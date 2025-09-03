Tower Park Praha: Bezdýmná oáza v srdci Prahy

Praha 3. září 2025 (PROTEXT) - Park v okolí ikonické žižkovské televizní věže se nově mění na bezdýmnou zónu, která symbolizuje zdravější a ohleduplnější přístup k městskému životu. Tento oblíbený veřejný prostor nastavuje nový standard – klade důraz na čistotu vzduchu, pohodu návštěvníků a respekt k okolnímu prostředí. Součástí nové zóny je i unikátní designový foto-point v podobě velkého zrcadla, v němž se na pozadí odráží nevšední pohled na jednu z nejvýraznějších dominant Prahy.

„Tower Park Praha je souborem unikátních prostor v samotném centru Prahy nabízející celou řadu zážitků - ať už chcete pozorovat prakticky celé město z naší observatoře, ochutnat výjimečné speciality, relaxovat v zahradní restauraci nebo si posedět v parku v těsné blízkosti věže. Nejdůležitější je, aby se u nás návštěvníci cítili dobře a nová bezdýmná zóna je dalším krokem k naplnění tohoto cíle. Zároveň chceme jejím vytvořením inspirovat i k nové kultuře veřejného prostoru,“ uvádí Roman Lain, ředitel Tower Park Praha.

Součástí konceptu je striktní zákaz kouření cigaret v celém parku. Užívání alternativ, jako je zahřívaný tabák, elektronické cigarety, nebo nikotinové sáčky je povoleno. Iniciativa bezdýmných veřejných prostor vzniká ve spolupráci se společností Philip Morris ČR a.s., která dlouhodobě usiluje o svět bez cigaretového kouře.

„Této odvážné vize se snažíme dosáhnout prostřednictvím inovací a podpory dospělých kuřáků, kteří by jinak kouřili cigarety, k přechodu na alternativy bez kouře. Bezdýmná prostředí vytváří příjemnější atmosféru a větší komfort pro obyvatele i návštěvníky. Města bez kouře — Karlovy Vary, Špindlerův Mlýn nebo Český Krumlov — jsou skvělým příkladem, jak taková proměna může vypadat. Spolupráce s Tower Park Praha je dalším krokem na této cestě,“ říká Fabio Costa, předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR a.s.

Tower Park Praha představuje příklad inovativního přístupu k rozvoji veřejného prostoru. Zavedení bezdýmné zóny reflektuje snahu využívat moderní technologie a nové přístupy k vytváření prostředí, které je nejen funkční a estetické, ale zároveň ohleduplné k potřebám současné společnosti. Nový foto-point je pak symbolem proměny prostoru, ve kterém každý pohled do zrcadla připomíná, že její součástí se může stát každý, kdo se rozhodne pro změnu. Návrh a realizaci zajistilo architektonické studio basepoint, které díky vášni pro dokonalost mění vize v inspirující skutečnost.

 

 

Foto: Slavnostní odhalení nového foto-pointu „Zrcadlo budoucnosti“ u ikonické žižkovské televizní věže v Tower Park Praha. Zleva: Roman Lain, ředitel Tower Park Praha, a Fabio Costa, generální ředitel Philip Morris ČR. Foto kredit: Jan Hrdý

 

 

 

