Společnosti Tongwei a Rezolv Energy nedávno uzavřely smlouvu na dodávku fotovoltaických panelů Tongwei TNC 3.0 o celkovém výkonu 846 MW pro projekt Dama Solar v Rumunsku. Dama Solar se má zařadit mezi největší fotovoltaické elektrárny v Evropě vybudované v jediné lokalitě.
Elektrárna bude mít instalovaný výkon 1,36 GWp a po uvedení do provozu by měla vyrábět kolem 1 800 GWh elektřiny ročně. Významně tak zvýší dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů v Rumunsku.
Smlouvu zástupci obou společností podepsali během návštěvy představitelů vedení společností Actis a Rezolv Energy v Tongwei. Mezi účastníky návštěvy byl i generální ředitel Rezolv Energy Alastair Hammond. Delegaci přivítala předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Tongwei Co., Ltd. Liu Shuqi. Jednání se týkala strategického plánování projektu a vývoje evropského trhu s obnovitelnými zdroji energie.
Co vyžaduje fotovoltaický projekt gigawattového rozsahu
Společnost Tongwei patří ke světové špičce v oblasti vysoce čistého polykrystalického křemíku a fotovoltaických článků. Její integrované podnikání ve fotovoltaice zahrnuje výrobu křemíku, článků a panelů i přípravu projektů fotovoltaických elektráren. Partnerem projektu Dama Solar je společnost Rezolv Energy, nezávislý výrobce energie z obnovitelných zdrojů, kterou v roce 2022 založila firma Actis a která se zaměřuje na vývoj projektů a jejich dlouhodobý provoz ve střední a jihovýchodní Evropě.
Dama Solar vzniká v župě Arad na západě Rumunska. Rozsah projektu a plánovaná dlouhá doba provozu kladou zvýšené nároky na účinnost panelů, jejich schopnost obstát v místních podmínkách a dlouhodobou spolehlivost.
Aby projekt těmto požadavkům vyhověl, využije panely Tongwei TNC 3.0. Tyto moduly kombinují pokročilou technologii fotovoltaických článků s konstrukcí, v níž jsou články rozděleny na čtvrtiny. Díky tomu dosahují vysokého výkonu a zároveň přispívají ke spolehlivému provozu a dlouhodobě stabilní výrobě elektřiny.
Vertikálně integrovaný výrobní systém společnosti Tongwei umožňuje řídit kvalitu ve všech fázích výroby. Při plnění smlouvy na panely o celkovém výkonu 846 MW Tongwei plánuje výrobu a koordinuje dodávky v souladu s požadavky projektu Dama Solar.
„Díky našemu integrovanému výrobnímu systému prohloubíme spolupráci s partnery v oblasti technologií, dodávek a realizace projektu. Energetickou transformaci Evropy tak podpoříme účinnými a spolehlivými výrobky a profesionálními službami," uvedla Liu Shuqi, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Tongwei Co., Ltd.
Od podpisu smlouvy k dodávkám
První kamion s panely pro Dama Solar vyjel z výrobního závodu Tongwei ve městě Nan-tchung. Tím byly zahájeny dodávky podle smlouvy.
Dama Solar rozšiřuje působení společnosti Tongwei v oblasti velkých fotovoltaických elektráren v Evropě i její spolupráci s mezinárodními investory do infrastruktury a developery projektů obnovitelných zdrojů. Projekt spojuje odborné zkušenosti partnerů s přípravou projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, výrobou a dodávkami.
Tongwei bude i nadále podporovat projekty čisté energetiky po celém světě spolehlivými výrobky, vyspělými výrobními kapacitami a globální servisní sítí. Přispěje tak k přechodu na udržitelnou energetiku.
Kontakt: Xu Yan, xuy053@tongwei.com, +86-18959285858
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60157.