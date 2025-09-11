To nejlepší z českého developmentu a architektury. Startují nové ceny ASB GALA!

Hlasování: asbgala.cz
Dejte svůj hlas a určete největší osobnosti české architektury a stavebnictví – ASB GALA 2025!
V Česku dlouhodobě roste zájem o architekturu a stavební development. To je samo o sobě velmi dobrá zpráva, protože se ukazuje, že lidem není lhostejná budoucnost a rozvoj našich měst. Širší diskuzi o důležitých otázkách týkajících se stavební produkce a jejím dopadu na prostředí, ve kterém žijeme, napomáhá také odborný časopis ASB (architektura, stavebnictví, byznys). Kriticky analyzuje stav tuzemského prostředí, představuje důležité plány a projekty a upozorňuje na výjimečné události a výkony hráčů působících v tomto segmentu, které je potřeba ocenit.
A právě za tímto účelem byly založeny nové oborové ceny ASB GALA. Jejich koncept vychází z více než patnáctiletých zkušeností vydavatelství Jaga, pod které časopis ASB spadá, na Slovensku. Tam se každoroční udílení cen ASB GALA již stalo ostře sledovanou událostí.
„Na Slovensku se ukázalo, že pravidelné oceňování nejen konkrétních stavebních děl, ale konkrétních lidí a firem, které za jejich vznikem stojí, má obrovský význam. Každý ročník dokáže podnítit diskuzi o důležitých tématech stavebního sektoru s celospolečenským dopadem a pomáhá kultivovat prostředí díky upozorňování na ty, kteří svou prací posouvají hranice svého oboru kupředu,“ říká za pořadatele šéfredaktor časopisu ASB Matěj Beránek.
Cílem českých cen ASB GALA je ocenit osobnosti a společnosti, které dlouhodobě přispívají ke zkvalitňování tuzemského prostředí a zejména praxe – především developery a stavební firmy s férovým přístupem k byznysu, odpovědností za svá díla a důrazem na kvalitu. Konkrétně se ceny udílí v kategoriích ASB Developer roku zvlášť v segmentech rezidence, administrativa a průmysl a logistika, ASB Stavební firma roku a ASB Osobnost architektury a stavebnictví. Speciálním oceněním pak je Cena redakce časopisu ASB.
Na rozdíl od mnoha jiných soutěží o vítězích nerozhoduje jen několik málo porotců za zavřenými dveřmi. Hlasování je otevřené do 1. října odborné veřejnosti složené z desítek aktivních profesionálů v oboru, stejně jako široké veřejnosti, která může dát svůj hlas na webu asbgala.cz – regulérnost hlasování podléhá důslednému auditu společnosti Deloitte. Díky tomu ocenění odráží skutečné názory těch, kdo českou architekturu a stavebnictví utvářejí.
Vítězové prvního ročníku cen ASB GALA budou odhaleni na slavnostním galavečeru 14. října 2025 v Národním domě na Vinohradech v Praze. Ambicí organizátorů je založit novou tradici, která propojí odborníky z veřejného i soukromého sektoru. „Chceme, aby se architektura a development v Česku braly vážně, aby se diskutovalo o kvalitě prostředí, ve kterém žijeme, a aby byli vidět ti, kteří pro to reálně něco dělají,“ dodává ředitel vydavatelství Jaga Media Vladimir Brutovský.
Matěj Beránek, šéfredaktor časopisu ASB
Zdroj: Jaga Media