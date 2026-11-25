Slavnostní vyhlášení 28. ročníku Best of Realty proběhlo 19. listopadu v pražském Foru Karlín. Porota posuzovala více než 70 nominovaných projektů a výrazným tématem ročníku byla kvalita architektury a respekt k lokalitě. Právě důraz na architekturu, charakter místa a kvalitu stojí od počátku také za projektem Barrandez-Vous. Jeho druhá etapa, bytový dům Západ, přirozeně navázala na již realizované domy Sever a Jih a dotvořila ucelený architektonický koncept, jehož charakteristickým prvkem je propojení moderního bydlení s přírodou.
„Ocenění v soutěži Best of Realty, které jsme tentokrát získali i pro druhou etapu projektu, si velmi vážíme. Druhá etapa projektu Barrandez-Vous nevznikala snadno a cesta k vydání stavebního povolení byla dlouhá a složitá. Až do změny územního plánu v roce 2022 jsme nevěděli, zda bude možné druhou etapu vůbec realizovat, a počítali jsme i s variantou, že k výstavbě nedojde. O to více nás těší, že odborná porota ocenila i finální podobu celého projektu. V konkurenci tak skvělých realizací letošního ročníku je to čest pro celý náš tým,“ říká Dušan Dvořák, zakladatel společnosti TOP ESTATES.
Architektura, která propojuje město s přírodou
Barrandez-Vous dnes tvoří tři bytové domy propojené velkorysým parkem a relaxačními zónami. Rezidence nabízí vysoký standard bydlení v bezprostřední blízkosti přírody a zároveň výbornou dostupnost centra Prahy. Dokončení poslední etapy oznámila společnost TOP ESTATES letos na jaře a všechny byty již převzali jejich noví majitelé.
Architekti ze studia Under-construction architects navrhli poslední bytový dům tak, aby nevytvářel bariéru mezi okolní krajinou a zeleným vnitroblokem. Otevřená pasáž se subtilní zavěšenou lávkou, propojující severní a jižní křídlo domu, nabízí nečekané průhledy do rozlehlého parku, okolní krajiny i na panorama Prahy. Výrazným prvkem projektu je také propojení architektury s uměním. Vstupní prostory zdobí autorský reliéf trilobitů od Josefa Zlámala, připomínající geologickou historii Barrandova, a světelná instalace skleněných listů, vytvořená ve spolupráci architektů s Designovým studiem Jaroslava Bejvla. Kontrast surového betonu a křehkého skla symbolicky odkazuje k přírodě, která je nedílnou součástí celého projektu.
„Na Barrandez-Vous nás vždy bavila možnost vytvořit architekturu, která má vlastní charakter, ale zároveň přirozeně zapadá do svého okolí. Nechtěli jsme jen postavit další bytové domy. Chtěli jsme vytvořit místo, kde se propojuje kvalitní bydlení, zeleň, umění a prostor pro setkávání. Druhá etapa tuto myšlenku definitivně naplnila. Ocenění je pro nás zároveň potvrzením, že důraz na architektonický detail a kvalitu prostředí má v rezidenčním developmentu své pevné místo,“ doplňuje Petr Teplý, zakladatel a řídící partner společnosti TOP ESTATES.
Nové ocenění Best of Realty tak uzavírá příběh barrandovské rezidence, která si postupně získala uznání klientů i odborné veřejnosti. Potvrzuje také dlouhodobou filozofii společnosti TOP ESTATES, která staví na kvalitní architektuře a promyšleném urbanismu.Více o společnosti TOP ESTATES a plánovaných projektech na webu topestates.cz
Video: https://youtu.be/tZcnZuMfp8k
Zdroj: Top Estates
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60236.