Tisková zpráva Viktorky Žižkov před startem nové sezóny 2026/27

"O zkušenostech a kvalitách Hrubého s Hubínkem netřeba diskutovat. Ale věříme, že i ostatní hráči budou přínosem a potvrdí to, proč jsme je ve Viktorce chtěli mít" říká předseda představenstva Milan Richter.
Viktorka navázala úzkou spolupráci s Aritmou Praha (ČFL), do které pošle na hostování několik hráčů. "Tato spolupráce bude výhodná pro obě strany. Aritmě se zvýší kvalita a konkurence a několik našich mladých hráčů bude moci pravidelně nastupovat ve třetí nejvyšší soutěži a zůstane jim zápasové vytížení. V týdnu se pak budou připravovat jak s Aritmou, tak s Viktorkou" doplňuje Richter.
Dobrou zprávou pro klub i všechny žižkovské fanoušky je plánovaná rekonstrukce jižní tribuny, na kterou uvolnil potřebné prostředky Magistrát hlavního města a Praha 3, coby vlastník stadionu, začne brzy s její realizací.
"Pokud jde o sportovní plány, rádi bychom vylepšili osmou příčku ze sezóny minulé a plná spokojenost by panovala, pokud se budeme pohybovat do šestého místa a předvádět fotbal, který bude fanoušky bavit" uzavírá Richter.
Viktorka odstartuje sezónu ChNL 24.7. na Vysočině. Doma se představí poprvé ve 2. kole, kdy přivítá na Seifertce Prostějov. Utkání se odehraje netradičně v pátek od 17:00.
DĚTI MOJE, HRR NA NĚ!
Zdroj: FK VIKTORIA ŽIŽKOV