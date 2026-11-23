Jediná šance potkat legendu tváří v tvář
Nedělní duel předkvalifikace EuroBasketu 2029 proti Belgii uzavře mimořádnou kapitolu českého basketbalu. Setkání v Decathlonu na Chodově představuje jedinou příležitost pro veřejnost i média potkat Tomáše Satoranského osobně v neformální atmosféře těsně před jeho 76. a závěrečným reprezentačním zápasem.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na autogramiádu a focení, ale také na sportovní výzvy, do kterých se zapojí i Tomáš Satoranský. Několik šťastných fanoušků si proti němu dokonce zahraje „střelecký vyřazovák”.
„Za 20 let aktivní kariéry vnímám, kolik pozitivních věcí se v mém životě událo díky basketbalu a sportu obecně. Decathlon je pro mě místem, které sdružuje lidi s láskou ke sportu a motivuje je trávit více času venku. Proto jsem rád, že jsme pro tuto, pro mě speciální událost, spojili síly a těším se, že si se všemi přítomnými návštěvníky užijeme příjemné odpoledne!“ říká Tomáš Satoranský.
Program akce ve čtvrtek 26. listopadu v Decathlonu Chodov
15:30 Otevření sportovních zón - basketbalové aktivity pro veřejnost
17:30 Výzvy s fanoušky - příjezd Tomáše Satoranského a soutěžní výzvy s návštěvníky přímo na ploše prodejny
17:50 Krátká moderovaná diskuse s Tomášem Satoranským o milnících kariéry i dalších plánech
18:00–19:00 Autogramiáda a focení s fanoušky.
Vstup na celou akci je zdarma. Přímo na místě bude v prodeji také limitovaná edice památečních reprezentačních dresů Tomáše Satoranského s ikonickým číslem 8. Účastníci soutěžních zón navíc mohou soutěžit o originální podepsaný dres. K dispozici bude také Stěna vzkazů pro Satyho, kam mohou návštěvníci psát osobní přání k nedělní derniéře.
„Decathlon tímto setkáním naplňuje své dlouhodobé poslání zpřístupňovat sport široké veřejnosti - akce není koncipována jako uzavřené VIP setkání, ale jako otevřený sportovní den pro rodiny s dětmi, mladé talenty i dlouholeté basketbalové příznivce,“ říká Petr Salaj, obchodní ředitel pro Decathlon Teamsports CZ/SK.
Zdroj: Decathlon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60184.