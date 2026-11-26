Kontrolu je možné udělat jen, když se topí, protože technik měří, jak účinně kotel a celý rozvod tepla skutečně pracují. Kdo ji nestihne do jara, musí čekat na další zimu. U části domů navíc letos končí lhůta: kotle, které naposledy prošly kontrolou v roce 2021, ji musí mít znovu do konce prosince.
„Lidé si kontrolu často pletou s revizí kotle od kominíka. Revize hlídá bezpečnost, kdežto kontrola ukazuje, kde se zbytečně ztrácí teplo. Když k budově přijedeme kvůli průkazu energetické náročnosti, často zjistíme, že o povinné kontrole topení vlastník vůbec neví. Podle našich zkušeností ji nemá splněnou ani 30 procent vlastníků, kterých se týká,“ říká Ivan Korolov, odborník na energetickou legislativu z energeticko-konzultační společnosti PKV BUILD.
Výstupy z kontrol přitom můžou majitelům nemovitostí přinést velké úspory. Podle zkušeností PKV ztratí 10 metrů neizolovaného potrubí ve sklepě za rok tolik tepla, kolik spotřebuje byt 2+kk. Úprava vody v topném systému dokáže zvýšit jeho účinnost o 5 až 15 procent a výměna starých termostatických ventilů ušetří 5 až 10 procent tepla.
Odpovědnost za to, že kontrola proběhne, nese vlastník budovy, v bytových domech konkrétně společenství vlastníků. Za chybějící kontrolu může Státní energetická inspekce uložit pokutu až 200. 000 korun. Udělat ji smí jen energetický specialista s oprávněním ministerstva průmyslu, ne topenář či kominík. Výborům SVJ proto Korolov doporučuje ověřit si výkon zdroje tepla, což najdou v průkazu energetické náročnosti domu, a datum poslední kontroly.
PKV BUILD je energetická konzultační společnost z Brna. Za 13 let zanalyzovala přes 57.000 budov a pomáhá firmám, obcím a bytovým domům s průkazy energetické náročnosti, kontrolami topení, energetickými audity a přípravou úsporných projektů. Tým tvoří přes 110 odborníků.
Zdroj: PKV BUILD
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