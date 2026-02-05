Top manažer CSG: Na olympiádu chystáme pecku. Nechte se překvapit!

Praha 5. února 2026 (PROTEXT) - Stane se v Praze, a bude to jednoho večera v průběhu zimních her, prozrazuje v rozhovoru pro ČTK Connect David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel skupiny CSG, která je generálním partnerem Českého olympijského týmu.

Informaci, že budete úzce spolupracovat s Českým olympijským výborem, a to hned v několika rovinách, jste oznámili loni v září. Od té doby uplynulo pouhých pár týdnů, a ZOH jsou za dveřmi. Jak jste se na ně stačili přichystat?

O celé partnerství se stará náš marketingový úsek, který má 12 zaměstnanců. Všichni odvedli absolutně skvělou práci jak ve vyjednávání, tak v přípravě celé prezentace a akcí, které budeme podporovat. To platí jak pro průběh samotné olympiády, tak pro období mezi jednotlivými olympijskými hrami. Jde o olympijský víceboj na školách. V souhrnu byly všechny tyto činnosti jedním z hlavních parametrů, proč jsme se rozhodli do té spolupráce jít. Není to o pár znělkách v průběhu olympijského dění, patří sem i spousta práce, která se bude odehrávat v meziolympijských obdobích.

Odjíždíte tedy do Itálie připraveni, jak jste chtěli?

Určitě, jsem tomu moc rád, a všem za to děkuji. Já osobně se na olympiádu podívám poprvé v životě a moc se těším.

Proč se vlastně společnost, zaměřená na zbrojní průmysl a technologie, rozhodla podporovat olympijské hry?

My jsme delší dobu hledali projekt a činnost, kterou bychom mohli podpořit v kontextu toho, jak skupina CSG v posledních několika letech dramaticky rostla. Chtěli jsme sdílet náš úspěch s oblastmi, kde je potřeba pomoci penězi. Považujeme to za samozřejmost – a hledali jsme aktivitu, se kterou bychom mohli dlouhodobě spojit naše jméno. Sport byl takovým logickým vyústěním, protože ať už majitel skupiny CSG (Michal Strnad, pozn. red.) nebo celé vedení, jsou, řekl bych, sportovci tělem i duchem. Máme sport rádi, a proto naše volba směřovala primárně tímto směrem. Vždycky říkám: co je ve sportu víc než olympijská myšlenka? To je za mě opravdu za nejvyšší úroveň. Naše kroky zamířily do Českého olympijského týmu,a byl jsem moc rád, že se tato myšlenka uchytila také na druhé straně a že byl o partnerství zájem. Před lety by tato spolupráce nebyla možná, nyní jsme ji postupnými činy dotáhli do konce. Věřím, že to nebude jenom na čtyřletý olympijský cyklus, ale že jsme zahájili dlouhodobou spolupráci.

Jak vnímáte spojení výroby ve zbrojním průmyslu s mírovou myšlenkou olympijskou?

Já bych to asi takhle úplně nespojoval. Jsme průmyslový holding, který obsahuje významný prvek zbrojního průmyslu, a olympijská myšlenka a sport vůbec mají vlastnosti, které jsou s podnikáním shodné. Je to vytrvalost, dravost, snaha něco dokázat. Myslím si, že tohle zdobí našeho majitele a celou CSG, a to je pro nás to spojení.

Co si od toho partnerství slibujete?

Dlouhodobou prezentaci, dlouhodobou podporu spojení našeho jména s aktivitou, která je vnímána širokou veřejností, která vyúsťuje každé dva roky v obrovský event, o kterém se mluví a píše. Tohle jsou asi elementy, které jsou tím očekáváním, pozadím této spolupráce.

Ambasadory CSG jsou úspěšní olympionici, snowboardistka Eva Adamczyková a kanoista Josef Dostál. Jaká role je čeká?

Hledali jsme významné osobnosti, které republika zná, a jsem rád, že jsme je našli v Evě a Pepovi. Doufám, že nás budou provázet a účastnit se našich akcí. Že budou sdělovat své zkušenosti a příběhy našim lidem, obchodním partnerům a zaměstnancům. Oba dva jsou strašně fajn lidi, takže jsem rád, že do takové spolupráce šli.

V Českých Budějovicích se otevírá olympijský festival, který potrvá až do konce ZOH. Jak se tam bude CSG angažovat?

Jsme partneři některých sportovišť a máme trvalé zastoupení v Olympijském festivalu (dříve Olympijském parku, pozn. red.). Bude tam prezentována naše skupina, včetně dárečků pro návštěvníky. Tyto Olympijské parky jsou geniální myšlenkou, která přivede tisíce lidí ke sportu a ke sledování a podpoře našich sportovců u velkých obrazovek. Jsem rád, že se vypravíme do Českých Budějovic. Budeme moc fandit a zkusit si některá sportoviště.

 

