Traficon posiluje odpovědný prodej partnerstvím s projektem Na věku záleží

Partnerství navazuje na dlouhodobou strategii Traficonu v oblasti odpovědného prodeje a ochrany nezletilých. Společnost jde v této oblasti nad rámec samotného plnění legislativních povinností a hledá další cesty, jak kontrolu věku při prodeji nikotinových výrobků zefektivnit a podpořit.
„Odpovědný prodej pro nás neznamená pouze splnit to, co nám ukládá zákon. Jako jeden z největších prodejců v tomto segmentu cítíme odpovědnost aktivně hledat další způsoby, jak přispět k tomu, aby se nikotinové výrobky nedostávaly do rukou nezletilých. Partnerství s projektem Na věku záleží je proto přirozeným pokračováním aktivit, kterým se v Traficonu dlouhodobě věnujeme,“ říká Jiří Puršl, CEO společnosti Traficon.
Od technologií k osvětě
Jedním z konkrétních kroků Traficonu je pilotní využití moderních technologií v prodejnách. Společnost letos spustila testování chytré prodejny využívající umělou inteligenci, která se mimo jiné zaměřuje právě na kontrolu věku zákazníků a podporu personálu při odpovědném prodeji.
Nové partnerství tuto technologickou cestu doplňuje o další důležitou oblast – prevenci, osvětu a spolupráci s dalšími subjekty. Posláním projektu Na věku záleží je přispívat k prostředí, ve kterém je dospívání bez nikotinových výrobků přirozenou normou. Projekt se vedle osvěty věnuje také výzkumu, prevenci, dialogu se státem a podpoře prodejců.
Součástí projektu je také spolupráce s akademickou sférou. Akademickým partnerem Na věku záleží se stala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, která se zapojí do výzkumných studií, odborného zázemí projektu a přípravy edukačních aktivit. Projekt tak propojuje odborné poznatky se zkušenostmi z praxe.
Traficon je prvním a zatím jediným partnerem projektu z retailu
„Omezit dostupnost nikotinových výrobků nezletilým nelze bez spolupráce s těmi, kteří stojí přímo v místě prodeje. Právě tam se každý den rozhoduje o tom, zda bude věková hranice 18 let skutečně fungovat v praxi. Proto velmi vítáme, že Traficon jako první zástupce retailu převzal v tomto směru aktivní roli a připojil se k našemu projektu. Oceňujeme také, že se tématu odpovědného prodeje věnuje dlouhodobě a hledá nové možnosti, jak kontrolu věku v praxi dále zlepšovat. Věříme, že právě taková spolupráce napříč odborným, veřejným a soukromým sektorem může přinést skutečnou změnu,“ říká Tomáš Kajgr, ředitel projektu Na věku záleží.
Podpis memoranda vytváří rámec pro dlouhodobou spolupráci obou stran. Traficon bude podporovat poslání projektu a aktivity směřující k podpoře odpovědného prodeje a omezení dostupnosti nikotinových výrobků osobám mladším 18 let a podle vzájemné dohody také pomáhat s jejich komunikací a osvětou.
O iniciativě Na věku záleží
Na věku záleží, z. ú., usiluje o omezení dostupnosti tabákových a nikotinových výrobků osobám mladším 18 let a o prostředí, ve kterém je běžné tyto výrobky před plnoletostí neužívat. Vznikla z iniciativy odborníků SaneVita Centre s podporou zakladatele a strategického partnera Invest Gate. Akademickým partnerem je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Komerčními partnery jsou společnosti Traficon, která přináší zkušenosti z maloobchodní praxe, a Philip Morris ČR a.s., jež podporuje cíl omezit dostupnost výrobků nezletilým a aktivity zaměřené na odpovědný prodej. SaneVita Centre zajišťuje odborné zázemí projektu. Více na www.navekuzalezi.cz.
Zdroj: Traficon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59326.