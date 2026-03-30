top’rezidence Jenerálka v Praze 6 získala kolaudaci

Autor:
  14:35
Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Developerská společnost KKCG Real Estate Group úspěšně dokončila rezidenční projekt top’rezidence Jenerálka v prestižní pražské lokalitě Tichá Šárka v Praze 6. Kolaudace proběhla na konci února 2026. Projekt zahrnuje 14 nadčasových vil. Generálním dodavatelem stavby byla společnost Novecon a celková investice dosahuje 650 mil. Kč. V době dokončení je 90 % vil již prodáno a začíná předávání domů novým rezidentům.

Komorní bydlení v srdci Šáreckého údolí

Je jen málo lokalit, které nabízí výhodu bydlení v čisté a krásné přírodě, ale na dosah centra. Adresa Jenerálka v Tiché Šárce je právě takovou. V těsné blízkosti Šáreckého potoka a nedaleko vilové čtvrti Hanspaulka v Praze 6 dokončila společnost KKCG Real Estate Group svůj komorní rezidenční projekt top’rezidence Jenerálka. V rámci něj vznikla i nová ulice.

Inspirace raumplanem Adolfa Loose

Architekturu 13 vil tvořil tým zkušených kreativců z pražského ateliéru Abtsmolen – konkrétně architekti Juraj Smoleň a Štěpán Abt. Při návrhu se inspirovali vídeňskou filozofií raumplanu. V Tiché Šárce tak vznikly domy s originálními vzdušnými dispozicemi odkazujícími na Loosovu tvorbu, které jsou zároveň nabité moderními technologiemi. Jednu samostatnou vilu navíc navrhl architekt Ondřej Chybík z renomovaného ateliéru Chybik + Kristof Architekti.

„top’ rezidence Jenerálka je důkazem, že skutečný luxus nespočívá pouze v materiálech a technologiích, ale především v kvalitě života. Každý dům má vlastní vyvýšenou zahradu nad úrovní ulice, která poskytuje maximální soukromí, a celá lokalita je obklopena zelení přírodního parku Tichá Šárka. To vše vytváří vyvážené prémiové bydlení,“ uvádí Vojtěch Rydvan, projektový manažer KKCG Real Estate Group.

Prémiové standardy a chytré technologie

Budoucí obyvatelé naleznou v domech systém stropního vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací tepla. Součástí vybavení je chytrý řídící systém, který umožňuje ovládat vytápění, rekuperaci, žaluzie, el. zabezpečení domu a garážová vrata z jedné aplikace – doma i na dálku. Důraz je kladen na spojení soukromí obyvatel jednotlivých domů s možností relaxace v zahradách a na terasách.

Všechny domy jsou navrženy jako nízkoenergetické s energetickým štítkem „B“. Tepelná čerpadla zajišťují nezávislost domů na zemním plynu. Interiéry jsou vybaveny dubovými dřevěnými podlahami od českých dodavatelů s ESG certifikacemi. Příprava pro fotovoltaickou elektrárnu a nabíjení elektromobilů je samozřejmostí.

Vynikající dostupnost

Přestože projekt nabízí klidné bydlení obklopené zelení přírodního parku Tichá Šárka, dopravní dostupnost centra Prahy je vynikající. Přímo před projektem se nachází autobusová zastávka s přímým spojením na stanici metra linky A Bořislavka a tramvajové linky do Dejvic a centra. V blízkosti se nachází oblíbená restaurace Festina Lente, Chorvatský mlýn a obchodní centrum Bořislavka, dosažitelné 5 minutami jízdy.

V okolí jsou mateřské školky a školy, a to i mezinárodní.

Úspěšná značka top’rezidence pokračuje

top’rezidence Jenerálka navazuje na úspěšný projekt top’rezidence Šárecké údolí, který KKCG Real Estate Group realizovala ve stejné atraktivní lokalitě Šáreckého údolí. Projekt byl nominován na ocenění Best of Realty 2025, což potvrzuje jeho výjimečné kvality v rámci českého rezidenčního trhu.

O společnosti KKCG Real Estate Group

KKCG Real Estate Group a.s. je developerská společnost, člen skupiny KKCG, se sídlem na adrese Evropská 866/71, Vokovice, Praha 6. Společnost se specializuje na realizaci prémiových rezidenčních a kancelářských projektů v atraktivních lokalitách hlavního města.

 

Zdroj: KKCG Real Estate Group

 

 

V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

