Titul EY Světový podnikatel roku putuje do Švédska, získala jej Stina Ehrensvärd

Vítězkou letošního světového finále soutěže EY Podnikatel roku byla na slavnostním ceremoniálu v monackém Salle des Étoiles vyhlášena Stina Ehrensvärd, zakladatelka firmy Yubico. Byla vybrána z 52 národních vítězů reprezentujících 43 zemí a regionů a 30 různých odvětví. Do Švédska putuje toto prestižní ocenění vůbec poprvé, počtvrté za 25letou historii soutěže se držitelkou titulu stala žena.

Stina Ehrensvärd před 18 lety založila firmu Yubico zaměřenou na kybernetickou bezpečnost. Během jednoho roku společnost uvedla na trh svůj první YubiKey, bezpečnostní klíč pro vícefaktorové ověřování, a během následujících pěti let transformovala celou oblast kybernetické bezpečnosti, když navázala spolupráci se třemi největšími technologickými společnostmi ze Silicon Valley. Dnes je Yubico vysoce ziskovou společností, která stanovila nové standardy v oblasti internetové bezpečnosti a chrání 19 z 20 největších internetových firem na světě. Její složená roční míra růstu (CAGR) od roku 2020 činí 40 %.

„Chtěla bych vyjádřit hlubokou vděčnost všem, kdo pomohli tento moment uskutečnit. Vynikající kolegové v naší firmě, neustálá podpora ze strany EY a zvláště jejího švédského týmu, který mě na této cestě doprovázel a povzbuzoval. Mým závazkem je zajistit, aby byl internet prostorem pro demokracii, svobodu slova, vzdělávání a další úžasné věci, které nám umožňuje. Toto ocenění není cílovou rovinkou, ale hnacím motorem. Budujeme bezpečnější digitální svět a já nepřestanu, dokud tato mise nebude splněna,“ uvedla při převzetí ceny Stina Ehrensvärd.

Česko v celosvětovém finále reprezentovali Milan Kratina a Zdeněk Šoustal ze společnosti Accolade, kteří letos v březnu získali titul EY Podnikatel roku 2024 České republiky.

„Světové finále soutěže EY Podnikatel roku v Monte Carlu bylo opět velmi inspirativní. Setkání s mnoha úspěšnými podnikateli z různých oborů z celého světa byla myslím i pro české zástupce v soutěži výjimečným zážitkem. Gratuluji vítězce a děkuji Milanu Kratinovi a Zdeňku Šoustalovi za skvělou reprezentaci České republiky mezi těmi nejlepšími z nejlepších,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

„Bylo nám ctí reprezentovat Accolade a Českou republiku na vyhlášení EY Světového podnikatele roku. Finále v Monaku představovalo vrchol naší několikaměsíční cesty touto soutěží a poskytlo nám jedinečnou příležitost poznat celou řadu výjimečných osobností globálního byznysu. Děkujeme EY, byla to pro nás obohacující zkušenost," popsali své dojmy ze světového finále soutěže čeští zástupci Milan Kratina a Zdeněk Šoustal z Accolade.

„Stina Ehrensvärd je ztělesněním podnikatelského ducha a vizionářským lídrem, který v této převratné době s odhodláním utváří budoucnost. Úspěchy její firmy Yubico jsou pozoruhodné samy o sobě: konzistentně vytváří novou hodnotu a pozitivně ovlivňuje společnost; její příběh je ale mnohem hlubší. Její filozofie, že bezpečná digitální identita je základním lidským právem, je přesně tím typem cílevědomého leadershipu, který v soutěži EY Světový podnikatel roku chceme oslavit. Stina v letošním jubilejním 25. ročníku soutěže zvítězila zaslouženě a stává se inspirací pro nás pro všechny,“ říká Janet Truncale, předsedkyně správní rady a generální ředitelka EY Global.

Cílem soutěže EY Světový podnikatel roku, kterou EY každoročně pořádá již 25 let, je oslavit úspěchy vizionářských lídrů, kteří přetvářejí celá hospodářská odvětví, rozvíjejí ekonomiku a usilují o řešení globálních problémů. Světové finále s řadou workshopů a dalších akcí, jež vrcholí vyhlášením vítěze, je příležitostí pro zakladatele podniků, generální ředitele a podnikatelské špičky z celého světa k setkávání a navazování nových kontaktů.

Také letos vybírala držitele titulu EY Světový podnikatel roku nezávislá porota podle kritérií rozdělených do čtyř oblastí (podnikatelský duch, společenský přínos, růst a dopad). Jejími členy byli jako každoročně renomovaní podnikatelé z celého světa z různých oborů, předsedal jí Asif Ramji, zakladatel a generální ředitel společnosti Venture Worx.

Nový ročník českého klání soutěže bude vyhlášen už za pár týdnů, a to opět v průběhu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož je EY Česká republika hrdým podporovatelem.

O soutěži EY Podnikatel roku

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz.

Foto: zleva - Stina Ehrensvärd, zakladatelka společnosti Yubico a držitelka titulu EY Světový podnikatel roku 2025, a Janet Truncale, předsedkyně správní rady a generální ředitelka EY Global.