TRADE NEWS: Kanada vyhlíží partnery z Evropy. Čas pro české firmy právě přichází

„Dnešní nejistá doba potvrzuje důležitost partnerství založených na důvěře, stabilitě a předvídatelnosti,“ řekla v exkluzivním rozhovoru pro TRADE NEWS kanadská velvyslankyně Emily McLaughlin . Today’s turbulence only reinforces the importance of trusted, stable and predictable partners | iTradeNews.cz

Kanada je pro naše firmy zemí budoucnosti, je přesvědčený také velvyslanec ČR v Kanadě Martin Tlapa. „Je to ekonomicky vyspělá země, která věří volnému obchodu a patří do skupiny nejbohatších ekonomik světa G7, zastává stejné demokratické principy a dnes opět hledá nová spojenectví v Evropě.“ V rozhovoru pro TRADE NEWS zdůrazňuje, že ke druhé největší zemi na světě nelze přistupovat jako k jednomu trhu. Je to deset provincií a tři teritoria, která mají v řadě regulací odlišná pravidla.

I o tom je aktuální TRADE NEWS. Věděli jste například, že Kanada je podle průzkumu US News za rok 2023 druhou nejlepší zemí pro život? Že v zemi kontrastů s velkými kulturními a jazykovými rozdíly se velmi cení respekt a tolerance k druhým?

V čísle najdete opět spoustu inspirativních příběhů firem:

A další zajímavé články a rozhovory ze světa byznysu:

Infografiky, srovnání, trendy a mnohem víc.

