Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

Autor:
  12:06
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Společnost Traficon, druhá největší maloobchodní síť v České republice specializující se na prodej tisku a nikotinových výrobků, má nového výkonného ředitele. Stal se jím David Kureš, který působil řadu let v čele významných firem v potravinovém průmyslu a retailu. Jeho hlavním úkolem bude dokončit transformaci celé sítě a dále posílit pozici značky na trhu.

Traficon v předloňském roce započal rozsáhlou transformaci a modernizaci své sítě poboček. Od rebrandingu, přes nový koncept prodejen, rozšiřování sítě až po technologické inovace se posunul mezi lídry svého segmentu. Dnes je druhou největší maloobchodní sítí v České republice specializující se na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen. Nového ředitele nyní čeká nejen dokončení započaté transformace, ale také posílení společenské odpovědnosti, zejména v oblasti prodeje nikotinových výrobků.

„Retail je krásná práce, která nám dává možnost denně se setkávat se zákazníky přímo na prodejnách. Plnění jejich potřeb je naším závazkem, proto musíme postupovat tak, aby zákazník na všech prodejních místech konzistentně nacházel to, co očekává. Vzhledem k naší velikosti navíc vnímáme i silnou společenskou odpovědnost ve smyslu podpory prodeje méně rizikových nikotinových alternativ,“ uvedl nový výkonný ředitel Traficonu David Kureš.

David Kureš je zkušený manažer, který působil v řadě významných společností v oblasti potravinářství a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. V těchto společnostech stál v čele klíčových projektů zaměřených na transformaci, restrukturalizaci i zavádění nových strategií a dokázal uspět také v náročných situacích krizového řízení. „S Davidem Kurešem jsem spolupracoval již dříve a jsem přesvědčený, že jeho manažerská zkušenost a trpělivé vedení jsou schopnosti, které Traficon potřebuje pro druhou fázi transformace,“ komentuje změny ve vedení Traficonu Jiří Puršl, předseda představenstva a generální ředitel mateřské společnosti DT-holding a.s.

Traficon letos zároveň uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit nejen na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.

„Traficon je velmi dynamická společnost. Je mi ctí a potěšením podílet se společně se svými kolegy na její transformaci, optimalizaci nového konceptu prodejen a ambiciózní expanzi. Vážím si možnosti pracovat s partou zkušených srdcařů a jsem přesvědčen, že společně naše cíle naplníme,“ dodal Kureš.

O společnosti Traficon Tobacco Retail s.r.o.

Traficon je přední český řetězec maloobchodních prodejen s více než 220 pobočkami po celé republice. Na trhu působí již 29 let a nabízí široký sortiment tiskovin, nikotinových výrobků, loterijních služeb a dalších produktů. Společnost v roce 2024 dosáhla obratu přes 3 miliardy korun a ve stejném roce obsloužila více než 13,1 milionu zákazníků. Traficon je součástí investiční skupiny DT-holding, která zahrnuje společnosti Remy Design, NG Retail, E&Q Invest a Kroužky.cz. www.traficon.cz 

 

Zdroj: Traficon

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Ve třech středočeských obcích rozhodnou obyvatelé o stavbě větrných elektráren

Ve třech středočeských obcích obyvatelé zároveň s říjnovými volbami do Sněmovny v referendech rozhodnou, zda chtějí na území svého bydliště větrné elektrárny....

25. září 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

U Třeboně dopoledne havarovalo auto, spolujezdkyně zahynula

Na silnici I/24 u Třeboně na Jindřichohradecku havarovalo dnes dopoledne osobní auto, v němž zemřela spolujezdkyně. Vozovka mezi Třeboní a Majdalenou je proto...

25. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Přes 20 milionů dobrovolníků spojilo síly při úklidu planety

25. září 2025  12:39

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

25. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Skleněná koule místo jablka, tak se tehdy zrodila tradice vánočních ozdob. V Čechách ji dnes s respektem a láskou k řemeslu udržuje rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska. Příběh manželů, kteří...

25. září 2025  12:32

Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne....

25. září 2025,  aktualizováno 

Univerzita Palackého vydává knihu o malíři a pedagogovi Aljo Beranovi

Univerzita Palackého (UP) vydává netradičně pojatou vzpomínkovou knihu na významného malíře, pedagoga, grafika a fotografa Aljo Berana, který je mimo jiné...

25. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

V Plzeňském kraji bylo v zařízeních sociálních služeb 5092 lůžek, meziročně víc

V Plzeňském kraji bylo ke konci loňského roku 153 zařízení sociálních služeb s 5092 lůžky, meziročně o 130 více. Více než jednu třetinu tvořily služby...

25. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Pražské tramvaje se vrací na trať k Výstavišti už od začátku října

Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončí rekonstrukci tramvajové tratě v ulici U Výstaviště o deset dní dříve, než bylo původně plánováno. Pravidelný provoz tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží...

25. září 2025  12:25

Botanická zahrada Mendelovy univerzity potřebuje víc vody, škola plánuje vrt

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně dlouhodobě potřebuje víc vody, škola proto plánuje hlubinný vrt jako trvalý zdroj pro závlahu. Chce...

25. září 2025  10:31,  aktualizováno  10:31

Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

25. září 2025  12:06

Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

25. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.