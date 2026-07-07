TMRW Vault® získal označení CE podle evropského nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

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  9:51
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Wilmington (Delaware, USA) 7. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Reprotech dnes oznámila, že produkt TMRW Vault® získal označení CE jako zdravotnický prostředek třídy IIa podle nařízení (EU) 2017/745, což podporuje jeho uvedení na trh v Evropské unii a na dalších mezinárodních trzích, které označení CE uznávají.

Tento úspěch představuje významný milník jak pro mateřskou společnost Reprotech, tak pro odvětví asistované reprodukce, protože TMRW Vault kombinuje digitální sledovatelnost, pokročilé monitorování a škálovatelné kryogenní skladování, čímž pomáhá klinikám asistované reprodukce snižovat rizika, posilovat sledovatelnost vzorků a podporovat růst.

Mrazicí zařízení TMRW Vault Freezer je kryogenní mrazák určený k uchovávání oocytů, embryí a spermií v kapalném dusíku a k usnadnění identifikace a sledovatelnosti vzorků. Pracovní stanice TMRW Vault Workstation umožňuje uživatelům přenášet vzorky do a z mrazicího zařízení TMRW Vault Freezer a vyřizovat objednávky prostřednictvím softwarového rozhraní.

Vzhledem k tomu, že kliniky asistované reprodukce spravují rychle rostoucí objemy zmrazených reprodukčních tkání, stává se potřeba bezpečnějších, škálovatelnějších a lépe sledovatelných řešení pro skladování stále důležitější. V minulosti se kliniky spoléhaly převážně na manuální skladovací systémy, které vedly k provozní neefektivitě a zvyšovaly riziko lidské chyby.

TMRW Vault byl navržen s cílem tento proces modernizovat kombinací pokročilé infrastruktury pro kryoskladování přímo na místě se softwarovou platformou ivfOS od TMRW, kterou sama vyvinula. Takto vzniklo integrované řešení, které umožňuje digitální identifikaci vzorků, nepřetržité monitorování, správu zásob v reálném čase a bezpečný digitální řetězec odpovědnosti, který posiluje sledovatelnost vzorků.

TMRW Vault poskytuje klinikám asistované reprodukce komplexní řešení pro digitální správu vzorků přímo na místě, které zahrnuje:

  • Digitální správu vzorků pomocí zařízení CryoBeacons s technologií RFID a softwaru ivfOS®, který digitálně ověřuje identitu a umístění vzorků.
  • Ruční přístup k technologicky vybavené nádrži systému Vault, což embryologům umožňuje efektivní ukládání a odebírání vzorků při zachování plné digitální sledovatelnosti.
  • Pokročilé monitorování prostřednictvím systému TMRW Overwatch®, který provádí tisíce denních kontrol systému za podpory odborného dohledu.
  • Škálovatelnou skladovací kapacitu, přičemž jediná nádrž systému Vault pojme až deset tradičních Dewarových nádob na přibližně jedné třetině plochy.
  • Hladkou integraci se širším ekosystémem TMRW a službami kryoskladování mimo pracoviště.
  • Jednoduchou instalaci, která klinikám umožňuje rychlé nasazení systému s minimálním narušením provozu.

Toto oznámení navazuje na fúzi společností Reprotech a TMRW Life Sciences z dubna 2026, která spojila desítky let zkušeností v oblasti kryokonzervace a celostátní síť biologických bank v USA s technologiemi nové generace pro digitální správu vzorků. Spolu s akvizicí společnosti IMT Matcher společností Reprotech v červnu 2025 nyní tato sloučená organizace nabízí klinikám asistované reprodukce jeden z nejkomplexnějších ekosystémů zahrnující ověřování vzorků, digitální sledovatelnost, kryokonzervaci na místě i mimo ně, správu souhlasů, správu skladování a fakturaci.

O společnosti Reprotech

Reprotech je předním poskytovatelem produktů a služeb v oblasti ochrany, správy a dlouhodobého skladování reprodukčních vzorků. Kombinované portfolio společnosti Reprotech zahrnuje sedm specializovaných bio repozitářů, pokročilé technologie pro správu kryoskladování a globální řešení digitálního řetězce odpovědnosti. Prostřednictvím svých společností z rodiny TMRW, Matcher a Cryologix spolupracuje Reprotech s centry asistované reprodukce, aby pomohla snižovat rizika, zlepšovat sledovatelnost, zefektivňovat pracovní postupy a chránit vzorky po celou dobu jejich cesty. Společnost Reprotech, opírající se o desítky let zkušeností a poháněná neustálými inovacemi, stanovuje svými přísnými standardy dodržování předpisů a provozní dokonalostí měřítko pro ochranu vzorků od kliniky až po kryosklad a zpět, čímž zajišťuje zákazníkům bezpečné možnosti uchování toho, na čem záleží nejvíce, dnes i v budoucnosti. Více informací na: www.reprotech.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3004244/Reprotech_LLC_Logo_Logo.jpg 

Zdroj: Reprotech

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