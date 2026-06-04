Top Estates připravuje novou dominantu Smíchova: Projekt Prisma

Top Estates nyní zahajuje práce na úpravě projektu a přípravě jeho nové podoby, která bude reflektovat ambice lokality i probíhající proměnu celého Smíchova v moderní evropskou čtvrť.
„Smíchov prochází jednou z největších urbanistických proměn v novodobé historii Prahy. Věříme, že takto významná adresa si zaslouží mimořádný projekt a odvážnou architekturu a právě Prisma má potenciál stát se novou dominantou Smíchova. Nechceme pouze realizovat další budovu. Naším cílem je vytvořit místo, které bude mít dlouhodobý význam pro celé město a bude reprezentovat novou generaci pražského developmentu,“ říká Petr Teplý, řídící partner skupiny Top Estates.
Cílem Top Estates je vytvořit budovu s důrazem na architektonickou kvalitu, veřejný prostor, aktivní parter a dlouhodobou hodnotu projektu. Stavbu, která bude přirozenou součástí nové tváře Smíchova a současně sebevědomým orientačním bodem této části města.
Projekt nabídne kombinaci bydlení, služeb a městských funkcí, které přispějí k dalšímu rozvoji lokality, zvýší její atraktivitu a podpoří vznik živého městského prostředí.
„Název Prisma symbolizuje změnu perspektivy. Stejně jako prisma rozkládá světlo do nových barev, chceme i my ukázat nový pohled na tuto část Smíchova. Vnímáme ji jako místo s mimořádným potenciálem, které si zaslouží architekturu odpovídající významu lokality i ambicím moderní Prahy,“ doplňuje Dagmar Machancová, marketingová ředitelka skupiny Top Estates.
Novou architektonickou vizi a další podrobnosti představí Top Estates v následujících měsících. V současné době probíhají práce na finální podobě projektu a zahájení výstavby společnost předpokládá v průběhu příštího roku.
O společnosti:
TOP ESTATES je česká developerská skupina zaměřená na realizaci prémiových rezidenčních a městských projektů. Ve svých projektech klade důraz na kvalitní architekturu, dlouhodobou hodnotu, zeleň a promyšlený urbanismus. topestates.cz
Video: https://www.youtube.com/watch?v=aWqFeeBG_jg
Zdroj: Top Estates
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.