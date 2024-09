Toto Wolff a Andreas Kroiss: Zaměřeno na technologii a vedení

Společné hodnoty jako základ

Spolupráce mezi oběma značkami dalece přesahuje pouhé používání akumulátorového nářadí Einhell v závodní garáži týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1. Jejich spolupráce se vyznačuje výměnou informací o vývoji technologických inovací a produktů, zejména v souvislosti s elektronikou, technologií baterií a designem výrobků, které lze využít jak v motoristickém sportu, tak v segmentu DIY a profesionálního nářadí. „Tým Mercedes-AMG PETRONAS F1 představuje špičkovou kvalitu, maximální výkon a inovace - stejné hodnoty, které vyznáváme i my ve společnosti Einhell. Proto se toto partnerství dokonale hodí,“ zdůraznil Andreas Kroiss před vedením společnosti. Toto Wolff dodal: „Vidím, že naši partneři mají stejné ambice na úspěch jako my. Už při našem prvním setkání bylo jasné, že mezi týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 a společností Einhell panuje soulad. A tento pocit jsem získal i při osobní návštěvě sídla společnosti Einhell. Máme stejné myšlení a sdílíme stejné hodnoty, což vytváří vynikající základ pro naše partnerství.“

Nahlédnutí do procesů vývoje a konstrukce baterií

Během návštěvy se Toto Wolff seznámil s vývojovými a konstrukčními procesy společnosti Einhell a s jejími inovacemi v oblasti technologie baterií Power X-Change. Na této platformě lze nyní provozovat více než 300 druhů nářadí pro kutily a zahradního nářadí se stejným akumulátorem. Tento počet se v následujících letech postupně rozšíří na 450 zařízení. Na šéfa týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 udělala společnost Einhell velký dojem svou strategickou vizí a odvážnými rozhodnutími, díky nimž se stala předním světovým výrobcem akumulátorového nářadí a zahradní techniky. „Technologie je jedna z věcí, která nás spojuje,“ poznamenal Toto Wolff. „Pro Einhell, stejně jako pro nás, je to o průkopnické práci a stanovování standardů v našich oborech. Dalším společným prvkem je energie a odhodlání manažerských týmů našich společností.“

Vysoká výkonnost díky stopkám

Toto Wolff také nabídl vhled do své vlastní motivace a vysokých nároků na sebe sama. „Neexistují žádné výmluvy - záleží jen na výkonu. Musíte se prostě zlepšovat, abyste dojeli do cíle jako první,“ řekl Wolff. Tato mentalita se odráží i v jeho stylu řízení: „Jsme přesvědčeni, že je důležité umožnit jednotlivcům dosahovat výsledků v jejich oborech. Definujeme hlavní cíl. Pak je ale každý zodpovědný za to, aby spolupracoval na dosažení cíle. Když pracujete ve špičkovém sportu, jde o detaily. Snažíme se být perfekcionisty, protože víme, že dokonalosti nelze nikdy dosáhnout. Snažím se veškerou energii vložit do vítězství,“ řekl rodák z Vídně. Andreas Kroiss, který vyrostl v Linci, dodal, že pozitivní myšlení a soustředění se pouze na podstatné věci je rozhodující pro zvládání tlaku a stresu a zároveň pro neustálé zlepšování, jak je tomu i v motoristickém sportu. „Motivace vychází zevnitř a nelze ji vnucovat zvenčí. Je důležité, aby si každý z nás uvědomil a pochopil smysl své práce, jak každý z nás pomáhá dosáhnout cíle,“ řekl Kroiss.

Důležitost efektivity a předvídavosti

Oba generální ředitelé rovněž diskutovali o významu efektivity a předvídavosti, zejména s ohledem na výzvy dynamického globalizovaného světa. Wolff zdůraznil, že omezení nákladů ve Formuli 1 zkomplikovalo podnikání a proměnilo faktor času v nejdůležitější měnu. Efektivita se ve Formuli 1 stává stále důležitějším nástrojem ve snaze bojovat o vítězství jako tým. „V motoristickém sportu stopky nikdy neklamou,“ řekl Toto Wolff během svého proslovu k vedení týmu. „Efektivita je zásadní rovnováha, která nám pomáhá být úspěšní na trati i mimo ni.“ Kroiss také hovořil o nutnosti myslet ve vysoce dynamickém a globalizovaném světě vždy o krok napřed. Společnost Einhell to dokázala svým včasným zaměřením na technologii baterií Power X-Change. „Brzy jsme rozpoznali, že naši zákazníci potřebují svobodu bez kabelu, a proto jsme se ujali průkopnické role v bezkabelovém segmentu kutilského průmyslu,“ pokračoval Kroiss.

Chyby a neúspěchy jako příležitosti k učení

V souvislosti s vedením oba manažeři zdůraznili význam chyb a neúspěchů jako příležitostí k učení. Kroiss poznamenal: „Chyby a neúspěchy se stávají, ale musíme se z nich poučit, abychom je neopakovali. Považuji za důležité jít dobrým příkladem, aby se tým rozhýbal,“ řekl generální ředitel společnosti Einhell Andreas Kroiss. Toto Wolff na závěr řekl, že úspěch společnosti závisí na jasné vizi. „Einhell je toho fantastickým příkladem. Její jasná ambice stát se ve svém oboru předním výrobcem baterií je důkazem kvality a myšlení, které člověk potřebuje k tomu, aby byl dlouhodobě úspěšný,“ uzavřel Wolff.

O společnosti Einhell Germany AG

Společnost Einhell je předním výrobcem nejmodernějšího nářadí a zařízení pro dům a zahradu a v roce 2024 oslaví 60. výročí svého založení. Ze svého sídla v Landau/Isar (Bavorsko) tato mezinárodně úspěšná společnost neustále rozšiřuje svou inovativní platformu akumulátorových baterií Power X-Change a v současné době je lídrem na trhu v oblasti akumulátorového nářadí a zahradní techniky. Společnost Einhell již mnoho let stanovuje nová měřítka v oblasti odolnosti, výkonu a bezpečnosti. Zákazníci společnosti Einhell oceňují svobodu bezdrátového provozu pro všechny své kutilské projekty, stejně jako vynikající poměr ceny a výkonu, které produkty Einhell představují, a prvotřídní zákaznický servis, který společnost nabízí.

