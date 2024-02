Titul EY Podnikatel roku získal v Moravskoslezském kraji ostravský stavař Jan Hasík

Jan Hasík (58) založil stavební společnost HSF System se sídlem v Ostravě v roce 2002. V roce 2010 rozšířil podnikatelské aktivity na Slovensko prostřednictvím dceřiné společnosti HSF System SK. Postupně zvětšoval a doplňoval rodinu firem o další oblasti, jako jsou developerské aktivity, správa a údržba nemovitostí nebo výroba stavebních materiálů.

Během více než 20 let HSF System realizovala přes tisícovku projektů nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Rakousku a dalších evropských zemích. V roce 2023 vznikl ze společností kolem ostravské stavební a developerské skupiny významný subjekt na českém a slovenském stavebním trhu holding PURPOSIA Group, který má souhrnné tržby blížící se čtyřem miliardám korun a zaměstnává více než 250 lidí.

EY Podnikatel roku 2023 Moravskoslezského kraje Jan Hasík, předseda představenstva a generální ředitel stavební skupiny HSF System, přiznává, že pro úspěch v podnikání je důležitý vztah k lidem: "Vážím si lidí. Vážím si kolegů, vážím si zákazníků a maximálně se snažím o to, abychom se chovali celá firma férově nejenom k sobě, ale i směrem navenek. I když to momentálně třeba v některou chvíli pro nás už není výhodné, tak přece jenom držíme slovo a držíme férový přístup. To si myslím, že je taková hlavní věc, ale jinak podnikání není jenom o pravidlech, protože jinak by se to mohl naučit každý, ale je to i o intuici.“ Hlavním zdrojem energie a radosti je pro Jana Hasíka rodina a přátelé. Ve volném čase se věnuje horské turistice, cyklistice a hraní na kytaru v kapele Skrat.

Pevnou součástí podnikatelské filozofie a manažerského přístupu Jana Hasíka je důraz na nutnost společenského a environmentálního přesahu stavebních a developerských aktivit. Podpora směřuje například do vysokých škol, na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebo Colours of Ostrava. HSF System myslí také na budoucnost českého a slovenského stavebnictví, a proto organizuje mezinárodní popularizační soutěž ve stavění modelů staveb Modelium určenou pro žáky středních škol. Podstatná je dlouhodobá podpora amatérské i profesionální cyklistiky, jako jsou závody horských kol pro veřejnost HSF System Bike Čeladná, oficiální partnerství českého cyklokrosu nebo podpora různých cyklistických stájí. Dokonce stavební společnost vytvořila vlastní tým HSF System Cycling Team zaměřený hlavně na mládež.

Představitelé stavební skupiny HSF System sbírali úspěchy v soutěži EY Podnikatel roku i v minulosti. Předseda představenstva Jan Hasík je držitelem titulu EY Podnikatel roku 2016 Moravskoslezského kraje. Tomáš Kosa, místopředseda představenstva stavební skupiny HSF System, se dostal mezi finálovou šestici EY Podnikateľ roka 2022 na Slovensku.

Celostátní vyhlášení soutěže EY Podnikatel roku 2023 proběhne 6. března 2024 na pražském Žofíně. Vítěz bude vyslán spolu s dalšími národními vítězi na světové finále. Nejprestižnější světová soutěž podnikatelů (dnes již ze 60 zemí) vzdává hold výjimečným podnikatelským osobnostem od roku 1986. V České republice se tituly udělují od roku 2000. EY patří k předním celosvětovým poskytovatelům odborných poradenských služeb v oblasti auditu nebo daní.

Stavební skupina HSF System Mezinárodní stavební skupinu HSF System tvoří česká stavební společnost HSF System (vznikla v roce 2002) se sídlem v Ostravě a slovenská stavební společnost HSF System SK (vznikla v roce 2010) se sídlem v Žilině. Od roku 2023 je součástí holdingu PURPOSIA Group. Stavební skupina HSF System má další pobočky v Praze, Brně, Plzni, Bratislavě, Prešově a Nitře. Zaměřuje se na generální dodávky staveb a realizuje kompletní střešní a fasádní pláště moderních objektů včetně jejich rekonstrukcí. Stavební společnost HSF System získala absolutní vítězství v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v kategorii Soukromý sektor za rok 2023 a je také držitelem Ceny hejtmana MS kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 v kategorii firem do 250 zaměstnanců. Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství RABF za roky 2018-2022 zařadil společnost HSF System a.s. na 10. místo mezi 1235 posuzovanými stavebními firmami v České republice. Společnost HSF System získala také prestižní titul Stavba roku 2020. Ředitel společnosti Jan Hasík je držitelem titulu EY Podnikatel roku 2016 a 2023 Moravskoslezského kraje.

