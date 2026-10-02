TOP Zaměstnavatelé 2027: studenti hodnotí AI, mzdu v inzerátu a první práci

Studenti v něm uvádějí, kde by po škole chtěli pracovat a co od zaměstnavatele očekávají. Šestnáctý ročník studie TOP Zaměstnavatelé se poprvé otevírá také studentům vyšších odborných škol a nově se ptá na vliv umělé inteligence, na mzdu v inzerátu a na obavy z psychické zátěže v prvním zaměstnání. Výsledky budou zveřejněny v únoru 2027.
AI, mzda v inzerátu a obavy z první práce
Studie se nově ptá, jak podle studentů ovlivní umělá inteligence jejich vstup na trh práce, zda očekávají, že zaměstnavatel uvede výši mzdy už v inzerátu, a nakolik se obávají psychické zátěže při nástupu do prvního zaměstnání. Vysokoškoláci a studenti vyšších odborných škol navíc hodnotí, jak je studium připravuje na praxi, včetně práce s nástroji umělé inteligence.
„Umělá inteligence mění práci, do které dnešní studenti nastupují. Chceme vědět, jestli v ní vidí příležitost, nebo hrozbu – a jestli je na ni škola připravuje,“ říká Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.
Nově i studenti vyšších odborných škol
Dotazník má společné jádro, další otázky se liší podle typu školy. Středoškoláci nově hlasují i v oborových kategoriích. Hlavní žebříček nejžádanějších zaměstnavatelů dál vychází z odpovědí vysokoškoláků; výsledky středoškoláků a studentů VOŠ budou vyhodnoceny zvlášť.
Nový blok otázek zjišťuje, které zaměstnavatele z nabídnutého seznamu studenti znají, a u vybraných z nich také to, jak na ně působí a odkud je znají.
Na co 16. ročník navazuje
Loňský ročník ukázal, že nástupní mzda je důležitá, sama o sobě ale nestačí: dotázaní vysokoškoláci řadili na první místa přátelské pracovní prostředí, smysluplnou práci a jistotu zaměstnání.
Pro školy a fakulty: Školy a fakulty mohou šířit dotazník vlastním odkazem a po vyhodnocení získají souhrnný přehled odpovědí svých studentů – zejména o přípravě na praxi, očekáváních od první práce, vztahu ke škole a kariérních plánech. Střední školy navíc získají podklady ke kariérnímu poradenství a kontaktu studentů s firmami. Kontakt: reditel@topzamestnavatele.cz
Výsledky ukážou hlavním partnerům studie – Generali České pojišťovně, McDonald's, Skupině ČEZ a Valeo – i dalším 29 partnerům, co od práce očekávají zapojení studenti.
Metodika v kostce
Online dotazování s dobrovolným zapojením studentů na vlastní platformě studie, sběr dat 1. 10.–18. 12. 2026; dotazník se šíří přes školy, kariérní poradce a systém ABSOLVENTI.cz. Hlavní žebříček vychází z odpovědí vysokoškoláků na otázku, u kterého zaměstnavatele by po škole reálně chtěli pracovat; studie sleduje také volby v oborových kategoriích. Výsledky popisují preference zapojených studentů, nikoli celé populace studentů. Výsledky: únor 2027.
O Asociaci studentů a absolventů
Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace založená v roce 2008. Propojuje školy, studenty, absolventy a zaměstnavatele a pomáhá studentům získat praxi už během studia – od prvního nápadu přes realizaci až po vyhodnocení projektů.
Součástí aktivit je také systém ABSOLVENTI.cz, který školám pomáhá dlouhodobě rozvíjet spolupráci s absolventy. Asociace se podílí i na platformě #ČESKObudoucnosti, jejímž cílem je propojovat lídry dneška s lídry budoucnosti.
O studii TOP Zaměstnavatelé
TOP Zaměstnavatelé v 16. ročníku zjišťuje, co zapojení studenti od zaměstnavatelů očekávají a co považují za důležité při výběru první práce. Projekt probíhá od roku 2012 a odpovědi studentů slouží jako zpětná vazba pro zaměstnavatele i školy.
Zdroj: TOP Zaměstnavatelé
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59425.