Tradeinfo: žebříček 5 nejlepších praktických knih o investování k Vánocům 2025

Zvláštní pozornost patří české novince Kapitálové trhy od Tomáše Čapka. „Kniha spojuje teorii i praxi srozumitelným způsobem a vychází z českého prostředí, které se rychle stalo součástí globální investiční komunity“, uvádí redakce Tradeinfo.cz. Publikace nabízí jasné vysvětlení akcií, dluhopisů, ETF i rizik.
Výběr doplňují světové bestsellery Psychologie peněz, Inteligentní investor, průvodce pro freelancery Na volné noze: Peníze pro freelancery a legenda dlouhodobého investování Malá kniha zdravého rozumu v investování. Každý z titulů přináší jiný úhel pohledu na to, jak uchopit finance s rozvahou, strukturou i inspirací.
Zdroj: Almina Corp