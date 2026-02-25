Tomáš Volný: Jedna z vycházejících hvězd české atletiky míří mezi elitu

Cesta Tomáše Volného k titulu mistra republiky nebyla náhodná. Je výsledkem systematické dřiny, precizní techniky a psychické odolnosti, která je u tak mladého sportovce nevídaná.
Nyní se veškerá pozornost upírá k blížícímu se světovému šampionátu ve Spojených státech. Limit Českého atletického svazu na 800 m je 1:48.00. Tomáše limit motivuje a jak říká: "Mým osobním rekordem je čas 1:48.63, který je skoro rok starý, tak věřím, že letos dokážu být rychlejší." USA jsou kolébkou moderní atletiky a start na tamní půdě představuje pro každého atleta vrcholnou výzvu.
Před Tomášem nyní stojí zásadní rozhodnutí, které ovlivní jeho další kariéru. Ať už se vydá cestou zámořského studia, nebo zůstane věrný domácí přípravě, jedno je jisté: o tomto mladém muži s tahem na branku ještě hodně uslyšíme. Jeho cesta za světovým uznáním totiž právě nabírá na obrátkách.
