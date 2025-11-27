TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025: porota vybrala špičku českých realitních makléřů

Praha 27. listopadu 2025 (PROTEXT) - Projekt Realiťák roku 2025, největší nezávislý hodnoticí projekt realitních makléřů v České republice, zveřejnil jména osmičky finalistů, kteří míří do celostátního finále. O jejich postupu rozhodla odborná porota na svém zasedání 25. listopadu 2025, kdy detailně posuzovala práci a výsledky makléřů zařazených mezi semifinalisty projektu.

Cílem projektu Realiťák roku je dlouhodobě zvyšovat kvalitu realitního zprostředkování, pomáhat veřejnosti lépe se zorientovat v nabídce služeb a zviditelňovat makléře, kteří svou práci dělají profesionálně, eticky a s vysokým standardem klientského servisu.

TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025

Do finále postoupili tito makléři (podle celostátního pořadí projektu):

1. Jan Štěpánek – TAURUM reality s.r.o., Plzeň-město,

2. Ivan Horňák – Reality Horňák, Tábor

3. Monika Tyleová – M&M reality Slaný, Kladno,

4. Monika Jurášková – REALITY PRORADOST, Praha 5,

5. Martin Kubík – Reality 11 Jesenice, Praha-západ,

6. Vladimíra Kutschková – ANDI REALITY, Mladá Boleslav,

7. Tomáš Horák – M&M reality Kladno, Kladno,

8. Ludmila Šťastná – Šťastná realitka, České Budějovice.

Detailní představení všech finalistů je k dispozici v článku na webu projektu.

Jak porota vybírala finalisty

Na zasedání 25. 11. 2025 měla odborná porota k dispozici kompletní seznam semifinalistů projektu včetně:

- jejich dlouhodobých výsledků a statistik,

- způsobu prezentace a zpracování zakázek,

- průběhu mystery shoppingu (osobního i telefonického),

- referencí klientů, 

- informací o jejich profesním rozvoji, vzdělávání a činnosti v oboru.

Hodnocení se nesoustředilo pouze na čísla, ale především na kvalitu práce, procesy, etiku, komunikaci a celkový přínos pro klienty i trh.

Letos jsme vybírali z mimořádně silné skupiny semifinalistů. Porota detailně zkoumala jejich práci, odbornost i přístup ke klientům. Finalisté jsou profesionálové, kteří ukazují, že realitní služba může být kvalitní, férová a transparentní, řekla Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku

Finále 4. prosince v Praze

Osm finalistů se osobně představí porotě 4. prosince 2025 v Praze, kde budou mít možnost:

  • představit svůj způsob práce a organizace zakázek,
  • přiblížit svůj přístup ke klientům a k ochraně jejich zájmů, 
  • ukázat, jak pracují s právní jistotou, transparentností a etikou, 
  • sdílet zkušenosti z praxe na různých typech realitních obchodů.

Seznam členů odborné poroty je dostupný zde: https://www.realitakroku.cz/odborna-porota

Vyhlášení výsledků v Poslanecké sněmovně 12. ledna 2026

Slavnostní vyhlášení výsledků projektu Realiťák roku 2025 proběhne 12. ledna 2026 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Očekává se účast některých poslanců a senátorů, zástupců Hlavního města Prahy a organizátoři věří, že se zúčastní také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, pod které spadá mimo jiné legislativa týkající se realitního trhu a bydlení.

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat v nabídce realitních služeb. Finalisté letošního ročníku nastavují laťku, která má dopad na celý obor – od kvality práce s klienty až po vnímání realitních makléřů ve společnosti“, uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.

Hodnocení pokračuje až do 31. prosince – v krajích a okresech stále není rozhodnuto

Oznámení TOP 8 finalistů neznamená, že je vše uzavřeno. Projekt pokračuje až do 31. 12. 2025, kdy se:

- nadále započítávají výsledky všech zapojených makléřů,

- hodnotí uzavřené obchody, procesní kvalita i zpětná vazba klientů,

- průběžně vyvíjí pořadí na krajské i okresní úrovni.

Výsledky tak mohou ještě do konce roku výrazně ovlivnit postavení makléřů v jednotlivých krajích a okresech.

Ani pro ostatní účastníky projektu tímto nic nekončí. Do 31. prosince se vše dál počítá a hodnotí. Nic není definitivně rozhodnuto ani v krajích, ani v okresech“, zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.

O projektu Realiťák roku

Realiťák roku je největší nezávislý hodnoticí projekt pro realitní makléře v České republice. Kombinuje:

- objektivní data a statistiky,

- odborné hodnocení poroty,

- mystery shopping,

- testy a profesní rozvoj,

- reference a zkušenosti klientů

- hodnocení procesní kvality a etiky.

Cílem projektu je kultivace realitního trhu, zvyšování kvality služeb a posilování důvěry veřejnosti v profesionální realitní zprostředkování.

Oficiální web: https://www.realitakroku.cz

Plné znění článku

Zdroj: Realiťák roku

