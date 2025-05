Tradeinfo.cz: Nejen zábava - i ekonomické a investiční zprávy bodují díky videu

Autor:

Praha 21. května 2025 (PROTEXT) - Investiční portál Tradeinfo.cz spustil v odezvě na rychle se vyvíjející poptávku po finančních informacích video kanál Tradeinfo TV. Na základě vlastního měření Tradeinfo eviduje nadpoloviční preferenci audiovizuálního obsahu před psaným obsahem u uživatelů do 35 let. Také podle loňské studie Reuters Institute for the Study of Journalism využívá téměř šest z deseti lidí do 35 let video jako primární formu sledování zpravodajství a publicistiky.