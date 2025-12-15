TM Forum uvádí vysoce spolehlivý balíček řešení pro jádrové sítě a otevírá novou éru autonomních sítí

Budování základního pilíře stability jádrové sítě v sedmi oblastech
Balíček řešení se zaměřuje na sedm oblastí zajištění stability jádrové sítě: vysoce stabilní architekturu nasazení, zotavení po havárii (DR) v řídicí rovině, DR v uživatelské rovině, DR v infrastruktuře, schopnost odolávat nárůstům signalizačního provozu, předvídání rizik a obnovu služeb po zhoršení. Na základě funkce analýzy dat řízení (MDAF), definované ve specifikaci 3GPP TS 28.104, poskytuje balíček řešení systematický a komplexní rámec odolnosti sítě. Díky využití technologie digitálních dvojčat umožňuje řízení v uzavřeném cyklu (closed-loop management) od predikce rizik až po automatizovanou optimalizaci a výrazně tak zvyšuje schopnost sítě obstát i v extrémních scénářích, jako jsou signalizační bouře.
Klíčová inovace spočívá ve vyhodnocení rizika signalizační bouře. Prostřednictvím modelování digitálních dvojčat vytváří balíček řešení virtuální síťové prostředí, které předvídá rizika a proaktivně zavádí ochranná opatření. Před vznikem signalizační bouře shromažďuje statistiky provozu, údaje o připojení uzlů a konfigurace časovacích parametrů zařízení a poté pomocí simulačního enginu vytváří modely dopadů. Tento postup umožňuje přesné vyhodnocení kapacity sítě a poskytuje doporučení k optimalizaci, čímž pomáhá operátorům předem eliminovat potenciální poruchy.
Standardizace zrychluje zavádění napříč odvětvím
Tento balíček řešení autonomních sítí přísně dodržuje standardy IG1500 organizace TM Forum a prostřednictvím standardizovaných rozhraní API se bezproblémově integruje se stávajícími systémy. Michael Wang ve svém vystoupení zdůraznil, že balíček řešení poskytuje standardizovanou technickou implementační šablonu a prostřednictvím projektu Catalyst dokládá svou proveditelnost ve scénářích zajištění stability jádrové sítě. Následně uvedl optimalizační postupy jednoho z operátorů při zotavení infrastruktury po havárii. Mezi klíčové postupy patří přesná identifikace VIP uživatelů, rychlé určení obnovitelných tras a pohotové vytváření řešení obnovy. Cílem je zkrátit dobu obnovy sítě pro VIP uživatele z 30 minut na 1 minutu při zachování třicetiminutové doby obnovy pro běžné uživatele. Použitím diferencovaných politik zajištění služeb toto řešení zvyšuje komfort sítě pro uživatele s vysokou hodnotou a účinně zmírňuje ekonomické ztráty způsobené odchodem VIP uživatelů.
Vydáním balíčku řešení autonomních sítí se zajištění stability hlavní sítě oficiálně stává součástí standardních scénářů organizace TM Forum. Replikovatelný a škálovatelný postup společnosti Huawei pro budování vysoce stabilních sítí vybavuje operátory účinným nástrojem pro zvýšení odolnosti a zároveň jim nabízí kritickou podporu při monetizaci hodnocení sítí.
