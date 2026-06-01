Titul EY Světový podnikatel roku získali Mohan, Gajendra a Morrison z USA

Praha 1. června 2026 (PROTEXT) - Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra a Casey Morrison, spoluzakladatelé společnosti Astera Labs, byli na slavnostním ceremoniálu konaném v monackém sále Salle des Étoiles vyhlášeni vítězi světového finále soutěže EY Podnikatel roku 2026. Porota je vybrala z 58 národních vítězů reprezentujících 46 zemí a regionů. Do Spojených států putuje toto prestižní ocenění již počtvrté.

Za tímto úspěchem stojí přesvědčení, že klíčem k plnému využití umělé inteligence je kvalitní konektivita, na němž Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra a Casey Morrison postavili svou kariéru. Během společné práce v přední globální firmě na polovodiče dospěli k závěru, že pro další rozvoj umělé inteligence je zásadní odstranit omezení v propustnosti a výkonu.

V roce 2017 opustili své dosavadní pozice a založili Astera Labs s cílem vyvíjet softwarově definovaná řešení konektivity přímo pro datová centra AI. Začínali v garáži v Silicon Valley a čelili řadě výzev – od nových technických standardů přes nedostatek talentů až po náročné získávání financí na teprve se rozvíjejícím trhu.

Díky důrazu na inovace a potřeby zákazníků tyto překážky překonali. Astera Labs je dnes důvěryhodným partnerem velkých technologických firem, zaměstnává přes tisíc lidí ve třinácti kancelářích po celém světě a od roku 2022 roste tempem 120 % ročně. Po úspěšném vstupu na burzu v roce 2024 dál posiluje svou roli v AI infrastruktuře s ambicí přinášet technologie, které mění průmysl i každodenní život.

„Je pro mě velkou ctí, že zde dnes mohu být. Vztahy, které jsme navázali s ostatními vítězi i porotci jsou pro nás mimořádně inspirativní. Být mezi podnikateli, kteří tvoří trvalé hodnoty a zároveň formují budoucnost, pro nás hodně znamená. Z týmu deseti lidí v roce 2018 jsme vyrostli na více než tisíc a jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tak silné globální podnikatelské komunity,“ říká Jitendra Mohan, výkonný ředitel Astera Labs.

„Jako podnikatelé jsme především tvůrci. Od začátku se soustředíme na budování trvalé hodnoty a pomáháme komunitám, firmám i infrastruktuře naplno využít potenciál AI. Děkuji EY za toto ocenění i za dlouhodobou podporu podnikatelů, kteří hledají řešení pro budoucnost,“ doplňuje spoluzakladatel Sanjay Gajendra.

Třetí ze společníků Casey Morrison ještě dodává: „Od začátku jsme chtěli vybudovat něco výjimečného a zároveň pozitivně ovlivnit životy lidí. Z trojice inženýrů v garáži jsme se posunuli k veřejně obchodované firmě, která pomáhá budovat základy éry AI. Toto ocenění přijímáme s potěšením i pokorou. Náš pokrok je výsledkem let tvrdé práce i vztahů, které jsme po cestě vybudovali. EY už ocenila řadu výjimečných podnikatelů, kteří dokázali rychle reagovat na potřeby trhu. Je pro mě ctí být mezi nimi a motivuje mě to dál inovovat a řešit náročné výzvy.“

„Světové finále soutěže EY Podnikatel roku v Monte Carlu opět potvrdilo, že odvaha je klíčem k úspěchu. Setkání národních vítězů bylo krásnou oslavou podnikatelů, kteří se nebojí inovovat a posouvají hranice možného. Jsem moc ráda, že Česko letos reprezentoval právě Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital, a gratuluji letošním vítězům,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

„Světové finále EY Podnikatel roku mi dalo možnost setkat se se skvělými lídry a inspirativními podnikateli, jejichž zkušenosti jsou silnou lekcí v odvaze i pokoře. Zároveň to pro mě byla vzácná příležitost na chvíli se zastavit a ohlédnout se za cestou, kterou jsme s celým týmem za poslední dekádu urazili. Srdečně gratuluji Astera Labs k naprosto zaslouženému triumfu. Přeji jim, aby přispěli k tomu, že AI bude dostupná všem a stane se samozřejmou infrastrukturou každodenního života, tak jako dnes elektřina. Děkuji EY za organizaci celé soutěže a s velkou motivací se těším na nové výzvy, učení i objevování, které máme s kolegy před sebou,“ popisuje svou zkušenost Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital.

„V době, kdy umělá inteligence mění svět bezprecedentním tempem, potřebujeme lídry, kteří dokážou reagovat na aktuální výzvy. Jitendra, Sanjay a Casey přesně toto dokazují. Jsou to vizionáři s odhodláním čelit nejen složitým globálním problémům, ale i s jistotou utvářet budoucnost. Jejich schopnost podstupovat strategická rizika, dělat odvážná rozhodnutí a přizpůsobovat se změnám stojí za úspěchem Astera Labs. Ještě výraznější je však jejich silný závazek ke společenské odpovědnosti a snaha zanechat trvalý pozitivní dopad pro další generace. Gratulujeme Jitendrovi, Sanjayovi a Caseymu k ocenění,“ říká Janet Truncale, předsedkyně správní rady a generální ředitelka EY Global

Cílem soutěže EY Světový podnikatel roku, kterou EY každoročně pořádá, je oslavit úspěchy vizionářských lídrů, kteří přetvářejí celá hospodářská odvětví, rozvíjejí ekonomiku a usilují o řešení globálních problémů. Světové finále s řadou workshopů a dalších akcí, jež vrcholí vyhlášením vítěze, je příležitostí pro zakladatele podniků, generální ředitele a podnikatelské špičky z celého světa k setkávání a navazování nových kontaktů.

Také v letošním roce vybírala EY Světového podnikatele roku nezávislá porota podle kritérií rozdělených do čtyř oblastí (podnikatelský duch, společenský přínos, růst a dopad). Jejími členy byli jako každoročně renomovaní podnikatelé z celého světa z různých oborů.

 

 

Zdroj: EY Česká republika

 

 

