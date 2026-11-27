Ve sledovaném období byla nákupní poptávka populace charakterizovaná pokračujícím růstem a stejně tak růstovým trendem v používání platebních karet a dalších elektronických platebních prostředků. Základní transakční ukazatele v používání platebních karet a mobilů resp. dalších elektronických platebních prostředků (tzv. tokenů) vykázaly i nadále rostoucí trend v používání karet a mobilů a řadí tak tuzemský trh k nejrychleji se rozvíjejícím trhům v dané oblasti v regionu. Růstový trend tuzemského ekosystému platebních karet, plateb a technologií je podpořen robustními finančními investicemi ze strany tuzemských bank a technologických společností, stejně tak intenzivním zaváděním technických a technologických inovací, včetně AI.
Celkový počet bezhotovostních transakcí za první tři čtvrtletí roku 2026 v obchodních místech dosáhl výše 2,731 mld, tj. meziročně vzrostl o 12 % (oproti 2,443 mld ve stejném období roku 2025) a celkový objem bezhotovostních transakcí v obchodních místech v prvních třech čtvrtletích roku 2026 dosáhl výše 1,562 bilionu Kč, tj. meziročně vzrostl o více než 10% (oproti 1,416 bilionu Kč ve stejném období roku 2025).
Transakční dynamiku vykazovaly platby kartou a platební prostředky v e-commerce
Počet e-commerce transakcí za první tři čtvrtletí roku 2026 provedených platebními kartami a elektronickými platebními prostředky dosáhl 530 mil transakcí, meziročně vzrostl počet transakcí o více než 20% (oproti 441 mil transakcí ve stejném období roku 2025).
Objem transakcí provedených platebními kartami a elektronickými prostředky na internetu za první tři čtvrtletí 2026 dosáhl 529 mld Kč, tj. meziročně vzrostl objem transakcí o více než 18% (oproti 447 mld Kč ve stejném období 2025).
Významná dynamika v používání mobilů a dalších elektronických platebních prostředků tzv. tokenů
Počet platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky (tzv. tokeny) v prvních třech čtvrtletích roku 2026 meziročně vzrostl o 25% na 1,494 mld (oproti 1,196 mld ve stejném období roku 2025).
Objem platebních transakcí mobily či elektronickými prostředky v prvních třech čtvrtletích roku 2026 vzrostl o více než 28% na 906 mld Kč (oproti 706 mld Kč ve stejném období roku 2025).
Trend v používání mobilů pro bezhotovostní platby je jedním ze zásadních charakterů dynamiky tuzemského trhu.
Konsolidovaná bankomatová síť je v liberálním prostředí domácího ekosystému i nadále důležitou součástí a službou infrastruktury a doplňkem k bezhotovostním platbám
Počet 91 mil výběrů hotovosti z bankomatů v prvních třech čtvrtletích roku 2026 znamenal nižší úroveň v meziročním srovnání se stejným obdobím roku 2025 (97 mil výběrů ve stejném období roku 2025).
Objem vybraných peněz z bankomatů v prvních třech čtvrtletích roku 2026 dosáhl výše 633 mld Kč, meziročně tak mírně vzrostl oproti úrovni ve stejném období roku 2025 (629 mld Kč ve stejném období roku 2025).
„V prvních třech čtvrtletích roku 2026 i nadále pokračoval trend v používání zejména mobilních telefonů k bezhotovostním platbám. Rozvoj infrastruktury obchodních míst umožňující akceptaci platebních karet, mobilních telefonů a dalších elektronických platebních prostředků byl doprovázen významnými investicemi do nových technologií, včetně AI. Zásadní důraz byl a je kladen na vysokou míru ochrany a zabezpečení,“ uvádí Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.
„Významná část domácí populace, napříč věkovou strukturou, využívá či přímo upřednostňuje pro platby v sektoru maloobchodu a služeb platební karty a mobilní telefony. Nadále zásadním způsobem roste podíl bezhotovostních transakcí oproti výběrům hotovosti z bankomatů. V prvních třech čtvrtletích roku 2026 dosáhl počet bezhotovostních transakcí více než 2,731 mld platebních transakcí oproti 91 milionům výběrů hotovosti z bankomatů, lze tedy jednoduše dovodit, že na jeden výběr hotovosti z bankomatu připadá 30 bezhotovostních plateb. Objem bezhotovostních transakcí v prvních třech čtvrtletích roku 2026 dosáhl 1,562 bilionu Kč oproti 633 mld Kč u výběrů z bankomatů“, doplňuje R. Kotlán.
Hlavní ukazatele tuzemského sektoru za tři čtvrtletí 2026 (v meziročním srovnání s rokem 2025)
Platební karty, elektronické platební prostředky k 30.9.2026
Počet vydaných platebních karet celkem 19,3 mil (pro srovnání 17,1 mil k 30.9.2025)
Počet vydaných bezkontaktních platebních karet a prostředků NFC 17,1 mil (pro srovnání 16 mil k 30.9.2025)
Počet debetních platebních karet a prostředků 17,4 mil (pro srovnání 15,6 mil k 30.9.2025)
Počet charge & kreditních platebních karet 1,4 mil (pro srovnání 1,9 mil k 30.9.2025)
Počet virtuálních platebních karet 2,2 mil (pro srovnání 1,6 mil k 30.9.2025)
Počet akceptačních míst v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce) k 30.9.2026
Počet platebních terminálů 352 tis (pro srovnání 345 tis k 30.9.2025)
Počet platebních terminálů pro bezkontaktní platby 312 tis (pro srovnání 306 tis k 30.9.2025)
Počet e-shopů akceptující platební karty 34 tis (pro srovnání 29,8 tis k 30.9.2025)
Počty a objemy platebních transakcí v infrastruktuře kamenných obchodů & e-shopů (e-commerce)
Počet platebních transakcí u obchodníků za tři čtvrtletí 2026 dosáhl 2,731 mld (pro srovnání 2,443 mld transakcí ve stejném období roku 2025)
Objem platebních transakcí u obchodníků za tři čtvrtletí 2026 dosáhl 1,562 bil Kč (pro srovnání 1,416 bil Kč ve stejném období roku 2025)
Počet platebních transakcí v e-shopech za tři čtvrtletí 2026 dosáhl 530 mil (pro srovnání 441 mil transakcí ve stejném období roku 2025)
Objem platebních transakcí v e-shopech za tři čtvrtletí 2026 dosáhl 529 mld Kč (pro srovnání 447 mld Kč ve stejném období roku 2025)
Počty a objemy transakcí provedených prostřednictvím tokenů (mobily & elektronickými prostředky)
Počet platebních transakcí prostřednictvím tokenů za tři čtvrtletí 2026 meziročně vzrostl na 1,494 mld (oproti 1,196 mld ve stejném období roku 2025)
Objem platebních transakcí prostřednictvím tokenů za tři čtvrtletí 2026 vzrostl na 906 mld Kč (oproti 706 mld Kč ve stejném období roku 2025)
Bankomaty
Počet bankomatů 5.252 k 30.9.2026 (pro srovnání 5.410 zařízení k 30.9.2025)
Počet výběrů hotovosti z bankomatů za tři čtvrtletí roku 2026 mírně poklesl na 91 mil (pro srovnání 97 mil výběrů ve stejném období roku 2025)
Objem výběrů hotovosti z bankomatů za tři čtvrtletí roku 2026 mírně vzrostl na 633 mld Kč (pro srovnání 629 mld Kč hotovosti ve stejném období roku 2025)
Transakční poměr plateb u obchodníků a výběrů hotovosti z bankomatů
Počet plateb u obchodníků za tři čtvrtletí 2026 dosáhl 2,731 mld oproti počtu výběrů hotovosti z bankomatů 91 milionů
Objem plateb u obchodníků za tři čtvrtletí roku 2026 dosáhl 1,562 bil Kč oproti objemu výběrů hotovosti z bankomatů 633 miliard Kč
SBK
Sdružení pro bankovní karty (SBK) je unikátní oborovou platformou, jejichž hlavním cílem je dlouhodobý a udržitelný rozvoj prostředí pro poskytování kvalitních platebních služeb se smysluplným využitím progresivních technologií, s vysokou mírou ochrany a zabezpečení. Kompletní statistiky jsou k dispozici na oficiálním webu SBK (w:bankovnikarty.cz)
Zdroj: SBK
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60287.