Tongji SEM na 8. místě v celosvětovém žebříčku FT 2025 Master in Management

Její program vynikl v klíčových ukazatelích: v celosvětovém měřítku se umístil na 1. místě v poměru cena/výkon a již tři roky si 100 % absolventů našlo zaměstnání do tří měsíců. Univerzita se také umístila na 13. místě v oblasti služeb pro kariéru a na 14. místě v oblasti kariérního postupu. Téměř 90 % studentů uvedlo, že dosáhlo svých studijních cílů včetně zlepšení manažerských dovedností a rozšíření globálních perspektiv. Kromě toho se dále rozšířila síť Alumni Network Rank, jejíž zdroje na pěti kontinentech poskytují současným studentům a absolventům trvalou kariérní podporu, příležitosti ke spolupráci a mezikulturní výměnu.
Tento úspěch je důsledkem silné internacionalizace, praktického vzdělávání a integrace problematiky ESG. Program se vyučuje v angličtině a studenti jsou velmi rozmanití. Tongji SEM navázala partnerství s více než 100 špičkovými obchodními školami ve více než 30 zemích světa a nabízí různé mezinárodní výměnné programy včetně kombinovaného studia, semestrálních výměn a letních škol v zahraničí. Každý rok se nabízí více než 300 studijních míst v zahraničí.
V roce 2024 založila Tongji SEM svůj první zahraniční kampus, konkrétně v Berlíně. Posílila tak svůj globální vzdělávací ekosystém a umožnila studentům rozvoj globální perspektivy. Dále první projekt IPAL (Innovative Practice & Action Learning), v jehož rámci spolupracuje s firmami jako JD Digits Industrial, YTO Express a Transsion Holdings, a posiluje tak inovační schopnosti studentů a jejich dovednosti při řešení problémů.
Tento skok v žebříčku je výsledkem trvalé snahy Tongji SEM poskytovat vzdělávání zaměřené na studenty a kvalitu. Stvrzuje rovněž poslání školy vychovávat talenty v oblasti managementu, kteří se dobře orientují v čínské obchodní praxi a jsou připraveni na globální vedení. Tongji SEM, akreditovaná společnostmi AACSB, EQUIS a CAMEA, se i nadále zavazuje ke kultivaci globálně konkurenceschopných talentů, prohlubování mezinárodní spolupráce a slouží jako most mezi Čínou a světem v oblasti manažerského vzdělávání.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768677/image_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768678/image_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768679/image_3.jpg
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2768680/video.mp4
KONTAKT: Wenting Zheng, zwt@tongji.edu.cn, 13918830250