TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025: porota vybrala špičku českých realitních makléřů

Cílem projektu Realiťák roku je dlouhodobě zvyšovat kvalitu realitního zprostředkování, pomáhat veřejnosti lépe se zorientovat v nabídce služeb a zviditelňovat makléře, kteří svou práci dělají profesionálně, eticky a s vysokým standardem klientského servisu.
TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025
Do finále postoupili tito makléři (podle celostátního pořadí projektu):
1. Jan Štěpánek – TAURUM reality s.r.o., Plzeň-město,
2. Ivan Horňák – Reality Horňák, Tábor
3. Monika Tyleová – M&M reality Slaný, Kladno,
4. Monika Jurášková – REALITY PRORADOST, Praha 5,
5. Martin Kubík – Reality 11 Jesenice, Praha-západ,
6. Vladimíra Kutschková – ANDI REALITY, Mladá Boleslav,
7. Tomáš Horák – M&M reality Kladno, Kladno,
8. Ludmila Šťastná – Šťastná realitka, České Budějovice.
Detailní představení všech finalistů je k dispozici v článku na webu projektu.
Jak porota vybírala finalisty
Na zasedání 25. 11. 2025 měla odborná porota k dispozici kompletní seznam semifinalistů projektu včetně:
- jejich dlouhodobých výsledků a statistik,
- způsobu prezentace a zpracování zakázek,
- průběhu mystery shoppingu (osobního i telefonického),
- referencí klientů,
- informací o jejich profesním rozvoji, vzdělávání a činnosti v oboru.
Hodnocení se nesoustředilo pouze na čísla, ale především na kvalitu práce, procesy, etiku, komunikaci a celkový přínos pro klienty i trh.
„Letos jsme vybírali z mimořádně silné skupiny semifinalistů. Porota detailně zkoumala jejich práci, odbornost i přístup ke klientům. Finalisté jsou profesionálové, kteří ukazují, že realitní služba může být kvalitní, férová a transparentní“, řekla Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku
Finále 4. prosince v Praze
Osm finalistů se osobně představí porotě 4. prosince 2025 v Praze, kde budou mít možnost:
- představit svůj způsob práce a organizace zakázek,
- přiblížit svůj přístup ke klientům a k ochraně jejich zájmů,
- ukázat, jak pracují s právní jistotou, transparentností a etikou,
- sdílet zkušenosti z praxe na různých typech realitních obchodů.
Seznam členů odborné poroty je dostupný zde: https://www.realitakroku.cz/odborna-porota
Vyhlášení výsledků v Poslanecké sněmovně 12. ledna 2026
Slavnostní vyhlášení výsledků projektu Realiťák roku 2025 proběhne 12. ledna 2026 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Očekává se účast některých poslanců a senátorů, zástupců Hlavního města Prahy a organizátoři věří, že se zúčastní také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, pod které spadá mimo jiné legislativa týkající se realitního trhu a bydlení.
„Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat v nabídce realitních služeb. Finalisté letošního ročníku nastavují laťku, která má dopad na celý obor – od kvality práce s klienty až po vnímání realitních makléřů ve společnosti“, uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Hodnocení pokračuje až do 31. prosince – v krajích a okresech stále není rozhodnuto
Oznámení TOP 8 finalistů neznamená, že je vše uzavřeno. Projekt pokračuje až do 31. 12. 2025, kdy se:
- nadále započítávají výsledky všech zapojených makléřů,
- hodnotí uzavřené obchody, procesní kvalita i zpětná vazba klientů,
- průběžně vyvíjí pořadí na krajské i okresní úrovni.
Výsledky tak mohou ještě do konce roku výrazně ovlivnit postavení makléřů v jednotlivých krajích a okresech.
„Ani pro ostatní účastníky projektu tímto nic nekončí. Do 31. prosince se vše dál počítá a hodnotí. Nic není definitivně rozhodnuto ani v krajích, ani v okresech“, zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
O projektu Realiťák roku
Realiťák roku je největší nezávislý hodnoticí projekt pro realitní makléře v České republice. Kombinuje:
- objektivní data a statistiky,
- odborné hodnocení poroty,
- mystery shopping,
- testy a profesní rozvoj,
- reference a zkušenosti klientů,
- hodnocení procesní kvality a etiky.
Cílem projektu je kultivace realitního trhu, zvyšování kvality služeb a posilování důvěry veřejnosti v profesionální realitní zprostředkování.
Oficiální web: https://www.realitakroku.cz
Zdroj: Realiťák roku