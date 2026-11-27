Vynucená pozornost neznamená zájem
Když lidé narazí na reklamu, kterou nelze přeskočit, nejčastěji jen čekají, až skončí. Takto ji ignoruje 73 % dotázaných a dalších 17 % ji vypne nebo odejde. Pozorně ji podle vlastních slov sledují pouze 4 % lidí. Téměř tři čtvrtiny respondentů přitom považují za důležité setkávat se s reklamou ve chvíli, kdy ji sami hledají, a ne když je nečekaně vyruší při jiné činnosti.
Právě možnost rozhodnout o tom, kdy se nabídce věnovat, je důvodem, proč tištěné letáky vyhovují 76 % Čechů více než televizní nebo online reklama. Za obtěžující je přitom považuje jen necelá čtvrtina dotázaných.
„Mezi reklamou, kterou člověk musí přetrpět, a nabídkou, kterou si sám prohlédne, je podstatný rozdíl. Leták dává lidem možnost vybrat si čas, místo i tempo. Mohou porovnat ceny, vrátit se k zajímavému výrobku nebo si označit, co potřebují koupit. Obchodník tak má příležitost oslovit zákazníka ve chvíli, kdy je připravený nabídce věnovat skutečnou pozornost,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Přehlednost a důvěryhodnost
Letáky bodují také v tom, jak snadno se v nich lidé orientují. Za nejpřehlednější nákupní informační zdroj je označilo 49 % účastníků této části průzkumu. Online letáky i aplikace prodejců získaly shodně 17 %. Podobně dopadlo také hodnocení důvěryhodnosti: na první místo tištěné letáky umístilo 45 % dotázaných, aplikace prodejců 20 % a online letáky jen 15 %.
Odpovídá tomu i každodenní praxe. Tištěné letáky jako zdroj nákupních informací pravidelně sleduje třetina respondentů, kdežto online letáky i aplikace prodejců přibližně pětina.
Bez aplikace a sdílení osobních údajů
K prohlédnutí tištěného letáku není potřeba instalovat aplikaci ani vyplňovat registrační formulář. Téměř tři čtvrtiny spotřebitelů (73 %) oceňují, že při jeho používání nemusejí sdělovat žádné údaje. U online nákupních zdrojů naopak 59 % lidí vadí poskytování údajů, které mohou být zneužity, a téměř polovině vadí neustálé aktualizace. Digitální nabídky však mají i své výhody: dvě třetiny lidí oceňují, že je mají v mobilu vždy po ruce.
„Tištěné a digitální nabídky není potřeba stavět proti sobě. Zákazníci mají různé návyky a obchodníkům se vyplatí ponechat jim možnost volby. Výhodou letáku je uživatelská přívětivost: člověk vezme leták do ruky, prohlédne si nabídku a nemusí kvůli tomu nic instalovat ani o sobě nic prozrazovat,“ doplňuje Jaroslav Staněk.
Zavedený návyk většiny domácností
Tištěné letáky dostává do schránky 72 % domácností v České republice. Tam, kam letáky chodí, je pravidelně pročítá někdo z členů domácnosti ve 44 % případů a dalších 44 % domácností je otevírá příležitostně, když něco potřebuje. Doručené letáky si tak alespoň občas prohlédne někdo z domácnosti v téměř devíti z deseti případů.
Čtení letáků zůstává pro řadu lidí zavedeným návykem. Na otázku, zda je vzhledem k inflaci sledují více než dříve, odpovědělo 60 % čtenářů, že letáky sledují stejně jako dříve. Dalších 24 % jim věnuje větší pozornost nebo je začalo sledovat nově, zatímco méně letáky sleduje jen 7 % respondentů. Průzkum také zjistil, že 8 % Čechů letáky do schránky nedostává, přestože by o ně měli zájem.
Shrnutí hlavních zjištění průzkumu:
- Tištěné reklamní letáky dostává do schránky 72 % domácností v České republice.
- V domácnostech, kterým letáky chodí do schránky, je alespoň občas pročítá 88 % příjemců.
- Za nejpřehlednější zdroj nákupních informací označuje tištěné letáky 49 % dotázaných, za nejdůvěryhodnější 45 %.
- Na tištěných letácích 73 % respondentů oceňuje, že nemusí sdělovat žádné osobní údaje.
- Celkem 76 % respondentů souhlasí s tím, že jim tištěné letáky vyhovují více než televizní či online reklama, protože se jim mohou věnovat, kdy sami chtějí.
- Téměř tři čtvrtiny respondentů přitom považují za důležité setkávat se s reklamou ve chvíli, kdy ji sami hledají, a ne když je nečekaně vyruší při jiné činnosti.
- Nepřeskočitelnou reklamu ignoruje 73 % lidí a dalších 17 % ji vypne nebo odejde.
Zdroj: Česká distribuční
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60286.