Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

AI asistent je dostupný nepřetržitě prostřednictvím QR kódu, který je umístěný v technické části každého bytu v pražském rezidenčním komplexu. Uživatelům poskytuje odpovědi na nejčastější otázky během několika sekund a nahrazuje nutnost vyhledávání v manuálech či kontaktování správy domu.
Digitalizace se tak postupně přesouvá i do oblasti rezidenčního bydlení a mění způsob, jakým klienti po nastěhování komunikují se správcem a developerem.
„Naším cílem není nahradit lidský kontakt, ale odstranit zbytečné čekání a složité dohledávání informací. Klienti dnes očekávají okamžitou a přesnou odpověď, a právě to jim AI asistent umožňuje,“ říká Dušan Dvořák, jednatel společnosti Top Estates.
Analýza prvních 180 uživatelských interakcí ukázala, že systém dokázal přibližně v 90 % případů poskytnout odpověď přímo na základě dostupné dokumentace. Nejčastější dotazy se týkaly provozu garáží, ovládání venkovních žaluzií, údržby teras, vytápění a technického vybavení bytů. Zbývajících 10 % dotazů se týkalo oblastí mimo podklady a uživatelé byli správně odkázáni na správu domu nebo odpovědnou osobu.
Společnost plánuje rozšíření využití AI řešení i v dalších připravovaných projektech. Zaměří se zejména na propojení komunikace mezi vlastníky bytů, správou budov, dodavateli technologií a servisními partnery.
„Budoucnost rezidenčního bydlení nevidíme v nahrazení lidské komunikace technologií. Lidé budou vždy klíčovou součástí celého procesu. Umělá inteligence ale dokáže výrazně zjednodušit administrativu a propojit jednotlivé strany rychleji a efektivněji. To je směr, kterým se chceme ubírat i v dalších projektech, nejen v právě dokončeném Barrandez-Vous,“ doplňuje Petr Teplý, řídicí partner společnosti Top Estates.
Více informací o projektu Barrandez-Vous i aktuální nabídce bytů naleznete na webových stránkách www.barrandez-vous.cz.
O společnosti:
Top Estates je česká developerská skupina zaměřená na realizaci prémiových rezidenčních a městských projektů. Ve svých projektech klade důraz na kvalitní architekturu, dlouhodobou hodnotu, zeleň a promyšlený urbanismus. topestates.cz
Video: https://youtu.be/aWqFeeBG_jg
Zdroj: TOP ESTATES
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Dagmar Machancová
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