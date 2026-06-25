Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

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  7:00
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Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Developerská společnost Top Estates nasazuje v projektu Barrandez-Vous AI bytového asistenta, který představuje první využití tohoto typu řešení v rezidenčním bydlení v České republice. Cílem je usnadnit majitelům bytů přístup k informacím souvisejícím s užíváním bytu i společných prostor.

AI asistent je dostupný nepřetržitě prostřednictvím QR kódu, který je umístěný v technické části každého bytu v pražském rezidenčním komplexu. Uživatelům poskytuje odpovědi na nejčastější otázky během několika sekund a nahrazuje nutnost vyhledávání v manuálech či kontaktování správy domu.

Digitalizace se tak postupně přesouvá i do oblasti rezidenčního bydlení a mění způsob, jakým klienti po nastěhování komunikují se správcem a developerem.

„Naším cílem není nahradit lidský kontakt, ale odstranit zbytečné čekání a složité dohledávání informací. Klienti dnes očekávají okamžitou a přesnou odpověď, a právě to jim AI asistent umožňuje,“ říká Dušan Dvořák, jednatel společnosti Top Estates.

Analýza prvních 180 uživatelských interakcí ukázala, že systém dokázal přibližně v 90 % případů poskytnout odpověď přímo na základě dostupné dokumentace. Nejčastější dotazy se týkaly provozu garáží, ovládání venkovních žaluzií, údržby teras, vytápění a technického vybavení bytů. Zbývajících 10 % dotazů se týkalo oblastí mimo podklady a uživatelé byli správně odkázáni na správu domu nebo odpovědnou osobu.

Společnost plánuje rozšíření využití AI řešení i v dalších připravovaných projektech. Zaměří se zejména na propojení komunikace mezi vlastníky bytů, správou budov, dodavateli technologií a servisními partnery.

„Budoucnost rezidenčního bydlení nevidíme v nahrazení lidské komunikace technologií. Lidé budou vždy klíčovou součástí celého procesu. Umělá inteligence ale dokáže výrazně zjednodušit administrativu a propojit jednotlivé strany rychleji a efektivněji. To je směr, kterým se chceme ubírat i v dalších projektech, nejen v právě dokončeném Barrandez-Vous,“ doplňuje Petr Teplý, řídicí partner společnosti Top Estates.Více informací o projektu Barrandez-Vous i aktuální nabídce bytů naleznete na webových stránkách www.barrandez-vous.cz.

 

O společnosti:

Top Estates je česká developerská skupina zaměřená na realizaci prémiových rezidenčních a městských projektů. Ve svých projektech klade důraz na kvalitní architekturu, dlouhodobou hodnotu, zeleň a promyšlený urbanismus.

topestates.cz

 

Zdroj: TOP ESTATES

 

Kontakt:

Dagmar Machancová

TOP ESTATES

E-mail: marketing@topestates.cz

topestates.cz

 

 

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