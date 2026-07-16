Tottenham Hotspur a Betano oznamují nové tříleté strategické partnerství

Fotbalový klub Tottenham Hotspur a společnost Kaizen Gaming, majitel prémiové značky online sportovních sázek a her Betano, dnes oznámily uzavření nového tříletého strategického partnerství. V rámci dohody se Betano stane rovněž oficiálním partnerem tréninkové sady v sezóně 2026/27. Značka tak bude po celý rok viditelná na ikonickém Tottenham Hotspur Stadium v Londýně, a to konkrétně na LED panelech a velkoplošných obrazovkách u hřiště, a také na tréninkových dresech mužského týmu během předzápasových rozcviček a předsezónní přípravy. Po skončení sezóny 2026/27 se partnerství dále rozšíří a Betano se až do roku 2029 stane oficiálním sázkovým partnerem klubu pro Evropu a Latinskou Ameriku.
S více než 600 miliony diváků po celém světě, více než 130 miliony sledujících na sociálních sítích a nejrychleji rostoucí základnou sledujících na sociálních sítích v Premier League od sezóny 2022/23 je Tottenham Hotspur pro značku Betano přirozenou volbou v rámci její dlouhodobé podpory ikonických fotbalových klubů a naplňování strategie mezinárodního růstu. Nová dohoda dále posiluje investice společnosti Betano do fotbalu na mezinárodní úrovni a spojuje značku s jedním z nejznámějších klubů tohoto sportu.
Toto partnerství odráží aspekty moderní fotbalové éry, v níž zapojení fanoušků nekončí se závěrečným hvizdem. Díky spojení se tréninkovými dresy Tottenhamu Hotspur a předsezónním turné si Betano zajistí permanentní přítomnost v ekosystému klubu, a bude tak oslovovat jeho vášnivé fanoušky po celém světě i poté, co zhasnou světla na stadionu. Součástí dohody jsou rovněž společné iniciativy zaměřené na zapojení fanoušků a tvorbu digitálního obsahu, které odrážejí společný závazek obou organizací podporovat bezpečný a zodpovědný přístup ke sportovním sázkám.
Ryan Norys, obchodní ředitel Tottenham Hotspur, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme zahájit toto dlouhodobé partnerství se společností Betano, zatímco horlivě očekáváme začátek nové fotbalové sezóny. Již od prvních rozhovorů bylo zřejmé, že sdílíme společnou vizi toho, jak by mělo vypadat moderní sportovní partnerství, které našim fanouškům přináší jedinečné zážitky, má pozitivní dopad i mimo fotbal a zároveň se snaží přispět k šíření povědomí o odpovědném hraní.“
Julio Iglesias, komerční ředitel společnosti Kaizen Gaming, řekl: „Tottenham Hotspur je jedním z nejznámějších fotbalových klubů na světě. Spojuje sportovní ambice s celosvětovou fanouškovskou základnou a jednou z nejvlivnějších digitálních platforem v Premier League. Tottenham Hotspur i Kaizen Gaming sdílejí stejné přesvědčení, že nejsilnější partnerství jsou ta, která vytvářejí hodnotu daleko přesahující pouhou viditelnost značky; přinášejí lepší fanouškovský zážitek. Toto partnerství představuje další významný milník v rámci dlouhodobých investic značky Betano do evropského fotbalu a Premier League. Vzhledem k tomu, že pokračujeme v mezinárodní expanzi, je Tottenham Hotspur díky svému globálnímu dosahu, vedoucí pozici v digitální oblasti a ambiciózním plánům ideálním partnerem pro další fázi našeho růstu. Těšíme se na úspěšné budování společného partnerství v následujících třech letech.“
Oznámení odráží strategický přístup značky Betano k podpoře fotbalu, který spojuje dlouhodobou spolupráci s předními kluby se závazkem poskytovat bezpečné a odpovědné sázení na všech trzích, kde společnost působí.
Další podrobnosti o tomto partnerství, včetně iniciativ zaměřených na zapojení fanoušků a společných akcí, budou oznámeny v průběhu sezóny 2026/27.
Zdroj: Kaizen - Betano