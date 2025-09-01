Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu: Na Výstavišti!

Praha 1. září 2025 (PROTEXT) - Jak by probíhalo řešení krizové situace v naší zemi? Nejen na to odpoví další ročník akce Den hrdinů Na Výstavišti, kde letos vyroste materiální základna humanitární pomoci pod taktovkou Hasičského záchranného sboru a dalších složek IZS.

Výstaviště Praha letos nabídne jubilejní 10. ročník akce Den hrdinů, která se dlouhodobě věnuje tématu ochrany obyvatelstva a práce integrovaných záchranných složek. Stane se tak 27.9. od 11.00 do 17.00 hodin ve spodní části areálu Výstaviště a v Křižíkově pavilonu B. Hlavním lákadlem letošního ročníku je, na tomto místě unikátní premiéra – Materiální základna humanitární pomoci, kterou veřejnost vůbec poprvé uvidí v plném rozsahu.

Materiální základna humanitární pomoci představuje komplexní systém, který dokáže zajistit ubytování, ošacení, stravování, hygienu, zdravotní i psychosociální pomoc a další nezbytné služby lidem zasaženým mimořádnou událostí. Výstavbu zajišťuje Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Policií ČR, Městskou policií hl. m. Prahy, Magistrátem hl. m. Prahy a Českým červeným křížem.

Návštěvníci budou mít k dispozici dvě formy prohlídek:

Prohlídka s průvodcem – přináší autentický zážitek celého prostoru včetně vstupu do sektorů, které jinak nebudou veřejnosti přístupné. Skupinky maximálně 20 osob, délka cca 60 minut. Určeno pro dospělé a děti od 10 let.

Volná prohlídka – základna bude otevřena všem návštěvníkům bez nutnosti registrace. U každého sektoru budou pracovníci, kteří zodpoví dotazy a seznámí veřejnost s fungováním. K dispozici bude tištěný průvodce i QR kódy s odkazem na podrobné informace na webu. Ideální pro rodiny s dětmi.

„Letos slavíme jubilejní desátý ročník akce, která tradičně a každoročně vzdává hold integrovaným záchranným složkám. Loňský podzim se bohužel nesl ve znamení povodní, proto byla akce z logických důvodů zrušena, o to více si vše, věřím, nyní vynahradíme a všichni si opět užijeme nejen těžkou techniku záchranných složek, ale zejména ukázky každodenní práci těch, kdo denně pečují o naše bezpečí,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Svět bezpečnosti v online prostředí v Křižíkových pavilonech B

V návaznosti úspěch přednášek na téma bezpečně v online prostoru nebude tento bod programu chybět ani letos. V jeden den budou mít návštěvníci unikátní příležitost dozvědět se více o aktuálních tématech jako kyberšikana či ochrana bankovnictví na internetu a vyzkoušet si řadu interaktivních aktivit.

Vedle základny čeká na návštěvníky bohatý doprovodný program:

• Ukázky techniky IZS – policejní vrtulník, kolový obrněnec Pandur nebo zdravotnický Golem,

• soutěž profesionálních hasičských týmů ve vyprošťování,

• podcast stage se zajímavými rozhovory s hrdiny všedních dnů,

• sportovní klání mladých hasičů,

• dětské hry a šifrovačka,

• interaktivní program o bezpečnosti v online světě v Křižíkově pavilonu B (#nePINdej, kybertesty PČR, seznámení se s nelátkovými závislosti, ale také klidová zóna),

• prostor zde dostanou neziskové organizace pro prezentaci vlastních aktivit v pod-tématu Bezpečně v nebezpečí.

Zúčastněné složky integrovaného záchranného systému a organizace

Armáda ČR, Celní úřad pro hlavní město Prahu, BESIP, Český červený kříž, Český národní registr dárců dřeně, Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, Hlavní báňská záchranná stanice Praha, Krajské vojenské velitelství hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti hl. m. Prahy, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů, Speleologická záchranná služba, Správa služeb hl. m. Prahy, Technologie hlavního města Praha, Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Vězeňská služba ČR, Záchranná brigáda kynologů Praha, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Zdravotnické zařízení Ministerstva spravedlnosti.

Akce se koná pod záštitou:

Mgr. Jany Černochové, ministryně obrany ČR, Mgr. Víta Rakušana, místopředsedy vlády a ministra vnitra, Primátora hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., Starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského, Policejního prezidenta generálmajora Martina Vondráška, Policie ČR a Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Partnery akce jsou:

MHMP, MČ Praha 7, Pražská plynárenská, Pražská energetika, Pražská teplárenská/Veolia, Technologie Hlavního města Prahy, Alza, BESIP, OC Stromovka, OZP zdravotní pojišťovna, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Český červený kříž Praha 7. Mediální partner Rádio Praha.

S podporou: DNY NATO

 

Praktické informace:

Místo konání: Bruselská cesta, spodní část Výstaviště Praha a Křižíkův pavilon B

Vstup: zdarma

Doprava: ověřte si aktuální dopravu nawww.idos.cz, zastávka "Výstaviště".

Pěší: Pěšky k nám můžete přijít ze Strossmayerova náměstí, tak ze směru od Nádraží Holešovice, počítejte prosím se stavbou z obou stran.

Psi: do areálu lze se psy pouze na vodítku, vstup do Materiální základny humanitární pomoci je povolen pouze asistenčním psům

Hrací karty na dětské hry: k zakoupení na info stánku Výstaviště (100 Kč, platba hotově i kartou)

 

Zdroj: Výstaviště Praha

www.navystavisti.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

