Tradiční keramický den v Kostelci nad Černými lesy - 36. ročník

Tradiční keramický den, letos jubilejní 36. ročník, proběhne v sobotu 25. 5. 2024 od 9.00 do 17.00 hod. na kosteleckém náměstí. Čekat na vás bude nepřeberné množství autorské keramiky, soutěž pro diváky, točení na hrnčířském kruhu, dílnička pro děti a malý řemeslný trh. V odpoledních hodinách si pak můžete poslechnout kapelu Jiřího Schelingera Tribute Mladen Djelmo a zpěváka a kytaristu Petra Rezka. Doprava busem z Prahy od metra Háje směr Kostelec n. Č. l., linky 381 a 387 a nebo z Prahy vlakem do Českého Brodu a pak busem do Kostelce n. Č. l. Vstup zdarma.

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, oddělení kultury

www.kostelecncl.cz

