TOP 10 ankety Sportovec roku 2025 zveřejněna

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec. Autorem hry plné záletů, lží a soukromých průšvihů je britský dramatik...
Historická budova Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti má novou střechu. Její...
Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....
U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...
Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...
Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...
V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
Vědecké pokusy, práci s moderními technologiemi, robotiku i tradiční řemesla nabídne zájemcům napříč generacemi letošní ročník olomouckého festivalu s názvem...
Zhruba 2500 ortopedických zákroků ročně plánuje v Liberci provádět kliniky Movela. Zdravotnické zařízení se třemi operačními sály vzniká v bývalé polyfunkční...