TOP 10 ankety Sportovec roku 2025 zveřejněna

Autor:
  14:34
Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Již 67. ročník odborné ankety Sportovec roku zná desítku finalistů pro rok 2025. Kromě jednotlivců je znám také užší výběr pro sportovní kolektivy. Nyní čeká více než 200 novinářů hlasování ve 2. kole, ze kterého vzejdou koneční vítězové. Slavnostní galavečer proběhne 18. prosince 2025 a v přímém přenosu jej bude od 21:30 hod vysílat ČT 1.

Více informací: https://bpa.mediaboard.site/p/nej-desitka-ankety-sportovec-roku-2025-2 

Zdroj: BPA sport marketing

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Příbramské divadlo uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec. Autorem hry plné záletů, lží a soukromých průšvihů je britský dramatik...

28. listopadu 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

Historická budova Obchodní akademie v Uherském Hradišti má novou střechu

ilustrační snímek

Historická budova Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti má novou střechu. Její...

28. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

28. listopadu 2025  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čcheng-tu se během 14. pětiletky stává globálním inovačním centrem

28. listopadu 2025  15:49

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

V Ústí nad Labem se uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...

28. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

V Ústí nad Labem se uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...

28. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Vodné a stočné v okrese Hradec Králové v roce 2026

28. listopadu 2025  15:27

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Maker Faire Olomouc nabídne vědecké experimenty, dílny i simulátor letadla

ilustrační snímek

Vědecké pokusy, práci s moderními technologiemi, robotiku i tradiční řemesla nabídne zájemcům napříč generacemi letošní ročník olomouckého festivalu s názvem...

28. listopadu 2025  13:43,  aktualizováno  13:43

S novou klinikou v Liberci by se mělo zkrátit čekání na ortopedické operace

S novou klinikou v Liberci by se mÄ›lo zkrĂˇtit ÄŤekĂˇnĂ­ na ortopedickĂ© operace

Zhruba 2500 ortopedických zákroků ročně plánuje v Liberci provádět kliniky Movela. Zdravotnické zařízení se třemi operačními sály vzniká v bývalé polyfunkční...

28. listopadu 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.