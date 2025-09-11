Tongji SEM na 8. místě v celosvětovém žebříčku FT 2025 Master in Management

Autor:
  8:19
Šanghaj 11. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 8. září zveřejnily Financial Times svůj žebříček Global Master in Management za rok 2025. Tongji University School of Economics and Management (Tongji SEM) dosáhla historického průlomu, jelikož se celosvětově propracovala na 8. příčku. Vůbec poprvé se tak dostala mezi nejlepší desítku a již čtvrtý rok za sebou se drží mezi nejlepšími 25.

Její program vynikl v klíčových ukazatelích: v celosvětovém měřítku se umístil na 1. místě v poměru cena/výkon a již tři roky si 100 % absolventů našlo zaměstnání do tří měsíců. Univerzita se také umístila na 13. místě v oblasti služeb pro kariéru a na 14. místě v oblasti kariérního postupu. Téměř 90 % studentů uvedlo, že dosáhlo svých studijních cílů včetně zlepšení manažerských dovedností a rozšíření globálních perspektiv. Kromě toho se dále rozšířila síť Alumni Network Rank, jejíž zdroje na pěti kontinentech poskytují současným studentům a absolventům trvalou kariérní podporu, příležitosti ke spolupráci a mezikulturní výměnu.

Tento úspěch je důsledkem silné internacionalizace, praktického vzdělávání a integrace problematiky ESG. Program se vyučuje v angličtině a studenti jsou velmi rozmanití. Tongji SEM navázala partnerství s více než 100 špičkovými obchodními školami ve více než 30 zemích světa a nabízí různé mezinárodní výměnné programy včetně kombinovaného studia, semestrálních výměn a letních škol v zahraničí. Každý rok se nabízí více než 300 studijních míst v zahraničí.

V roce 2024 založila Tongji SEM svůj první zahraniční kampus, konkrétně v Berlíně. Posílila tak svůj globální vzdělávací ekosystém a umožnila studentům rozvoj globální perspektivy. Dále první projekt IPAL (Innovative Practice & Action Learning), v jehož rámci spolupracuje s firmami jako JD Digits Industrial, YTO Express a Transsion Holdings, a posiluje tak inovační schopnosti studentů a jejich dovednosti při řešení problémů.

Tento skok v žebříčku je výsledkem trvalé snahy Tongji SEM poskytovat vzdělávání zaměřené na studenty a kvalitu. Stvrzuje rovněž poslání školy vychovávat talenty v oblasti managementu, kteří se dobře orientují v čínské obchodní praxi a jsou připraveni na globální vedení. Tongji SEM, akreditovaná společnostmi AACSB, EQUIS a CAMEA, se i nadále zavazuje ke kultivaci globálně konkurenceschopných talentů, prohlubování mezinárodní spolupráce a slouží jako most mezi Čínou a světem v oblasti manažerského vzdělávání.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768677/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768678/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768679/image_3.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2768680/video.mp4

KONTAKT: Wenting Zheng, zwt@tongji.edu.cn, 13918830250

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Replit uzavírá financování ve výši 250 milionů dolarů, aby využil dynamiku zákazníků

11. září 2025  8:34

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nejlepší týmy se utkají na mistrovství republiky v ultimate frisbee

Ultimate frisbee. Zatím ne příliš známý, ale divácky velice atraktivní sport, který v posledních letech postupně získává na popularitě. Mistrovství České republiky se uskuteční tento víkend ve Žďáře...

11. září 2025  8:25

Světová jména kickboxu v Praze. KO Warriors nabídne největší pyramidu v Česku i korunovaci prvních bare-knuckle šampionů

11. září 2025  8:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tongji SEM na 8. místě v celosvětovém žebříčku FT 2025 Master in Management

11. září 2025  8:19

Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na frekventované Strakonické ulici v Malé Chuchli. Podle policie je vysypaný náklad odklizen a...

11. září 2025  7:22,  aktualizováno  8:14

Harmony fest v Jablonci nad Nisou

Letní scénu Eurocentra v Jablonci nad Nisou obsadí v sobotu od 11 do 23 hodin druhý ročník Harmony Festu. Multižánrový festival propojuje mnoho cest i žánrů.

11. září 2025  8:10

Shanghai Electric hlásí za první pololetí 2025 vyšší tržby i zisky

11. září 2025  8:03

Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Na rušivé žluté vodorovné dopravní značení protínající historickou Táborskou bránu na Vyšehradě upozornil na sociálních sítích vyšehradský ředitel Petr Kučera. Při následné komunikaci s dopravním...

11. září 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Živě: Která stavba letos zvítězí v soutěži Stavba roku Středočeského kraje?

11. září 2025  6:05

Chomutov má třetího primátora. Po skandálech předchůdců chce vrátit městu důvěru

Padesátitisícový Chomutov má v tomto volebních období už třetího primátora. Po dvou předchůdcích, které vyšetřuje policie, se vedení města ujal Milan Märc. Jak chce obnovit důvěru občanů, co říká na...

11. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Zastavme epidemii závažných kardiovaskulárních onemocnění!

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.