 tis v 1. pololetí 2025)

Počty a objemy platebních transakcí v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)

  • Počet platebních transakcí u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,775 mld (pro srovnání 1,581mld transakcí v 1. pololetí 2025)
  • Objem platebních transakcí u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bil Kč (pro srovnání 0,916 bil Kč v 1. pololetí 2025)
  • Počet platebních transakcí v e-shopech v 1. pololetí 2026 dosáhl 346 mil (pro srovnání 287 mil transakcí v 1. pololetí 2025)
  • Objem platebních transakcí v e-shopech v 1. pololetí 2026 dosáhl 344 mld Kč (pro srovnání 289 mld Kč v 1.pololetí 2025)

Počty a objemy transakcí provedených prostřednictvím tokenů (mobily & elektronickými prostředky)

  • Počet platebních transakcí prostřednictvím tokenů v 1. pololetí 2026 meziročně vzrostl na 958 mil (oproti 760 mil v 1. pololetí 2025)
  • Objem platebních transakcí prostřednictvím tokenů v 1. pololetí 2026 vzrostl na 576 mld Kč (oproti 444 mld Kč v 1. pololetí 2025)

Bankomaty

  • Počet bankomatů 5.303 v 1. pololetí 2026 (pro srovnání 5.428 zařízení v 1.pololetí 2025)
  • Počet výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 mírně poklesl na 60 mil (pro srovnání 64 mil výběrů v 1. pololetí 2025)
  • Objem výběrů hotovosti z bankomatů v 1. pololetí 2026 mírně vzrostl na 409 mld Kč (pro srovnání 407 mld Kč hotovosti v 1. pololetí 2025)

Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů

  • Počet plateb u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,775 mld oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 60 milionů
  • Objem plateb u obchodníků v 1. pololetí 2026 dosáhl 1,012 bil Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 409 miliard Kč

SBK

Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK: bankovnikarty.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Sucho překazilo výlov Rožmberku. Třeboňským rybníkům chybí 40 procent vody

Výlov rybníka Rožmberk v říjnu 2025.

Výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně s tradičním doprovodným programem letos kvůli suchu nebude. V třeboňských rybnících chybí 40 procent vody, což odpovídá 30 milionům metrům...

27. srpna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Na Vysočině má čistou vodu šest přírodních koupališť, zákaz koupání je ve třech

ilustrační snímek

Na Vysočině má koncem letních prázdnin čistou vodu šest přírodních koupališť z 15, která v tomto týdnu kontrolovali hygienici. Další tři vodní plochy využívané...

27. srpna 2026  13:08,  aktualizováno  13:08

Na výprodej divadelních kostýmů se hrnuly tisíce zájemců, někteří přišli už v noci

Moravské divadlo Olomouc uspořádalo vůbec první výprodej kostýmů. Zájem byl...

Několikahodinová fronta a dopravní manévry pod dohledem policie. Výprodej ve skladu divadelních kostýmů Moravského divadla v Olomouci vyvolal dnes ráno pořádné pozdvižení. Akce se konala vůbec...

27. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

ilustrační snímek

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v...

27. srpna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrá po muži, který ukradl motorku za víc než 350 tisíc korun

Policisté pátrají po neznámém muži, který ukradl motocykl za více než tři sta...

Policisté pátrají po muži, který v Praze ukradl motocykl za víc než tři sta padesát tisíc korun. Následně s ním odjel z místa směrem do centra. Ke krádeži došlo v polovině července v ulici Tibetská v...

27. srpna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla

SlavickĂ˝ po deseti letech konÄŤĂ­ jako umÄ›leckĂ˝ ĹˇĂ©f baletu JihoÄŤeskĂ©ho divadla

Bývalý sólista mnichovského baletu Lukáš Slavický po deseti letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na...

27. srpna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

Ostrava postaví novou lávku na mezinárodní cyklotrase, odolá i stoleté vodě

V září 2026 začne výstavba nové lávky přes řeku Ondřejnici na území Proskovic a...

Cyklisté směřující po mezinárodní trase mezi Krakovem a Vídní se brzy dočkají pohodlnější a bezpečnější jízdy. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí...

27. srpna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Festival Ji.hlava chce do města dostat dílo rumunského výtvarníka Perjovschého

Festival Ji.hlava chce do mÄ›sta dostat dĂ­lo rumunskĂ©ho vĂ˝tvarnĂ­ka PerjovschĂ©ho

Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjovschi. Jeho dílo...

27. srpna 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Jiří Husák, šéfkuchař La Verandy

„Když nevíš, co dál, běž na kuchaře.“ Zaklínadlo kluků, co se může vymstít. Nebo se povede. Do školy na obor kuchaře se Jiří Husák hlásil spíš z­ nouze než z nadšení. „Vlastně jsem to ani dělat...

27. srpna 2026

VIDEO: Další ignorace červených světel na přejezdu. Řidička dostala vysokou pokutu

Policisté během speciální kontroly odhalili 16 přestupků na železničních...

Pražská policie zveřejnila další video, v němž řidička osobního vozu ignorovala blikající červenou na železničním přejezdu. Koleje přejela, jako by se nic nedělo. Od policie dostala několikatisícovou...

27. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtvrtstoletí, které změnilo brownfieldy. Crestyl slaví 25 let a spouští hru

27. srpna 2026  13:43

Na zimním stadionu unikal čpavek, hasiči si museli vzít protichemické obleky

Hasiči museli obléct speciální obleky (27. srpna 2026)

Hasiči museli dopoledne zasahovat na strakonickém zimním stadionu. Vyjížděli k nahlášenému úniku čpavku. Část hasičů stavěla dekontaminační stanoviště, další oblékli protichemické kombinézy. Asi za...

27. srpna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.