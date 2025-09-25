Traficon má nového výkonného ředitele. David Kureš povede druhou největší síť prodejen tisku a nikotinových výrobků v Česku

Traficon v předloňském roce započal rozsáhlou transformaci a modernizaci své sítě poboček. Od rebrandingu, přes nový koncept prodejen, rozšiřování sítě až po technologické inovace se posunul mezi lídry svého segmentu. Dnes je druhou největší maloobchodní sítí v České republice specializující se na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen. Nového ředitele nyní čeká nejen dokončení započaté transformace, ale také posílení společenské odpovědnosti, zejména v oblasti prodeje nikotinových výrobků.
„Retail je krásná práce, která nám dává možnost denně se setkávat se zákazníky přímo na prodejnách. Plnění jejich potřeb je naším závazkem, proto musíme postupovat tak, aby zákazník na všech prodejních místech konzistentně nacházel to, co očekává. Vzhledem k naší velikosti navíc vnímáme i silnou společenskou odpovědnost ve smyslu podpory prodeje méně rizikových nikotinových alternativ,“ uvedl nový výkonný ředitel Traficonu David Kureš.
David Kureš je zkušený manažer, který působil v řadě významných společností v oblasti potravinářství a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. V těchto společnostech stál v čele klíčových projektů zaměřených na transformaci, restrukturalizaci i zavádění nových strategií a dokázal uspět také v náročných situacích krizového řízení. „S Davidem Kurešem jsem spolupracoval již dříve a jsem přesvědčený, že jeho manažerská zkušenost a trpělivé vedení jsou schopnosti, které Traficon potřebuje pro druhou fázi transformace,“ komentuje změny ve vedení Traficonu Jiří Puršl, předseda představenstva a generální ředitel mateřské společnosti DT-holding a.s.
Traficon letos zároveň uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit nejen na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.
„Traficon je velmi dynamická společnost. Je mi ctí a potěšením podílet se společně se svými kolegy na její transformaci, optimalizaci nového konceptu prodejen a ambiciózní expanzi. Vážím si možnosti pracovat s partou zkušených srdcařů a jsem přesvědčen, že společně naše cíle naplníme,“ dodal Kureš.
O společnosti Traficon Tobacco Retail s.r.o.
Traficon je přední český řetězec maloobchodních prodejen s více než 220 pobočkami po celé republice. Na trhu působí již 29 let a nabízí široký sortiment tiskovin, nikotinových výrobků, loterijních služeb a dalších produktů. Společnost v roce 2024 dosáhla obratu přes 3 miliardy korun a ve stejném roce obsloužila více než 13,1 milionu zákazníků. Traficon je součástí investiční skupiny DT-holding, která zahrnuje společnosti Remy Design, NG Retail, E&Q Invest a Kroužky.cz. www.traficon.cz
Zdroj: Traficon
