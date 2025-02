Tradiční čeští výrobci hraček zažívají turbulence na trhu

„Na veletrhu jsme představili naši novou řadu ‘dobrodružných’ Igráčků s vykopávkami. Ty zavedou děti do světa dinosaurů, starého Egypta a pirátů. Uvedli jsme i novou řadu dětských společenských her a skládaček s podtitulem ‘edice klasické pohádky’. Jsem moc ráda, že obchodní partneři přijali tyto novinky s velkým nadšením. To je prvotní známkou toho, že se bude výrobek líbit i koncovým zákazníkům. Naše vývojové oddělení spolu s výtvarníky a grafiky odvedlo skvělou práci. Uplatnit se na trhu a zaujmout zákazníky je totiž čím dál složitější. Zákazníci jsou hodně senzitivní na cenu, takže stále hledáme cesty, jak snižovat náklady na výrobu. Musíme uspět v obrovské cenové konkurenci a zároveň nechceme slevit na kvalitě. Na novinky Igráčků a na pohádkovou edici se zákazníci mohou těšit již letos na jaře,“ uvádí Alena Trávníčková, obchodní ředitelka EFKO.

„Na letošním veletrhu se představilo více jak 2300 vystavovatelů her a hraček z celkem 71 zemí na ploše větší než 175.000 m2. Pro naši firmu to znamená setkání se s velkou konkurencí z celého světa. Nešlo si proto nevšimnout, že oproti loňskému ročníku razantně přibyla účast výrobců z Asie, zejména Číny. Paradoxem přitom je, že na jednu stranu rezonuje na veletrhu téma ekologických hraček a udržitelnosti a na straně druhé silný tlak výrobců z Asie, kde udržitelnost nikoho nezajímá a jejichž zboží k nám putuje tisíce kilometrů. Často se jedná o hračky ‘na jedno použití’, které navíc děti nijak nerozvíjí. Naštěstí existuje nemalá skupina zákazníků, která zatím preferuje kvalitu a známý původ hraček. Nicméně postavení evropských výrobců, není vůbec jednoduché. Jsme zatíženi velkou administrativou, přeregulovaností a vysokými náklady na vstupy. Někteří čeští výrobci her již svoji výrobu prodali a vyrábějí v Číně. Touto cestou se ubírat nechceme. EFKO má šedesát zaměstnanců a to je velká zodpovědnost,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO a předseda oborového Sdružení pro hračku a hru.

„Hračky v EFKU vyrábíme již více než 30 let. Mohu potvrdit, že vyrábět tento sortiment v silně konkurenční Evropě nikdy nebylo jednoduché. Vedle textilu mají hračky jeden z nejvyšších podílů výroby v Číně. Většina i těch největších hračkářských značek, až na světlé výjimky, vyrábí téměř vše v Asii, a to navíc ve velkých sériích. To jim umožňuje výrazně snižovat již tak nízké výrobní náklady a maximalizovat zisky. S tímto se zkrátka nedá bojovat, a proto musí výrobci v Česku i v ostatních evropských zemích hledat způsoby, jak se odlišit od této globální masové produkce,“ dodává Miroslav Kotík k současným změnám na trhu.

„Mnoho lidí se nechá zlákat agresivním online marketingem a kupuje výrobky, tedy i hračky, z kontroverzních platforem například z Temu, Sheinu. Ale málo zákazníků si uvědomuje, že sice koupí levně, ale podráží tím nohy domácí ekonomice a zároveň také životnímu prostředí. O bezpečnosti a kvalitě takových výrobků ani nemluvě. S certifikací bezpečnosti našich hraček mám nemalé zkušenosti. Získání certifikátu je drahá a pracná záležitost. Testování v certifikovaných laboratořích mimo jiné zahrnuje chemické rozbory a mechanické zkoušky. Hračky poctivě vyrábíme pouze z prověřených materiálů s jasným původem. Ty jsou pak samozřejmě dražší. O tom si však u výrobků, které k nám skrze tyto platformy přichází z Asie, můžeme nechat jenom zdát. Výrobce se často ani nedá dohledat a spotřebitel pak nemá šanci si cokoli ověřit. Věříme, že evropští představitelé podniknou kroky k tomu, aby se tržní prostředí narovnalo,“ uvádí Zbyněk Čech, marketingové oddělení firmy EFKO.

Levná výroba z Číny není jediným problémem, který české výrobce trápí. Patří sem také již zmíněné neproclené a naprosto nekontrolované zásilky zboží, které dosahují jen v České republice milionů kusů ročně. Mezi další aspekty patří jedny z nejvyšších cen energií, rostoucí náročnost na splnění legislativních předpisů a také změny na tuzemském trhu i chování spotřebitelů. Také z těchto důvodů Miroslav Kotík před lety přijal výzvu a stal se předsedou Sdružení pro hračku a hru. Toto sdružení je jedinou celorepublikovou organizací, jejímž posláním je pomáhat českým výrobcům i poctivým prodejcům hraček. Naopak se snaží bojovat proti nekalé konkurenci a hájit práva hračkářů vůči přehnané byrokracii. Úzce spolupracuje se státní agenturou CzechTrade na podpoře exportu, například výběrem podporovaných veletrhů, založením Vývozní aliance a dalšími aktivitami. Sdružení také obnovilo vydávání zaniklého oborového časopisu Hračka, který kromě informací a zajímavých článků z oblasti hraček umožňuje výrobcům a dovozcům propagovat své výrobky. V loňském roce se Sdružení zabývalo jedním z velmi palčivých témat svých členů – spornými výklady některých bodů legislativy při kontrolách od ČOI, za které byly udělovány poměrně vysoké pokuty. Sdružení se podařilo dosáhnout dobrého výsledku, zmírnit některé požadavky kontrolních orgánů a tím ušetřit členům sdružení významné částky za pokuty.

V letošním roce se sdružení snaží ve spolupráci s hračkářskými asociacemi z dalších evropských zemí zvýšit tlak na příslušné orgány Evropské unie v Bruselu, aby byla nastavena přísnější pravidla pro masivní a nekontrolovaný import individuálních zásilek z Asie. Tyto výrobky, a nejedná se pouze o hračky, nejsou řádně procleny a neplatí se z nich DPH ani daň z příjmů. Podle dalších zjištění více než 85 % těchto výrobků nesplňuje evropské předpisy a často jsou pro spotřebitele dokonce nebezpečné.

Tyto všechny kroky sdružení vedou k pomoci firmám udržet výrobu hraček v Česku. Sdružení pro hračku a hru (SHH) a jeho členové se připojili rovněž k petici Toy Industries of Europe (TIE), která na tuto problematiku poukazuje.

Firma EFKO-karton, s. r. o., tradiční český výrobce hraček, vznikla v roce 1993. Nyní patří mezi několik málo společností, které zachovaly celou výrobu hraček v České republice. Výroba je soustředěná do dvou závodů na Vysočině – do Nového Veselí a Korouhve u Poličky. Zaměřuje se na vývoj a výrobu her a hraček, které nejen baví, ale mají zároveň edukativní úlohu. Velká část výrobků vzniká ve spolupráci se speciálními pedagogy. Vývojové oddělení firmy klade důraz na kvalitu materiálů, ze kterých se výsledné produkty skládají. Posláním firmy je vytvářet kvalitní výrobky s trvalou hodnotou, které slouží více generacím. Kromě výroby vlastních produktů se EFKO specializuje i na zakázkovou výrobu her a luxusních obalů na míru. Společnost mimo jiné vyrobila největší herní plán na světě zapsaný v Guinnessově knize rekordů.

Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění – cenu Grand Prix odborné poroty FOR TOYS 2010 za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry, v roce 2018 edukativní hra „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnice ROTO ABC. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko v roce 2019 za sety nákladních aut MultiGO FIRE set a MultiGO BUILD set a za deskovou hru Picasso. V roce 2019 EFKO obdrželo v soutěži HVĚZDA 3D REKLAMY tři tituly: Absolutní vítěz soutěže, Inovace roku a první místo v kategorii Taylor made za výrobek 3D piškvorky. V roce 2022 a 2023 získal brand Igráček spotřebitelské ocenění Nejdůvěryhodnější značka a vzdělávací soubor Hry pro předškoláky získal ocenění Hračka roku.

Firma je činná také na poli charitativním. Podporuje nadaci Hvězdy dětem, FOD a jejich projekt Klokánek, společnost Revenium, vybrané školy a školky, charity, Český červený kříž a nedaleký Hospic. Úspěšně se také firma zapsala v roce 2020/2021 svým projektem Pomáhej s Igráčkem, reagujícím na nedostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků ve zdravotních zařízeních, charitách a seniorských domech. Více na www.efko.cz

