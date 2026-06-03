To je gól, v BILLE jsou Mimoni! Kampaň s plyšáky ve fotbalových dresech startuje

Věrnostní kampaně patří v BILLE k pravidelným zákaznickým benefitům. Novinka s oblíbenými Mimoni ve fotbalových dresech na ně navazuje a přináší kolekci plyšových postaviček, které zákazníci po nasbírání nálepek získají s aplikací BILLA klub už za 99,90 Kč za plyšovou postavičku.
„Střídáme praktické kampaně s těmi, které dělají radost. Mimoni oslovují napříč generacemi a díky svému tvaru se z nich snadno stane parťák na cesty, ať už jako polštářek do auta, nebo společník na dovolenou,“ přibližuje Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních programů BILLA ČR.
Nálepky lze sbírat od 3. června do 11. srpna 2026, vyzvednutí plyšových postaviček je možné až do 18. srpna 2026. Za každých 250 Kč nákupu v prodejnách BILLA získají zákazníci jednu nálepku, kterou si nalepí na hrací kartu dostupnou na pokladnách. Po nasbírání 12 nálepek mají možnost zakoupit jednoho plyšového Mimoně za zvýhodněnou cenu 129,90 Kč, členové věrnostního programu BILLA klub pak při využití kódu v aplikaci za 99,90 Kč.
Produkty je možné zakoupit i bez sbírání nálepek, a to za plnou cenu 499,90 Kč. Více informací o kampani najdou zákazníci na www.billa.cz nebo v aplikaci BILLA klub.
Zdroj: BILLA ČR