Traficon, který letos slaví 30 let na trhu, patří mezi zavedené české maloobchodní sítě. S rozšiřováním počtu prodejen a rostoucími požadavky na bezpečnost a digitalizaci původní pokladní systém postupně přestal vyhovovat. Společnost se proto rozhodla pro kompletní technologickou modernizaci, která zjednodušuje každodenní provoz a vytváří prostor pro další rozvoj.
"Postupně jsme naráželi na limity původního řešení. Potřebovali jsme systém, který nám umožní dál rozvíjet prodejní síť a přinášet zákazníkům nové služby. Zároveň pro nás bylo důležité, aby změna co nejméně zasáhla do každodenní práce kolegů. Nové pokladny jsou rychlejší, jednodušší na ovládání, ale zachovávají známý postup prodeje. Obsluha tak nemusela zásadně měnit své návyky," vysvětluje Tomáš Ryvola, IT projektový manažer společnosti Traficon.
Dvě české firmy, jeden společný projekt
Nový pokladní systém POS NG dodala zlínská společnost NG Retail, která se specializuje na softwarová řešení pro maloobchod. Jeho výhodou není pouze rychlejší obsluha zákazníků, ale také propojení jednotlivých prodejen s centrálou společnosti. Traficon tak může efektivněji spravovat například ceny, nabídky a další provozní informace v celé síti.
Příprava a realizace projektu trvaly více než rok. Nové pokladny nejprve prošly testováním ve třech pilotních prodejnách, následně začalo jejich postupné zavádění do celé sítě. Díky koordinaci obou společností a zaměstnanců jednotlivých provozoven se podařilo modernizaci dokončit v předstihu.
"U takto rozsáhlé sítě nestačí dodat technicky kvalitní pokladní systém. Musí respektovat každodenní práci zaměstnanců, požadavky centrály i návaznost na další firemní procesy. Pro Traficon jsme proto naše řešení přizpůsobili konkrétním potřebám jeho prodejen. Výsledkem je moderní technologický základ, který může společnost dál rozvíjet, aniž by musela v budoucnu znovu měnit celý pokladní systém," říká Peter Semančík, obchodní zástupce společnosti NG Retail.
Modernizace otevírá cestu k dalším službám
Dokončená první fáze modernizace přinesla rychlejší a jednodušší ovládání pokladen a vytvořila technologický základ pro propojení s věrnostním programem TRAFICON Club či připravovaným e-shopem.
Nové technologie Traficon využívá také k posílení odpovědného přístupu k prodeji zboží s věkovým omezením. V části své prodejní sítě společnost testuje AI kamery, které dokážou odhadnout věk zákazníka. Nový pokladní systém umožňuje jejich integraci a následné upozornění obsluhy na potřebu ověření věku. Konečné rozhodnutí o prodeji přitom vždy zůstává na pracovníkovi prodejny.
Ve druhé fázi plánuje Traficon další rozšíření funkcí, včetně zákaznických displejů, které budou zpočátku zobrazovat praktické informace o nákupu. Právě tato etapa přinese změny, které budou pro zákazníky viditelnější přímo na prodejnách.
Projekt představuje další příklad spolupráce společností v rámci DT Holdingu. Zatímco Traficon do něj přinesl zkušenosti s provozem rozsáhlé maloobchodní sítě, NG Retail zajistil technologické řešení přizpůsobené jejím potřebám.
O společnosti TRAFICON
TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o. je česká maloobchodní společnost s třicetiletou historií, která provozuje síť 260 prodejen po celé České republice. Zaměřuje se na prodej nikotinových výrobků a jejich alternativ, tiskovin a doplňkového sortimentu a služeb. Pro zákazníky provozuje věrnostní program TRAFICON Club. Společnost je součástí české investiční skupiny DT Holding.
O společnosti NG Retail
NG Retail je zlínská softwarová společnost specializující se na vývoj a implementaci moderních softwarových řešení pro maloobchod (retail). Navazuje na více než třicetiletou tradici v oblasti retailových informačních systémů a přináší zákazníkům know-how a zkušenosti získané při realizaci rozsáhlých projektů. Její portfolio zahrnuje komplexní pokladní systém POS NG, nástroje pro centrální správu prodejních sítí, mobilní aplikace, věrnostní a CRM řešení a integrační nástroje. Společnost je součástí české investiční skupiny DT-holding a.s.
O skupině DT Holding
DT Holding je česká investiční skupina založená podnikatelem Danielem Tomešem. Sdružuje společnosti působící v různých oblastech podnikání, od maloobchodu a technologických řešení přes výrobu až po vzdělávání a další služby.
Zdroj: Traficon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60104.