Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu Na Výstavišti!

Den hrdinů Na Výstavišti, kde letos vyroste materiální základna humanitární pomoci pod taktovkou Hasičského záchranného sboru a dalších složek IZS.

Devátý ročník rodinného festivalu Den hrdinů na Výstavišti představí složky integrovaného záchranného systému a další organizace v rámci celodenního programu 28.9. od 11:00 do 17:00 hodin na Výstavišti v open air části (přilehlá oblast kolem Bruselské cesty) a v Křižíkově pavilonu B. Letos festival nabídne jednu unikátní novinku, a to zkušební výstavbu materiální základny humanitární pomoci HZS. Nově byly ke spolupráci přizvány také organizace pomáhající při vzniku jakéhokoli obecného ohrožení či nebezpečí, konkrétně nadace Anežka a Červený kříž, který letos slaví své 105. výročí. Chybět nebude ani Karol & Kvído a Důležitá čísla pro děti, závody dobrovolných hasičů – požární útok, přednášky na téma bezpečně v online prostředí, ale zejména již tradiční těžká technika a možnost seznámit se s činností hrdinů všedních dnů.

Klasiky, které nesmějí chybět

Přes 100 vozidel a další těžké techniky, unikátní výstavba humanitární základny od HZS, přednášky a diskuse na téma bezpečnost v kyberprostoru, ukázka disciplíny – požární útok sboru dobrovolných hasičů, XXX. ročník memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, pro menší děti Cesta malého hrdiny, pro větší děti pak Hrdina šifer. Karol & Kvído a jejich píseň Důležitá čísla pro děti, mimo jiné speciální vůz pražské Zdravotnické záchranné služby Golem, Fénix i terénní čtyřkolka Polaris a samozřejmě ani letos nebude chybět možnost pomoci dobré věci, kdy nově bude do rodiny hrdinů přivítána nadace Anežka a její aktivity na pomoc rodinám překonávat handicapy. Program bude opět širší, nabitý akcí i interaktivními ukázkami a jako každý rok si i letos mohou návštěvníci dopřát třeba jen relax na louce a pozorovat hrdiny dnešních dnů v klidu z lehátka s dobrým jídlem a pitím.

Novinka letošního roku: humanitární základna

Materiální základna humanitární pomoci je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb, tj. ubytování, ošacení, stravování, hygiena, zdravotní pomoc, psychosociální pomoc a další služby obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události – přírodní katastrofa, rozsáhlé povodně, úniky nebezpečných látek apod. V rámci akce Den hrdinů vyroste základna vůbec poprvé v Praze, přičemž se celkově jedná o unikátní příležitost i v rámci celé ČR.

Zapojené organizace: výstavbu humanitární základny zajišťuje Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy a Českým červeným křížem.

"Jsme rádi, že můžeme na letošním Dni hrdinů ukázat humanitární základnu. Pražané a návštěvníci Prahy tak budou mít unikátní příležitost seznámit se s prostorem a činností, které běžně veřejnosti neukazujeme. Krizové řízení a ochrana obyvatel jsou pro nás stejně důležité jako každodenní výjezdová činnost v ulicích Prahy," komentuje základnu brigádní generál Luděk Prudil, ředitel HZS hl. m. Prahy.

Svět bezpečnosti v online prostředí v Křižíkových pavilonech B

V návaznosti na loňský úspěch přednášek na téma bezpečně v online prostoru nebude tento bod programu chybět ani letos. V jeden den budou mít návštěvníci unikátní příležitost dozvědět se více o aktuálních tématech jako kyberšikana či ochrana bankovnictví na internetu a vyzkoušet si řadu interaktivních aktivit.

Na programu se podíleli:

Policie ČR

Interaktivní kvízy Kahoot: Zábavnou formou si otestujete své znalosti o kyberbezpečnosti a dalších tématech.

1. Lékařská fakulta, odbor adiktologie

Seznámení se závislostmi: úskalí různých forem nelátkových závislostí včetně problémového nadužívání digitálních technologií.

Česká bankovní asociace

Projekt #nePINdej seznámí návštěvníky s různými druhy bankovních kyberpodvodů, a to prostřednictvím interaktivního online kybertestu.

Chybět nebude ani relax point s dobrou kávou! Relax zóna bude připravena ve spolupráci s Alzou a OC Stromovka.

"Devátý ročník Dne hrdinů je za dveřmi a letos se všichni skutečně těšíme, protože náš čeká již zmíněná unikátní novinka, a to výstavba humanitární základny. Samozřejmě všichni zároveň doufáme, že právě toto bude ojedinělá příležitost základnu vidět postavenou a nikdy nedojde k situaci, kdy by byla v naší zemi reálně zapotřebí. Vedle toho se půjdu určitě s rodinou podívat do Křižíkova pavilonu B, kde letos podruhé umístíme bloky přednášek a diskusí na téma bezpečně v kyberprostoru. Už loni se jednalo o velmi přínosné informace, letos tam děti určitě opět naženu a sám si rád poslechnu novinky," komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Bezpečnost - hlavní téma festivalu

BESIP se do akce Týden hrdinů zapojuje již po několikáté a opakovaně vítá příležitost oslovit nejmladší účastníky silničního provozu a komunikovat jim aktuální témata z oblasti silniční bezpečnosti. V letošním roce se zaměříme zejména na starší žáky základních škol, kteří se v silničním provozu pohybují již zcela samostatně v rolích chodců i cyklistů a již brzy se začnou připravovat i na roli řidičů motorových vozidel. V rámci projektu „Nultá hodina autoškoly“ představíme budoucím řidičům kritéria pro správný výběr autoškoly, upozorníme je na hlavní rizika a nebezpečí číhající na mladé začínající řidiče a seznámíme je se zásadními legislativními novinkami, které od ledna 2024 regulují provoz na pozemních komunikacích. V rámci diskuse se žáky bude BESIP upozorňovat i na důležité téma viditelnosti a významu reflexních doplňků při každodenním pohybu v běžném silničním provozu.

"Jsem rád, že na této akci oslovíme velké množství budoucích řidiček a řidičů, kteří mají možnost nově řídit motorové vozidlo již od 17 let, a to se zkušeným mentorem, který musí splňovat poměrně přísné podmínky pro edukaci mladých začínajících řidičů. Tento model, který Česká republika nově zavedla po vzoru zahraničních států, se těší velkému zájmu ze strany mladých zájemců o získání řidičského oprávnění a na této akci má BESIP ideální možnost všem účastníkům podrobně vysvětlit podmínky pro možné zapojení do tohoto systému," říká vedoucí Samostatného oddělení BESIP Tomáš Neřold.

"Uspořádat Den hrdinů tak, abychom už po deváté dokázali pravidelným návštěvníkům nabídnout něco nového, je opravdu výzva. Nakonec se ale vždycky něco podaří. Letos těch zajímavostí bude víc. Nejen stavba humanitární základny, ale také nově sekce pro neziskové a další organizace, které přispívají, abychom se všichni cítili o něco bezpečněji v nebezpečí. Výrazněji jsme rozvinuli spolupráci s Českým červeným křížem, který k té první pomoci v nouzi neodmyslitelně patří, a letos navíc slaví 105 let. Byli bychom rádi, kdyby akce nebyla vnímána pouze jako zábava pro děti, ale aby si tam spoustu zajímavého našel opravdu každý. Naším cílem je, aby jednotlivci, páry, i celé rodiny, bez ohledu na věk, odcházeli obohaceni novými znalostmi a s pocitem, že to byl skvěle prožitý den," doplňuje Renata Lišková, senior programová manažerka Výstaviště Praha, a.s., která má Den a Týden hrdinů celý na starosti.

XXIX. Memoriál JUDr. Františka Kohouta

Profesionální týmy z celé republiky se utkají u příležitosti Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

Malý hrdina, Hrdina provozu a Hrdina střední školy / #nePINdej

Malý hrdina – školení pro třídy prvního stupně ZŠ Praha 7 (2. a 4. třídy, cca 1 000 dětí) se letos uskuteční v oblastech: prevence požárů (HZS), zásady první pomoci (ZZS), dopravní bezpečnost (MP) nebo bezpečné chování na internetu (PČR). Školení proběhne od úterý 24. 9. do pátku 27. 9., a to denně od 8.30 do 12.00 hodin v Hale 24 v Holešovické tržnici. Školení zajistí 4 složky IZS.

Hrdina provozu – pro děti druhého stupně ZŠ Praha 7 (6. a 9. třídy, cca 800 dětí) bude připraveno školení v souvislosti s bezpečným pohybem v běžném městském silničním provozu, základy první pomoci při dopravních nehodách a příprava na autoškolu. Akce probíhá ve spolupráci s Dopravním podnikem HMP, Ministerstvem dopravy odborem BESIP (bezpečnost v dopravě), Asociací autoškol (výběr autoškoly a zkušební testy), Českým červeným křížem v rámci poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě či Policií ČR, která nabídne preventivní video BEZPEČNĚ NA VODĚ. Školení proběhne od úterý 24. 9. do pátku 27. 9. denně 8.30 do 14.00 hodin na Výstavišti.

Hrdina na střední – Pro střední školy připravilo programové oddělení Výstaviště ve spolupráci s Policií ČR, Armádou ČR, Českou bankovní asociací a 1. lékařskou fakultou UK, katedrou adiktologie, program zaměřený zejména na kyber bezpečnost a závislosti. Školení nabídne interaktivní kvíz v souvislosti s danou tematikou, únikovou hru na osvětu znalostí o možnosti loupeží na internetu a vybrané dopravní aktivity. Školení proběhne od čtvrtka 26. 9. do pátku 27. 9. denně 8.30 do 14.00 hodin v Křižíkově pavilonu B na Výstavišti, kdy bude proškoleno celkem 300 studentů středních škol Prahy 7 (SŠ, OU a děti z dětských domovů).

Akce se koná pod záštitou:

Primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského.

Mgr. Jany Černochové, ministryně obrany ČR.

Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Ministerstva obrany ČR.

Mgr. Víta Rakušana, místopředsedy vlády a ministra vnitra.

Policejního prezidenta generálmajora Martina Vondráška, Policie ČR.

Partnery akce jsou:

MHMP, Praha 7, ALZA, PRE, Pražská teplárenská / Veolia, BESIP, Technologie hlavního města Prahy, BESIP, OC Stromovka, 1. Lékařská fakulta UK, Dopravní podnik, Český červený kříž.

Jak se k nám dostanete:

Akce se koná na Bruselské cestě, spodní části Výstaviště a v Křižíkově pavilonu B.

MHD - ověřte si aktuální dopravu nawww.idos.cz, zastávka "Výstaviště".

Autem - přijet k nám můžete ze směru Argentinská/Plynární, případně Partyzánská, Bubenská a zaparkovat na některém z našich parkovišť. Vzhledem k uzavírce a odjezdu těžké techniky bezprostředně po skončení akce ale nedoporučujeme do blízkosti areálu zajíždět a parkovat.

Pěší - z ulice Dukelských hrdinů projdete koridorem kolem viaduktu, nebo využijte průchod od Metra C kolem Samurai Shot.

Vstup se psy - prosíme, mějte po celou dobu akce psa na vodítku a zvažte jeho přítomnost, na akci bude hlučná technika a ostatní zvířata jako koně a psi. Do prostoru Materiální základny humanitární pomoci není vstup se psy povolen.

Pořizování audiovizuálního materiálu – od 11 do 17 hod. budeme pořizovat foto a video záznam, a to za účelem získání materiálu pro propagaci dalšího ročníku v roce 2025. Pokud si nepřejete být na záznamu, dejte nám prosím vědět na info@navystavisti.cz.

www.navystavisti.cz

