Tokijská metropolitní vláda spouští web GO TOKYO Gourmet, který představuje rozmanité gastronomické atrakce Tokia

Autor:
  8:17
Tokio 8. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - – Užijte si tokijskou gastronomickou scénu; návštěvníci mohou pokaždé objevit nová kouzelná místa.

Metropolitní vláda Tokia spustila webové stránky GO TOKYO Gourmet, jejichž cílem je představit rozmanité gastronomické atrakce Tokia v Japonsku i v zahraničí.

Webová stránka GO TOKYO Gourmet: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Webová stránka nabízí články a videa o rozmanité nabídce tokijské gastronomie a hloubce její potravinové kultury. Metropolitní vláda Tokia doufá, že web prohloubí zájem návštěvníků o místní kuchyni a povzbudí je k návštěvě japonské metropole, aby její pestrou gastronomii zažili na vlastní kůži.

Foto 1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png 

Kulinářská přitažlivost Tokia spočívá v jeho rozmanitosti – od tradičních pokrmů předávaných už od období Edo (*) (které trvalo zhruba 260 let od roku 1603), jako je sushi (ochucená rýže s plátky syrové ryby) a tempura (smažené mořské plody), přes kuchyně z celého světa, místní suroviny vycházející z přírodního prostředí Tokia až po vysoce kvalitní restaurace, kde své umění předvádějí uznávaní šéfkuchaři z Japonska i ze zahraničí.

Webová stránka nenabízí pouze gurmánské informace, ale také poukazuje na hloubku tokijské gastronomické kultury, včetně její historie a tradic sahajících až do období Edo, jejího vývoje a proměn až do současnosti, myšlenek a důvtipu profesionálů z oblasti gastronomie v hlavním městě, každodenního stravování obyvatel Tokia i budoucnosti tokijské kuchyně včetně udržitelnosti a rozmanitosti.

Stránka rovněž přináší informace o tom, jak jíst japonská jídla, o specifických japonských službách a společenských zvyklostech, o gastronomických akcích v Tokiu a o portálech pro rezervaci restaurací v metropoli (včetně rezervačních systémů nabízejících veganské a halal možnosti).

(*) Edo, což je dřívější název pro Tokio, se na počátku 18. století rozrostlo v obrovské město se zhruba milionem obyvatel. Právě v tomto období se rozvíjela také jeho kuchyně a kultura.

O obsahu webu

– Lidé, kteří propagují kouzlo tokijské gastronomie

Šéfkuchaři jakožo ambasadoři cestovního ruchu Tokia, kuchaři působící v Tokiu, odborníci na gastronomii a další přední osobnosti z různých oblastí spojených s jídlem sdílejí své pohledy a pomáhají odhalovat hloubku tokijské kulinářské kultury.

Foto 2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png 

– Tokijská gastronomická kultura zakořeněná v období Edo

Tato část se věnuje ikonickým pokrmům z období Edo, jako je například sushi, úhoř, tempura a soba (pohankové nudle podávané ve vývaru); dále se věnuje vývoji kultury stravování mimo domov, která v Edu vzkvétala; pojednává o místních surovinách včetně tradiční zeleniny z Edo–Tokia; hovoří o propojení jídla s jedinečnou kulturou Tokia, jako je kabuki (tradiční divadlo) a stolování na lodích yakatabune; také se věnuje udržitelným postupům a filozofiím, které přetrvaly od období Edo až dodnes.

Foto 3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png 

– Gastronomické zážitky oblíbené mezi cestovateli

Tato část představuje oblíbené gastronomické zážitky mezi cestovateli se zaměřením na každodenní jídla Tokia, jako jsou nudle ramen (které si získaly celosvětovou popularitu), rýžové kuličky, gurmánské pokrmy z obchodů se smíšeným zbožím a jedinečná kultura prodejních automatů ve městě. Zároveň přibližuje širokou škálu možností, které Tokio nabízí, a to včetně veganských, halal a bezlepkových variant.

Foto 4:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png 

Zpříjemnění a zlepšení gastronomických zážitků

Aby byly gastronomické zážitky chutnější, pohodlnější a uspokojivější, web poskytuje informace o tom, jak si vychutnat japonskou kuchyni, i o jedinečných japonských službách a zvycích. Stránka také zveřejňuje informace o akcích souvisejících s jídlem pořádaných v Tokiu.

Foto 5:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png 

Základní informace o webu GO TOKYO Gourmet

Název webové stránky: GO TOKYO Gourmet

Datum spuštění: čtvrtek 18. prosince 2025

V jakých jazycích je web dostupný: japonština, angličtina

Kdo stránku spravuje: Tokijská metropolitní vláda

URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Sociální sítě: Aktuální informace o gastronomických atrakcích Tokia budou k dispozici na různých platformách.

YouTube: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet

Kontakt: Yihan Chao (+81-80-9191-3736), Haruka Makita (+81-90-9152-6347), PR kancelář GO TOKYO Gourmet, Fax: +81-3-5413-3051, Email: go_tokyo_gourmet@ssu.co.jp

 

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  10:50

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:46

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený

Na nádraží v Havlíčkově Brodě vykolejil nákladní vlak. Cisternový vagon...

V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní...

8. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  10:31

Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená

ilustrační snímek

Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení, obnoveny byly také dodávky vody. ČTK o tom dnes informovala...

8. ledna 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Programové prohlášení vlády neříká, jak chce řešit situaci téměř čtvrtiny domácností žijících v nájmu

8. ledna 2026  10:27

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Stánky z vánočního trhu na Václavském náměstí byly odvezeny. Ještě zbývá rozřezat a odvézt vánoční strom.

vydáno 8. ledna 2026  10:21

Teplota u šumavské Kvildy klesla dnes po půlnoci k minus 30 stupňům Celsia

ilustrační snímek

Teplota u šumavské Kvildy na Prachaticku klesla dnes po půlnoci k minus 30 stupňům Celsia. Meteorologové tam na stanici Perla v 0:30 naměřili minus 29,6...

8. ledna 2026  8:43,  aktualizováno  8:43

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném muži z Děčína, vrátil se v pořádku domů

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po muži z Děčína, který se v pořádku vrátil domů. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí děčínských policistů Eliška...

8. ledna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

8. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

O investici za sedm miliard se nikdo nepřihlásil, teplárna zakázku rozdělila

Objekty plzeňské teplárny při pohledu z bytovek v Rokycanské ulici. (9. 8. 2023)

Investice v teplárenství jsou v poslední době velkým tématem. Nejnovější zprávou je, že rokycanská teplárna s rakouským vlastníkem hodlá letos dokončit zdroj na výrobu dálkového tepla a teplé vody z...

8. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

