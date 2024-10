Tisková zpráva společnosti ExaGrid za 3. čtvrtletí 2024

Společnost ExaGrid®, jediné řešení v oboru pro stupňované zálohování dat s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří stupňovanou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu ransomwaru, dnes oznámila, že za čtvrtletí končící 30. září 2024 dosáhla nejsilnějšího třetího čtvrtletí (Q3) v historii společnosti, a to s dvouciferným růstem oproti stejnému čtvrtletí před rokem.

Společnost dosáhla kladných hodnot volných peněžních toků (FCF), kladného hospodářského výsledku (P&L) a kladného zisku EBITDA již 15. čtvrtletí v řadě. Společnost ExaGrid získala ve čtvrtletí 150 nových zákazníků, přičemž 48 z nich uzavřelo šestimístné a sedmimístné smlouvy. Společnost ExaGrid má nyní více než 4400 aktivních zákazníků z vyšších středních až velkých podniků, kteří k ochraně svých dat používají úložiště ExaGrid Tiered Backup Storage.

ExaGrid je finančně stabilní společnost, která každé čtvrtletí generuje kladnou hotovost a má nulový dluh jakéhokoli druhu.

Nejdůležitější informace za 3. čtvrtletí 2024:

• Přibylo 150 nových zákazníků

• 15. po sobě jdoucí čtvrtletí s kladnými hodnotami hotovosti, EBITDA a P&L

• Vydání ExaGrid verze 7.0.0

• Ohlášená podpora systému Commvault Metallic

• Získání uznání v oborových publikacích:

° MES Computing, značka společnosti The Channel Company, ocenila společnost ExaGrid na seznamu 2024 MES Midmarket 100

° Webinář Enterprise Strategy Group by TechTarget (ESG) o úspěšné připravenosti na ransomware v roce 2024.

"S potěšením oznamujeme, že společnost ExaGrid pokračuje v ziskovém růstu, který nás udržuje na cestě stát se nakonec miliardovou společností. Jsme největším nezávislým dodavatelem zálohovacích úložišť a jsme ve velmi dobré kondici, pokračujeme v růstu nejvyššího obratu a zároveň si udržujeme pozitivní EBITDA, P&L a volné peněžní toky,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. “Dosáhli jsme 4400 aktivních instalací u zákazníků po celém světě. ExaGrid má i nadále více než 70% míru konkurenčních vítězství při nahrazování primárního úložiště za zálohovací aplikací, stejně jako deduplikačních zařízení, jako jsou Dell Data Domain a HPE StoreOnce.”

"Společnost ExaGrid je hrdá na to, že má produkt, který prostě funguje, je správně dimenzován, dobře podporován a prostě odvádí svou práci. Tato tvrzení můžeme doložit 95 % čistou retencí zákazníků, skóre NPS +81 a skutečností, že 94 % našich zákazníků má zapnutou funkci Retention Time-Lock pro obnovu po ransomwaru, 92 % našich zákazníků se hlásí do našeho automatizovaného systému hlášení o stavu a 99 % našich zákazníků je zapojeno do našeho ročního plánu údržby a podpory,“ řekl Andrews.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou ("Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení "Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241008904380/cs/

Kontakt:

Média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid