Tradiční jarmark v Čokoládovně Troubelice láká nejen na kvalitní čokoládu

Návštěvníci se mohou těšit nejen na čokoládové mlsání a nejrůznější čokoládové výrobky, ale také na regionální potraviny: pečivo, koření, bylinné produkty, rukodělné výrobky a další. Nebude chybět ani bohatá nabídka sladkého a slaného občerstvení. Děti si užijí zábavu na atrakcích, v tvořivých dílničkách a při projížďce na koni.
Akce je vhodná pro všechny generace i rodiny s dětmi. Vstup je zdarma a akce se koná za každého počasí.
Místo konání: Čokoládovna Troubelice, 783 83 Troubelice 10
Termín: sobota 23. května 2026, 10.00–17.00 hodin
Zdroj: Čokoládovna Troubelice
