TM Forum uvádí vysoce spolehlivý balíček řešení pro jádrové sítě a otevírá novou éru autonomních sítí

Autor:
  15:49
Bangkok 15. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci nedávného masterclass kurzu Innovate Asia Autonomous Networks (AN) se odborník společnosti Huawei na řešení pro jádrové sítě Michael Wang, pozvaný organizací TM Forum (TMF), zúčastnil uvedení balíčku řešení autonomních sítí (AN) pro správu poruch v jádrové síti. Tento balíček, zaměřený na klíčové prvky vysoké stability, integruje standardy IG1500 asociace TM Forum a poskytuje opakovaně použitelné šablony autonomních sítí. Zároveň signalizuje zahájení komerční replikace balíčku řešení pro vysoce stabilní jádrové sítě.

Budování základního pilíře stability jádrové sítě v sedmi oblastech

Balíček řešení se zaměřuje na sedm oblastí zajištění stability jádrové sítě: vysoce stabilní architekturu nasazení, zotavení po havárii (DR) v řídicí rovině, DR v uživatelské rovině, DR v infrastruktuře, schopnost odolávat nárůstům signalizačního provozu, předvídání rizik a obnovu služeb po zhoršení. Na základě funkce analýzy dat řízení (MDAF), definované ve specifikaci 3GPP TS 28.104, poskytuje balíček řešení systematický a komplexní rámec odolnosti sítě. Díky využití technologie digitálních dvojčat umožňuje řízení v uzavřeném cyklu (closed-loop management) od predikce rizik až po automatizovanou optimalizaci a výrazně tak zvyšuje schopnost sítě obstát i v extrémních scénářích, jako jsou signalizační bouře.

Klíčová inovace spočívá ve vyhodnocení rizika signalizační bouře. Prostřednictvím modelování digitálních dvojčat vytváří balíček řešení virtuální síťové prostředí, které předvídá rizika a proaktivně zavádí ochranná opatření. Před vznikem signalizační bouře shromažďuje statistiky provozu, údaje o připojení uzlů a konfigurace časovacích parametrů zařízení a poté pomocí simulačního enginu vytváří modely dopadů. Tento postup umožňuje přesné vyhodnocení kapacity sítě a poskytuje doporučení k optimalizaci, čímž pomáhá operátorům předem eliminovat potenciální poruchy.

Standardizace zrychluje zavádění napříč odvětvím

Tento balíček řešení autonomních sítí přísně dodržuje standardy IG1500 organizace TM Forum a prostřednictvím standardizovaných rozhraní API se bezproblémově integruje se stávajícími systémy. Michael Wang ve svém vystoupení zdůraznil, že balíček řešení poskytuje standardizovanou technickou implementační šablonu a prostřednictvím projektu Catalyst dokládá svou proveditelnost ve scénářích zajištění stability jádrové sítě. Následně uvedl optimalizační postupy jednoho z operátorů při zotavení infrastruktury po havárii. Mezi klíčové postupy patří přesná identifikace VIP uživatelů, rychlé určení obnovitelných tras a pohotové vytváření řešení obnovy. Cílem je zkrátit dobu obnovy sítě pro VIP uživatele z 30 minut na 1 minutu při zachování třicetiminutové doby obnovy pro běžné uživatele. Použitím diferencovaných politik zajištění služeb toto řešení zvyšuje komfort sítě pro uživatele s vysokou hodnotou a účinně zmírňuje ekonomické ztráty způsobené odchodem VIP uživatelů.

Vydáním balíčku řešení autonomních sítí se zajištění stability hlavní sítě oficiálně stává součástí standardních scénářů organizace TM Forum. Replikovatelný a škálovatelný postup společnosti Huawei pro budování vysoce stabilních sítí vybavuje operátory účinným nástrojem pro zvýšení odolnosti a zároveň jim nabízí kritickou podporu při monetizaci hodnocení sítí.

KONTAKT: wangxi61@huawei.com

 

