Toto je 5 důvodů, proč byste si měli šetřit peníze

To, že bychom si měli peníze šetřit, slyšel už asi každý. A málokdo by proti tomuto tvrzení něco namítal. V reálném životě je však mnohem těžší to uskutečnit. Splátky úvěrů, více či méně plánované nákupy, inflace, rozbitý spotřebič nebo snaha zabodovat před ostatními. Toto všechno může zabránit rozumnému střádání peněz. My vám přinášíme 5 dobrých důvodů, proč byste si měli pravidelně šetřit a co tím získáte.

Finanční jistota a nouzový fond: Mít odložené peníze na neočekávané výdaje, jako je například oprava auta nebo zdravotní problémy, vám pomůže vyhnout se finančnímu stresu v případě nečekaných událostí. Zkrátka je dobré vědět, že máte finanční polštář, který dokáže ztlumit vaše životní pády. Splnění dlouhodobých cílů: Pokud si šetříte peníze, můžete si dovolit sami zafinancovat větší věci, jako je například auto nebo dovolená, aniž byste se museli zbytečně zadlužovat. Zajištění na důchod: Demografická krize není jen prázdná fráze, ale skutečně se s ní setkáváme už nyní a bude se to stále zhoršovat. Spoléhat se v případě důchodu na stát není nejrozumnější. Navíc, čím dříve si začnete šetřit, tím více budete mít k dispozici na důchod, což vám zabezpečí pohodlnější život i ve starším věku. Minimalizace stresu z dluhů: Když máte našetřené peníze, můžete se vyhnout nutnosti brát si půjčky, což znamená méně úroků a poplatků, a tím i méně stresu z finančního zatížení. Klidná mysl vám umožní soustředit se na jiné aspekty vašeho života bez neustálého strachu z finanční nestability. Flexibilita v životě: Finanční úspory vám dávají větší svobodu v oblasti životních rozhodnutí – například měnit práci, studovat nebo cestovat, aniž by vás limitovaly finance.

Hledáte ideální spoření?

Známá slovenská banka, která je členem jedné z nejvýznamnějších evropských finančních skupin, boduje už dva roky na českém trhu v konkurenčním prostředí domácích spořících produktů díky svému inovativnímu online řešení s názvem Spoření bez limitů. Oblíbenost online řešení se neustále zvyšuje u všech věkových kategorií.

Spoření bez limitů od VÚB si proto zakládáte online bez potřeby navštívit pobočku

Spoření si zřídíte bezplatně a online s vaším mobilem, tabletem či počítačem, občanským průkazem, druhým osobním dokladem a číslem stávajícího účtu, který je vedený na vaše jméno a příjmení v bance nebo v pobočce zahraniční banky se sídlem na území České republiky. Žádné papíry, žádná návštěva pobočky. Nezabere vám to víc než 10 minut.

Peníze vybíráte a vkládáte bez jakýchkoli omezení či sankcí

Je pouze na vás, zda peníze na spoření budete zasílat jednorázově nebo opakovaně. Peníze máte neustále k dispozici, protože jakoukoli část naspořené sumy lze kdykoli převést na libovolný IBAN účet bez jakýchkoli sankcí a poplatků. Právě to je výhodou denního spoření, díky němuž vám nehrozí sankce za předčasný výběr. K tomu navíc získají zajímavý úrok 4,10 % p. a. A jaká je další výhoda? Každý den se úročí i získané úroky, což se v odborné terminologii nazývá kapitalizace úroků.

Příliš dobré na to, aby to byla pravda?

Na rovinu, jeden administrativní opruz tady je. Jelikož jde o zahraniční banku, budete potřebovat potvrzení o daňovém domicilu, abyste se vyhnuli dvojímu zdanění vašeho připsaného úrokového příjmu. To získáte na základě žádosti, kterou podáte na Finančním úřadě České republiky u místně příslušného správce daně. Potvrzení můžete doložit kdykoli během roku a není tedy podmínkou pro zřízení Spoření bez limitů. Detailní informace, vzor žádosti i návod najdete na stránkách vub.cz.

Jak si zřídit Spoření bez limitů? Online žádost najdete na www.vub.cz/sporeni-bez-limitu/. Přes kameru na notebooku či v telefonu naskenujete dva doklady totožnosti a pořídíte dvě fotografie tváře. Vyplníte krátký dotazník. Z běžného účtu zašlete ověřovací platbu ve výši 1 CZK. Další pracovní den bude vaše Spoření bez limitů schváleno. V případě jakýchkoli dotazů jsou vám k dispozici pracovníci služby Kontakt: +420 2 270 460 70, kontakt@sporenibezlimitu.cz. Odpovědi na nejčastější otázky najdete také na našem webu.

VÚB je druhá největší banka na Slovensku s řadou mezinárodních ocenění a je součástí jedné z nejvýznamnějších evropských finančních skupin Intesa Sanpaolo. VÚB banka rozhodně není v Česku neznámá a své služby nabízí již řadu let především v podnikatelském prostředí.

