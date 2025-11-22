Token Cat Limited reaguje na silnou poptávku a uzavírá se společností Ouyi Industrial CO., Limited dohodu o přeshraničním prodeji v hodnotě 1 miliardy dolarů.

Cílem této spolupráce je propojit klíčové přednosti obou stran v oblasti dodavatelského řetězce, produktové nabídce a mezinárodních trhů. Společnost plně využije své možnosti v dodávkách náhradních dílů pro osobní automobily a své portfolio zahrnující prodej vozidel, příslušenství a související služby. Společnost Ouyi, která se opírá o propracovaný systém zahraničních distribučních kanálů, zkušenosti s mezinárodním obchodem a silnou pozici na lokálních trzích, pomůže společnosti urychlit vstup na rychle rostoucí trhy po celém světě.
Obě strany plánují prostřednictvím cloudové platformy pro přeshraniční dodavatelský řetězec zajistit digitální řízení celého procesu – od prezentace produktů, koordinovaného prodeje, přeshraniční logistiky a řízení skladů a distribuce až po poprodejní podporu. Do budoucna se má platforma stát také globálním distribučním kanálem pro nové obchodní moduly společnosti, včetně možného exportu vozidel, klíčových komponentů pro elektromobily a dalších obchodních aktivit, které může společnost v budoucnu získat nebo integrovat.
Tato spolupráce posiluje pilíře společnosti v oblasti kapitalizace, digitalizace a globalizace a zvyšuje její mezinárodní příjmy i ziskovost. Obě strany očekávají, že vyšší efektivita platformy a optimalizace produktů zvýší globální konkurenceschopnost a podpoří udržitelný růst.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
