TOP10 CFO 2024 a finanční ředitel roku 2024

Pana Zdeňka Juráka ze společnosti CSG ocenila Rada Klubu za významný meziroční růst ve všech klíčových ukazatelích (EBITDA + 146 %) podpořený provozní efektivitou, disciplinovaným přístupem k řízení nákladů a pokračujícími investicemi do inovací. Mezi klíčové události roku 2024 patřilo úspěšné refinancování celé skupiny CSG a vydání více než 740 mil. EUR v dlouhodobých zajištěných dluhopisech, včetně první emise dluhopisů v USD (rozšíření zdrojů financování a zjednodušení kapitálové struktury při zachování meziročně stabilního čistého poměru zadlužení pod úrovní 1,5x). Pan Jurák se také významně podílel na přípravě a uzavření strategické akvizice The Kinetic Group, která sdružuje přední americké výrobce malorážového střeliva (Remington, Federal, CCI, Speer, Hevi-Shot).
„Zdeněk Jurák je příkladem moderního CFO, který dokáže spojit disciplinované finanční řízení s odvahou dělat strategická rozhodnutí. V roce plném ekonomických výzev prokázal výjimečnou vedoucí roli– posílil výkonnost firmy, stabilitu financování i její mezinárodní pozici. Jeho práce ukazuje, že skutečný CFO není jen strážcem čísel, ale klíčovým architektem budoucnosti firmy. Jako prezident Klubu finančních ředitelů mám velkou radost, že ocenění CFO roku 2024 získává právě on.“
Zdeněk Jurák uvedl: „Ocenění si velmi vážím a děkuji za něj. Dynamický růst CSG, dnes již globální skupiny zaměřené na obranný průmysl, je ale zásluhou širokého týmu vedeného majitelem a CEO skupiny Michalem Strnadem. Děkuji tedy nejen majiteli CSG za důvěru, ale zejména všem kolegům v Evropě i USA, že díky jejich skvělé práci můžu řídit finance jedné z mála skutečně globálních firem, které vznikly v České republice.“
Prestižní ocenění TOP10 CFO 2024 získali:
Zdeněk Jurák, finanční ředitel, člen představenstva, Czechoslovak Group a. s.;
Holger Peters, člen představenstva za finance, IT & právní záležitosti, Škoda Auto a.s.;
Filip Bělák, finanční ředitel EP Power Europe a.s., člen představenstva EPH Group;
Zdeněk Čihák, finanční ředitel, Sev.en Global Investments;
Oskar Zahn, finanční ředitel, člen představenstva, Eurowag (W.A.G Payment Solutions plc);
Jiří Šperl, výkonný ředitel pro strategii a finance, Komerční banka a.s.;
Milan Novotný, finanční ředitel, člen představenstva, Generali Česká pojišťovna a.s.;
Lukáš Jezbera, finanční ředitel, Alza.cz a.s.;
Jan Bolek, finanční ředitel, DEK a.s.;
Pavel Chládek, Group CFO, ALEF GROUP.
„Rok 2024 byl pro českou ekonomiku obdobím tlaku na efektivitu, investice a konkurenceschopnost. Laureáti žebříčku TOP 10 CFO roku však v tomto náročném prostředí prokázali mimořádnou sílu finančního řízení – společně vytvořili EBITDA ve výši 185 miliard korun. Ocenění tak vyzdvihuje jejich schopnost přinášet skutečnou přidanou hodnotu firmám i celé české ekonomice,“ dodává Dean Brabec, prezident CFO Clubu.
V Praze, 13. listopadu 2025
Dean Brabec, Prezident
Klub finančních ředitelů
Zdroj: Klub finančních ředitelů
PROTEXT